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Лига чемпионов. ЦСКА – «Янг Бойз» – 2:0
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов

За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи – оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.
23 августа 2017, среда. 23:45 Футбол
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Щенников – 45, 2:0 – Дзагоев – 64

Перед важнейшим со стратегической точки зрения матчем лета – а кто скажет, что это не так? – главный тренер и капитан ЦСКА обратились с просьбой к болельщикам – обеспечить команде соответствующую статусу встречи поддержку. Повышенной явке на «ВЭБ Арену» воспротивилась погода. Страшной силы ливень привёл к транспортному коллапсу на столичных дорогах, подзабытому автомобилистами за три месяца отпускного периода. К окончанию рабочего дня Москва встала в 8-9-балльных пробках, которые рассасывались до позднего вечера. Какую-то долю потенциальной аудитории игра на 3-й Песчаной по этой причине явно потеряла. Искренний респект тем, кто, презрев непогоду, всё-таки пришли на трибуны. Поболели они за красно-синих от души – за себя и за тех парней, не дошедших или не доехавших до стадиона.

Естественное в такой ситуации стремление отблагодарить своих самых преданных поклонников гармонично совпало с тактическим планом «армейцев» – подавить противника собственной активностью. Показать, что и ЦСКА умеет доминировать и нападать – в Берне у «Янг Бойз» могли возникнуть сомнения в этом. В российской столице ребята Ади Хюттера почувствовали себя в шкуре москвичей недельной давности – то же яростное давление на всех направлениях, неослабевающий прессинг и интенсивная бомбардировка ворот – навесами, прострелами, ударами.

Если в хозяйской раздевалке не звучал затасканный штамп «быстрый гол», подспудно игроки держали его в уме. Поведение на поле прямо и косвенно на это указывало. Хозяева со старта организовали такую осаду вражеской крепости, какие обычно в концовках случаются. Есть в футболе такое выражение – не знали, куда бежать. Так вот, применительно к «молодым мальчикам» из Берна оно носило отнюдь не фигуральный характер. Потеряв мяч на чужой половине, «армейцы» моментально вступали в отбор – и, как правило, возвращали его себе. В дебюте даже обычный переход через центральную линию поля уже представлялся успехом для швейцарцев.

Методы достижения цели красно-синие избрали сообразные климатическим условиям. По такой погоде – а лить с неба не прекращало все 90 минут – опасность дальних ударов автоматически и серьёзно повышается. Скользнёт мяч по мокрому газону перед носом у вратаря – и пиши пропало. И ЦСКА стрелял – методично, кучно. В первом тайме к цели примерялись, а кое-кто и не по разу, Витиньо, Головин, Дзагоев. Но только на дальнобойной артиллерии красно-синяя армия не зацикливалась. В постоянном напряжении держал Нуху с фон Бергеном Чалов. Молодой нападающий исправно открывался под передачи партнёров – только завершение хромало: то защитники «съедят», то вратарь вовремя на перехват выскочит.

В гол ощутимое территориальное превосходство до перерыва ЦСКА всё-таки конвертировал. Что более забавно в этой ситуации – очередной успех ещё недавно совершенно «незабивного» Щенникова или нечаянная скидка на Георгия бедняги Нуху (вы же помните, кто совершил анекдотичный «самострел» в Берне?), не возьмусь утверждать. Да и надо ли? Оба факта по-своему примечательны. Как и то обстоятельство, что отличился наш защитник спустя неполную неделю после рождения второго ребёнка – дочери Ульяны. В этот момент предматчевый призыв фан-трибуны «Жора, давай ещё двойню» приобрёл дополнительный подтекст – ведь точных ударов в текущем сезоне у него до сих пор было столько же, сколько и детей…

Гончаренко: мы должны объяснить Оланаре, как вступать в борьбу
Завтра у ЦСКА ключевой матч за выход в группу Лиги чемпионов. Сегодня тренер Виктор Гончаренко и форвард Фёдор Чалов пообщались с прессой.

Промежуточный счёт на табло и статистика (7:0 по попаданиям в створ) в полной мере подтвердили вторничный настрой Виктора Гончаренко. Запираться на все засовы у своих ворот и любой ценой оберегать добытое на выезде минимальное преимущество ЦСКА не собирался – и не стал.

Выполнив двуединую локальную задачу на тайм – забить и не пропустить, – после отдыха «армейцы» решили – или так само собой вышло – поиграть по счёту. И едва не поплатились за это. Гости совершили несколько вторжений в чужую штрафную. Самое неприятное из них не привело к ответному голу лишь благодаря реакции Акинфеева. Капитан ЦСКА ногой отразил удар практически в упор Ассале.

Реакция Гончаренко на эпизод последовала незамедлительно. Энергичным жестом тренер буквально выгнал игроков созидательного профиля со своей половины поля. ЦСКА вновь устремился вперёд – и удвоил счёт! Теперь без посторонней помощи. Ассистентом выступил Витиньо, а завершил атаку Дзагоев, и сделал это эффектно: первым касанием принял фланговый прострел, а вторым, «нерабочей» левой, упаковал мяч в шестёрку.

Трибуны отметили гол восторженным рёвом, а небеса – усилением напора воды. Лило так, что даже крыша над трибунами не полностью защищала публику от осадков, а трусы с майками футболистов мигом потяжелели на кило, не меньше.

Парни в красно-синем на эти мелочи даже внимания не обратили. Близость победы приумножила их силы, а финальный свисток подвёл черту под непростой квалификационной операцией. Теперь уже можно констатировать: Гончаренко и его бойцы провернули её блистательно! Четыре победы, ноль поражений, шесть забитых мячей, ни одного пропущенного – есть вопросы?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Янг Бойз
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