Сёмин: был бы не против, если бы Дзюба перешёл в «Локомотив»

Гоголь-моголь. Что сделал из «Спартака» «Локомотив» Сценарий московского дерби писал человек с очень богатой фантазией.

— Дмитрий Селюк сказал, что вы настаивали на том, чтобы Борис Ротенберг остался в «Локомотиве». Почему?

— Да, конечно. Настаивал по одной простой причине — у нас в обороне, на мой взгляд, количество игроков на сегодняшний момент прекрасно соответствует тем задачам, которые стоят перед «Локомотивом». И Борис входит в это число. Сегодня он меньше играет, завтра будет больше. Это конкурентоспособный игрок, который в любой момент может выйти на поле и хорошо сыграть. Он необходим «Локомотиву». Борис хорошо адаптировался в команде после достаточно сложной травмы мениска. Сегодня его физическое состояние значительно лучше, чем было раньше.

— Эдер пополнил состав «Локомотива». Как можете охарактеризовать этого футболиста?

— Его лучшая характеристика — гол в ворота Франции в финале чемпионата Европы 2016 года. Это игрок атаки, играющий на передней лини и в штрафной площади, где достаточно эффектно выглядит. Он прошёл хорошую школу, достаточно опытен. Но вопрос адаптации в российском чемпионате стоит всегда. Важно, как сейчас он это всё переварит, как воспримет и как будет понимать ту игру, которая есть на данный момент в «Локомотиве». Теперь многое будет зависеть от этого игрока.



— Сейчас много говорят о возможном переходе Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Локомотив» на правах аренды.

— Я был бы не против, если бы Дзюба перешёл в аренду в «Локомотив»! У нас всего один нападающий. Хорошим игрокам всегда найдём место в «Локомотиве» и дадим им играть. Поэтому и отказались отдавать Бориса Ротенберга. Хотим, чтобы и Дзюба пришёл в команду. Перед «Локомотивом» стоят серьёзные задачи. Коллектив очень сплочён, и это играет большую роль.

Дзюба и ещё 10 футболистов РФПЛ, которым пора в аренду Угадайте, сколько игроков «Зенита» в этом списке.

— Ходят слухи, что Дмитрий Тарасов может перейти в «Спартак».

— Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит.

— Стоит ли ожидать ещё приобретений от «Локомотива» после трансфера Эдера?

— Не готов ответить на этот вопрос. Главное, всех своих оставить.



— Приближается Лига Европы…

— Именно поэтому и не хотим отпускать Ротенберга, берём Эдера… Впереди у «Локомотива» очень много матчей в разных турнирах.

— В пятницу состоится жеребьёвка группового этапа. Кого хотели бы видеть в соперниках?

— Только самые известные команды! Хотим не только проверить себя, но и выиграть у сильных команд. Это хорошо мотивирует и игроков, и тренеров.



— В Премьер-Лиге «Локомотив» сейчас находится на втором месте. Как оцените старт сезона?

— Если бы мы сейчас завершили сезон, было бы очень хорошо. Вот прямо сегодня если заканчивать — просто замечательно! Сегодня мы отстаём от «Зенита», но я не против был бы завершить так.



— «Зенит» за это лето мощно усилился. Не беспокоит это вас?

— Почему нас должен беспокоить «Зенит»? Нам бы о своём побеспокоиться.