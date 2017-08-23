«Этому кубку нужен правильный напиток». Как «Арарат» выбил «Балтику»

В матче 1/32 финала розыгрыша Кубка России «Арарат» добился победы над «Балтикой» и прошёл дальше. Лучшие фото с матча.

23 августа на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве «Арарат» в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка России добился победы над калининградской «Балтикой» со счётом 2:1 и вышел в 1/16 финала, где дома сыграет с одним из клубов РФПЛ («Спартак», ЦСКА, «Зенит» или «Краснодар»). В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Хурцидзе и Сергей Давыдов, а в составе калининградской команды отличился Павел Степанец.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей лучшие фотографии с матча «Арарат» – «Балтика», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

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