Бабаев: что делать Чалову, чтобы забить? Пусть спросит у Щенникова!

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи – оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

После финального свистка стало известно, что ЦСКА заработает за участие в групповом этапе Лиги чемпионов как минимум € 18 млн. Отличный поводу узнать у руководства «армейцев» о грядущих трансферах. Но первый вопрос генеральному директору ЦСКА Роману Бабаеву — о, пожалуй, лучшем матче команды в этом сезоне.

— По сравнению с первым матчем против «Янг Бойз», сегодня ЦСКА победил очень легко.

— Я бы так не сказал. Просто ребята были максимально собраны и не позволили сопернику создать опасных моментов. За исключением одного — тогда Игорь выручил. Победа была для нас очень важна, ребята сделали всё возможное, молодцы. Пятый раз подряд будем принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов, это большое достижение для российского клуба. Горды нашей командой и тренерским штабом. Задачу выполнили и надеемся, что в группе все сложится лучше, чем в предыдущие разы.



— Кого хотели бы в соперники по группе?

— До матча все мысли были лишь о том, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Сейчас уже прикидываем варианты, с кем можем оказаться в группе, но, находясь в четвёртой корзине, понимаем, что на благосклонность жребия надеяться не приходится. Впрочем, удача нам благоволила в этом раунде, когда мы оказались в числе сеянных команд. В общем, кто попадётся, тот попадётся. Ждать осталось недолго.

— ЦСКА на данный момент заработает как минимум € 18 млн. Болельщики шутят, что с финальным свистком новый игрок поставил подпись под контрактом с «армейцами».

— К сожалению, ничего нового не скажу. Очень бы хотелось, конечно. Но, к сожалению, приемлемых вариантов пока не нашли. Каждый день проводим совещания с селекционным отделом. Очень надеюсь, что что-то получится. До конца трансферного окна ещё есть время.



— Говорили об интересе ЦСКА к Венделу.

— Он остаётся в нашем списке, но конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ» будет сложно.

Гончаренко: какой смысл ЦСКА кого-то бояться?! Уверенная победа ЦСКА над «Янг Бойз» — в комментариях главных тренеров команд.

— Скамейка у ЦСКА не самая длинная…

— Не сказал бы. Сегодня на поле вышли Натхо, Жамалетдинов и Игнашевич. Есть Миланов, а ещё много молодых футболистов. Конечно, нам хотелось бы усилить состав, в частности линию нападения. Мы не можем тягаться по количеству игроков с конкурентами, с тем же «Зенитом», но нельзя назвать нашу скамейку «короткой».

— Кажется, Акинфеев начал новую, положительную серию.

— Игорь сам сделал её для себя. Ключевым эпизодом стало спасение ворот в Берне. Пропусти мы тот гол, неизвестно, чем бы все закончилось. Я всегда верил в Игоря, впрочем, как и команда, как и болельщики. Думаю, что теперь есть повод поговорить о положительной серии. Надеюсь, что она продолжится как можно дольше.



— А вот Чалов снова не забил, хотя имел много моментов. Что ему делать?



— Может, ему стоит поговорить с Щенниковым, потренироваться с ним немного? А если серьёзно, то, думаю, у него всё наладится. Сейчас Феде просто не прёт, по-другому и не скажешь. Верю, что рано или поздно у него все получится, главное — продолжать работать. От этого придёт результат.



— А что произошло с Щенниковым?

— Работа, просто работа. Он стал чаще подключаться к атаке, появилась уверенность в себе. Надеюсь, что Жора продолжит в том же духе. Пока он взял на себя роль нападающего: забил столько же, сколько все наши форварды вместе взятые.