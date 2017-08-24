Гончаренко: какой смысл ЦСКА кого-то бояться?!

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи – оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

Главный тренер швейцарских «парней» долго не показывался в конференц-зале «ВЭБ Арены». Журналисты даже начали обеспокоенно поглядывать на часы: «Успеем ли на метро?» Но даже за полночь несколько уточняющих вопросов у российских репортёров к Ади Хюттеру возникло.



— Я поздравляю соперника с заслуженной победой и выходом в следующий круг соревнований, — печально начал он. — ЦСКА задавал темп игры и имел преимущество. У нас были в начале кое-какие контратакующие возможности, но мы их, к сожалению, не использовали. Во втором тайме был момент у Сулеймани. Мы его упустили, и после этого счёт стал 2:0. Победу одержала лучшая команда.

— В чём соперник превзошёл «Янг Бойз»?

— Мы надеялись навязать атакующую игру «армейцам», заставить их защиту ошибаться. Но ЦСКА в течение всех 90 минут был лучше, а нам даже длинными передачами не удавалось нагнетать ситуацию.



— Перед игрой вы сказали: «ЦСКА не машина». Не передумали?

— Нет, я не возьму свои слова назад. Эта команда очень хорошо сыграна, отлично подготовлена в физическом и тактическом плане, но – не машина.

— Какие теперь будете ставить цели перед командой?

— В первой игре москвичи победили благодаря счастливой случайности. Если бы мы сыграли в Берне иначе, наверное, и здесь была бы другая картина. Наша цель в Лиге Европы – попасть в хорошую группу, чтобы продвинуться как можно дальше.



— Головина сватали в «Арсенал». Кто ещё, по-вашему, мог бы заиграть на хорошем уровне в Европе?

— Дзагоев, Витиньо могут быть интересны командам посильнее ЦСКА — правда, они уже слишком возрастные…



— Нуху второй матч подряд организует гол в свои ворота. Не подумывали о замене?

— Он мяча коснулся, но сделал всё возможное, чтобы разрядить ситуацию.

Победителя тренерской дуэли зал встретил аплодисментами.



— Думаю, если взять суммарно два матча, мы заслужили победу, — подчеркнул Виктор Гончаренко. — Сегодня мы были более активны, чем на выезде. Понимали, что соперник постарается активно начать матч. Но, учитывая наш опыт, сами агрессивно начали матч и выбили почву из-под ног соперника. Много атак провели, много моментов создали и, считаю, заслужили выход в групповой турнир.



— Непривычная погода добавила сложностей?

— В Австрии было +30 и солнце, в Москве – ливень. Хорошо, дренаж поля выдержал осадки. Важно, что хорошо двигались. Если бы остановились, с таким соперником неминуемо возникли бы проблемы.

— ЦСКА получит в группе соперников из трёх первых корзин. Коленки не затрясутся?

— А с чего вдруг? Это что, наш первый групповой турнир? Для чего сквозь такое сито пробивались? Чтобы кого-то бояться? Наши футболисты выигрывали Кубок УЕФА, имеют большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. Какой смысл им кого-то бояться?

— Что вы сделали с Щенниковым – так много он никогда не забивал?

— Рождение дочери на его игре сказалось. На хорошем кураже Георгий действовал. Матч с «Уралом» Щенников пропустил – благодаря этому был одним из самых свежих сегодня. Плюс теперь он правильно располагается на поле, а наша схема подразумевает активные действия крайних защитников в атаке.



— У Чалова было несколько подходов к воротам. Он принимал неправильные решения?

— Одни нападающие, выходя на ударную позицию, видят большого вратаря и маленькие ворота. Другие – наоборот. Наша задача, чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота.



— ЦСКА получит бонус от УЕФА. Будете усиливать состав?

— Это мы обсудим с руководством. Если к чему-то придём, вы об этом узнаете.



— В первом тайме Дзагоев предъявлял претензии Витиньо. Почему?

— Когда из нескольких вариантов продолжения атаки ты выбираешь не тот, который нравится Дзагоеву, какая-то перепалка может возникнуть (Улыбается.) Но сегодня мы не вправе предъявить ему претензии: одеяло на себя Витиньо не тянул.