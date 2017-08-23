175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрий Сёмин
Текст: Алина Матинян
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сёмин: был бы не против, если бы Дзюба перешёл в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин — о трансфере Эдера, слухах о Дзюбе и Тарасове, жеребьёвке Лиги Европы и усилении «Зенита».
23 августа 2017, среда. 21:00 Футбол
Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив»
Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

— Дмитрий Селюк сказал, что вы настаивали на том, чтобы Борис Ротенберг остался в «Локомотиве». Почему?
— Да, конечно. Настаивал по одной простой причине — у нас в обороне, на мой взгляд, количество игроков на сегодняшний момент прекрасно соответствует тем задачам, которые стоят перед «Локомотивом». И Борис входит в это число. Сегодня он меньше играет, завтра будет больше. Это конкурентоспособный игрок, который в любой момент может выйти на поле и хорошо сыграть. Он необходим «Локомотиву». Борис хорошо адаптировался в команде после достаточно сложной травмы мениска. Сегодня его физическое состояние значительно лучше, чем было раньше.

Эдер пополнил состав «Локомотива». Как можете охарактеризовать этого футболиста?
— Его лучшая характеристика — гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошёл хорошую школу, достаточно опытен. Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это всё переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока.

— Сейчас много говорят о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды.
— Я был бы не против, если бы Дзюба перешёл в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдём место в «Локомотиве» и дадим им играть. Поэтому и отказались отдавать Бориса Ротенберга. Хотим, чтобы и Дзюба пришёл в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьёзные задачи. Коллектив очень сплочён, и это играет большую роль.

Дзюба и ещё 10 футболистов РФПЛ, которым пора в аренду
Угадайте, сколько игроков «Зенита» в этом списке.

— Ходят слухи, что Дмитрий Тарасов может перейти в «Спартак».
— Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит.

— Стоит ли ожидать ещё приобретений от «Локомотива» после трансфера Эдера?
— Не готов ответить на этот вопрос. Главное, всех своих оставить.

— Приближается Лига Европы…
— Именно поэтому и не хотим отпускать Ротенберга, берём Эдера… Впереди у «Локомотива» очень много матчей в разных турнирах.

— В пятницу состоится жеребьёвка группового этапа. Кого хотели бы видеть в соперниках?
— Только самые известные команды! Хотим не только проверить себя, но и выиграть у сильных команд. Это хорошо мотивирует и игроков, и тренеров.

— В Премьер-Лиге «Локомотив» сейчас находится на втором месте. Как оцените старт сезона?
— Если бы мы сейчас завершили сезон, было бы очень хорошо. Вот прямо сегодня если заканчивать — просто замечательно! Сегодня мы отстаём от «Зенита», но я не против был бы завершить так.

— «Зенит» за это лето мощно усилился. Не беспокоит это вас?
— Почему нас должен беспокоить «Зенит»? Нам бы о своём побеспокоиться.

Манчини: по Дзюбе нет новостей, по новым трансферам — конкретики
Главный тренер «Зенита» — о Ригони и ответном матче с «Утрехтом».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 16
Теги
ФК Локомотив Артём Дзюба Эдер Юрий Сёмин
Новости. Футбол
23 августа 2017, среда
21:48 «Кубань» по пенальти обыграла «Армавир» и вышла в 1/16 финала Кубка России
21:45 Шалимов: «Краснодар» постарается сыграть с «Црвеной» лучше, чем в первом матче
21:35 Зидан продлил контракт с «Реалом» без переговоров
21:32 Сёмин: было бы просто замечательно, если бы сезон завершился сегодня!
21:19 Сёмин: хотим видеть Дзюбу в «Локомотиве», хорошим игрокам всегда найдём место
21:17 Гол Гафара принёс победу «Тамбову» над «Энергомашем» в 1/32 финала Кубка России
21:13 «Спартак-Нальчик» по пенальти обыграл «Черноморец» в 1/32 финала Кубка России
21:07 Сёмин: Ротенберг необходим «Локомотиву»
21:04 Стало известно время начала контрольного матча между сборной России и «Динамо»
20:54 Эмануэльсон: «Утрехт» хочет забить «Зениту» завтра
20:52 «Арарат» выбил «Балтику» из 1/32 финала Кубка России
20:48 Сёмин: лучшая характеристика Эдера – гол в ворота Франции в финале Евро-2016
20:32 ЦСКА — «Янг Бойз»: А. Березуцкий проведёт 100-й матч в еврокубках
20:26 «Олимпиец» обыграл «Торпедо» Вл, «Авангард» — брянское «Динамо» в Кубке России
20:20 Селюк: «Рубин» хотел пригласить Ротенберга, но Сёмин категорически против
20:15 В Англии уверены, что Тухель — не кандидат на должность главного тренера «Челси»
20:09 ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Янг Бойз»
19:59 «Крылья Советов», «Оренбург» и «Волгарь» вышли в 1/16 финала Кубка России
19:57 «Халл Сити» объявил о переходе Клукаса в «Суонси»
19:35 Милоевич: «Црвена Звезда» не боится «Краснодара», у нас есть козырь
19:21 Виллиан вошёл в трансферный список «Барселоны»
19:18 ККК РФС поддержала решение Еськова в моменте с фолом Ал. Миранчука на Глушакове
19:01 Гилерме: надеюсь, наша с «Локомотивом» история продлится ещё несколько лет
18:56 «Динамо СПб» обыграло «Чертаново» в Кубке России на залитом после ливня поле
18:46 Мутко: мне бы хотелось, чтобы Манчини побольше занимался молодыми россиянами
18:35 Перед первой тренировкой в «Зените» Ригони устроили традиционный «тоннель»
18:34 Бенедито: история с Месси для «Барселоны» может закончиться хуже, чем с Неймаром
18:33 В Италии сообщили, что «ПСЖ» предложил «Наполи» € 7 млн за Рейну
18:23 «Факел» минимально обыграл «Знамя Труда» в 1/32 финала Кубка России
18:21 Хавбек сборной России: очень хочется завоевать золотые медали Универсиады-2017
18:06 РФС прекратил производство по заявлению Баштуша о взыскании долга с «Ростова»
18:06 «Амкар» провёл на поле неизвестный ритуал, готовясь к матчу с «Арсеналом»
17:48 «Ростов» претендует на исландского нападающего «Мольде» Сигурдарсона
17:23 Голубин уволен с поста главы селекционного отдела «Динамо»
17:21 Шнуров посвятил стихотворение заявлению Албина о бакланах и стадионе «Зенита»
17:18 Отступные за Ригони в контракте с «Зенитом» — € 60 млн
17:09 Аленичев: омрачён травмой Тена, подозрение на «кресты»
17:07 Гризманн получил дисквалификацию на два матча за оскорбление арбитра
17:07 Фурсенко: конкретных предложений по Дзюбе и Нобоа у «Зенита» нет, мы их ценим
17:02 Фурсенко: новичок «Зенита» Ригони — уникальный игрок
16:51 Вратарь Гассанига перешёл из «Саутгемптона» в «Тоттенхэм»
16:41 Бербатов подписал однолетний контракт с индийским клубом «Керала Бластерс»
16:32 Бышовец: ЦСКА играл на конкретный счёт в Берне и продолжит это делать сегодня
16:19 «Томь» разгромила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России
16:09 Перед матчем «Зенит» — «Ростов» состоится первый в истории РФПЛ рэп-баттл
Все новости RSS
Партнерский контент