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Рейтинг лучших футбольных клубов мира: «Зенит», ЦСКА, «Спартак»
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Рейтинг клубов мира: «Эйбар» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Ещё один взгляд на то, как должен выглядеть список лучших команд Европы и Америки.
23 августа 2017, среда. 19:00 Футбол

Известный статистический портал Fivethirtyeight опубликовал мировой футбольный рейтинг, куда вошли 426 клубов из Европы, Северной и Южной Америки. Авторы задались вопросом: как сравнить «Арсенал», топ-клуб, вылетевший в 1/8 Лиги чемпионов, и скромную «Сельту», которая дошла до полуфинала ЛЕ? Кто лучше: «Сток Сити» или «Фрайбург» — команды, в еврокубках не играющие?

Этот рейтинг основывается на двух основных критериях, по которым сравниваются сначала лиги, а уже затем клубы: выступления в еврокубках и общая стоимость футболистов, по данным сайта Transfermarkt. Кроме того, каждой команде присваивается рейтинг атаки и защиты, то есть среднее количество голов, которое она будет забивать и пропускать каждый матч.

«Реал» первый, «Барса» только на третьем месте

Логично, что при любых раскладах на первом месте окажется мадридский «Реал». Команда Зидана впервые в европейской истории завоевала два Кубка чемпионов подряд и является самой дорогой в мире — € 743,8 млн. На втором месте, неожиданно, мюнхенская «Бавария» — авторы рейтинга высоко ценят силу немецкой Бундеслиги. Замыкает тройку лидеров «Барселона», которая даже после продажи Неймара осталось второй в списке самых дорогих команд мира.

Как ни странно, в первой шестёрке нет ни одной английской команды. Как отмечают специалисты из Fivethirtyeight, клубы АПЛ просели в рейтинге, даже несмотря на бешеный доход с телеправ и невероятные трансферные суммы внутри лиги. Дело в том, что футбольные клубы из Англии выступают в еврокубках в среднем на 27% хуже, чем испанские, и на 20%, чем немецкие. Именно поэтому «Эвертон» в списке только на 47-м месте, а «Алавес» — на 34-м.

Фото: Reuters
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«Зенит» — лучший в России, «Ростов» выше «Локо» и «Спартака»

Если верить аналитикам, лучший клуб РФПЛ (30-е место рейтинга) — всё ещё «Зенит», несмотря на отсутствие чемпионства в течение пяти лет. Питерская команда отлично выступает в еврокубках и сильно обходит конкурентов по стоимости футболистов, особенно после аргентинских трансферов.

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На 36-й позиции оказался ЦСКА, регулярно выступающий в Лиге чемпионов. Несмотря на то что в списке Transfermarkt «армейцы» уступают не только «Зениту», но и «Спартаку» и «Краснодару», в рейтинге клуб находится намного выше других конкурентов. Кстати, если верить аналитикам, ЦСКА должен забивать в среднем по 1,8 гола за игру, а пропускать 0,7 гола.

Дальше — ещё интереснее. На третьем месте, то есть 58-м в рейтинге, идёт «Ростов». Видимо, благодаря победам над «Баварией» и «Аяксом». Дальше — «Рубин» (помогла трансферная компания при Хави Грасии), «Локомотив», «Краснодар» и только затем — чемпион России. «Спартак» расположился на 74-й позиции, как раз между французским «Анже» и швейцарским «Базелем».

Видимо, сказалось долгое отсутствие спартаковцев в еврокубках.

В свежем рейтинге оказались все 16 команд РФПЛ в необычном порядке. После идущего среди российских команд седьмым «Спартака» последовал «Урал», затем «Динамо», «Ахмат», «Уфа», «Арсенал», «Амкар», «Тосно», «СКА-Хабаровск», а на последнем месте — «Анжи». Создатели рейтинга что-то знают о том, как закончится сезон РФПЛ?

Стоит отметить, что рейтинг меняется каждую неделю в режиме онлайн. Например, в случае удачных выступлений в Лиге чемпионов «Спартак» сможет оказаться выше «Зенита», а «Реал» — проиграть первую строчку английской команде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бавария ПФК ЦСКА ФК Барселона ФК Зенит ФК Ростов
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