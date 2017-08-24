Бакланы оказались невиновными. Кто тогда?

ЦСКА прошёл в Лигу чемпионов, Ригони перешёл в «Зенит», Руни завершил карьеру в сборной Англии и другие события прошедшего дня.

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов



Московский ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов на своём поле со счётом 2:0 обыграл швейцарский «Янг Бойз».



В конце первого тайма Георгий Щенников вывел «армейцев» вперёд, а Алан Дзагоев на 65-й минуте установил окончательный результат.

В первом матче ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0. Таким образом, красно-синие вышли победителями противостояния и выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.

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«Зенит» объявил о переходе Ригони



«Зенит» и «Индепендьенте» достигли договорённости о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в состав сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на четыре года.



Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.



«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.



По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.

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«Ливерпуль» прошёл «Хоффенхайм», гол Думбия помог «Спортингу» разгромить «Стяуа»



В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома со счётом 4:2 обыграл «Хоффенхайм».



К 21-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели 3:0 — дубль оформил Эмре Джан, а ещё один мяч забил Мохамед Салах. На 28-й минуте Марк Ут один мяч отыграл. На 63-й минуте Роберто Фирмино сделал счёт 4:1, а разгрома немецкая команда избежала благодаря голу Сандро Вагнера на 79-й минуте.



В первом матче «Ливерпуль» также обыграл «Хоффенхайм» (2:1). Таким образом, английский клуб будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов.



Ещё одним участником группового раунда Лиги чемпионов стал лиссабонский «Спортинг», который после нулевой ничьей со «Стяуа» на своём поле, в Румынии разгромил соперника со счётом 5:1. Один из голов в составе португальской команды забил бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия.

«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ



В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» принимал на своём поле «Карабах». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе датской команды забитые мячи на свой счёт записал Федерико Сантандер и Андрия Павлович. За «Карабах» гол забил Дино Ндлову. В первом матче азербайджанцы победили со счётом 1:0. Таким образом, за счёт гола на чужом поле «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а «Копенгаген» турнир покинул. «Карабах» стал первым в истории клубом из Азербайджана, который выступит в групповом этапе ЛЧ.

Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ



В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф, по итогам которого окончательно определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьёвкой.



Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:



1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтёр».



2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».



3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».



4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».



Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в пятницу, 25 августа.

Албин — о словах про бакланов: не стоит ко всему относиться слишком серьёзно



Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин призвал не относиться слишком серьёзно к его словам по поводу бакланов, которые повредили крышу арены «Санкт-Петербург».



Ранее Албин заявил, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки».



«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», — написал Албин в «Фейсбуке».

Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии



Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Таким образом, 31-летний форвард не сыграет в России на чемпионате мира в 2018 году.

«Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Я благодарю всех, кто помогал мне всё это время, но чувствую, что пришло время уйти. Мне было очень трудно принять такое решение», — заявил Руни.



За взрослую сборную Уэйн выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего нападающего пришёлся на матч со сборной Австралии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе сборной Англии. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч, уступая лишь Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.



Руни является самым молодым футболистом сборной Англии, который забил гол, — он отличился в отборочном матче Евро-2004 со сборной Македонии в возрасте 17 лет и 317 дней. На чемпионатах мира Руни забил лишь один гол — в ворота сборной Уругвая в 2014 году.