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ЦСКА, Руни, бакланы — в обзоре главных новостей дня
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

Бакланы оказались невиновными. Кто тогда?

ЦСКА прошёл в Лигу чемпионов, Ригони перешёл в «Зенит», Руни завершил карьеру в сборной Англии и другие события прошедшего дня.
24 августа 2017, четверг. 01:30 Футбол

ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в Москве и вышел в групповой этап Лиги чемпионов

Московский ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов на своём поле со счётом 2:0 обыграл швейцарский «Янг Бойз».

В конце первого тайма Георгий Щенников вывел «армейцев» вперёд, а Алан Дзагоев на 65-й минуте установил окончательный результат.

В первом матче ЦСКА обыграл «Янг Бойз» со счётом 1:0. Таким образом, красно-синие вышли победителями противостояния и выступят на групповом этапе Лиги чемпионов.

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За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи – оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Щенников – 45, 2:0 – Дзагоев – 64

«Зенит» объявил о переходе Ригони

«Зенит» и «Индепендьенте» достигли договорённости о переходе 24-летнего аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в состав сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на четыре года.

Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. Играет на позиции крайнего атакующего полузащитника.

«Зенит» приветствует Эмилиано Ригони в Петербурге и желает успехов в составе сине-бело-голубых», — говорится на официальном сайте петербургского клуба.

По данным СМИ, «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн.

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«Ливерпуль» прошёл «Хоффенхайм», гол Думбия помог «Спортингу» разгромить «Стяуа»

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» дома со счётом 4:2 обыграл «Хоффенхайм».

К 21-й минуте подопечные Юргена Клоппа вели 3:0 — дубль оформил Эмре Джан, а ещё один мяч забил Мохамед Салах. На 28-й минуте Марк Ут один мяч отыграл. На 63-й минуте Роберто Фирмино сделал счёт 4:1, а разгрома немецкая команда избежала благодаря голу Сандро Вагнера на 79-й минуте.

В первом матче «Ливерпуль» также обыграл «Хоффенхайм» (2:1). Таким образом, английский клуб будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ещё одним участником группового раунда Лиги чемпионов стал лиссабонский «Спортинг», который после нулевой ничьей со «Стяуа» на своём поле, в Румынии разгромил соперника со счётом 5:1. Один из голов в составе португальской команды забил бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
4 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 – Джан – 10, 2:0 – Салах – 18, 3:0 – Джан – 21, 3:1 – Ут – 28, 4:1 – Фирмино – 63, 4:2 – Вагнер – 79
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
1 : 5
Спортинг
Лиссабон, Португалия
0:1 – Думбия – 13, 1:1 – Мораис – 20, 1:2 – Акунья – 59, 1:3 – Мартинш – 64, 1:4 – Дост – 75, 1:5 – Батталья – 88

«Карабах» стал первым клубом из Азербайджана, который вышел в групповой этап ЛЧ

В ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Копенгаген» принимал на своём поле «Карабах». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе датской команды забитые мячи на свой счёт записал Федерико Сантандер и Андрия Павлович. За «Карабах» гол забил Дино Ндлову. В первом матче азербайджанцы победили со счётом 1:0. Таким образом, за счёт гола на чужом поле «Карабах» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, а «Копенгаген» турнир покинул. «Карабах» стал первым в истории клубом из Азербайджана, который выступит в групповом этапе ЛЧ.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
2 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 – Сантандер – 45, 1:1 – Ндлову – 63, 2:1 – Павлович – 66

Определились все участники и состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ

В Лиге чемпионов сезона-2017/18 завершились все матчи раунда плей-офф, по итогам которого окончательно определились все участники группового этапа турнира и состав корзин перед жеребьёвкой.

Корзины жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов выглядят следующим образом:

1-я корзина: «Реал», «Бавария», «Челси», «Ювентус», «Бенфика», «Монако», «Спартак», «Шахтёр».

2-я корзина: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».

3-я корзина: «Наполи», «Тоттенхэм Хотспур», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Рома», «Бешикташ», «Ливерпуль».

4-я корзина: «Фейеноорд», «Марибор», «РБ Лейпциг», ЦСКА, «Карабах», АПОЭЛ, «Спортинг», «Селтик».

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится в пятницу, 25 августа.

Албин — о словах про бакланов: не стоит ко всему относиться слишком серьёзно

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин призвал не относиться слишком серьёзно к его словам по поводу бакланов, которые повредили крышу арены «Санкт-Петербург».

Ранее Албин заявил, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам. По словам чиновника, «баклан своим мощным клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки».

«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьёзно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», — написал Албин в «Фейсбуке».

Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. Таким образом, 31-летний форвард не сыграет в России на чемпионате мира в 2018 году.

«Выступления за сборную Англии всегда были для меня чем-то особенным. Я благодарю всех, кто помогал мне всё это время, но чувствую, что пришло время уйти. Мне было очень трудно принять такое решение», — заявил Руни.

За взрослую сборную Уэйн выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего нападающего пришёлся на матч со сборной Австралии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе сборной Англии. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч, уступая лишь Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.

Руни является самым молодым футболистом сборной Англии, который забил гол, — он отличился в отборочном матче Евро-2004 со сборной Македонии в возрасте 17 лет и 317 дней. На чемпионатах мира Руни забил лишь один гол — в ворота сборной Уругвая в 2014 году.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карабах ПФК ЦСКА Уэйн Руни Лига чемпионов — Футбол Обзор главных событий дня Стадион «Крестовский»
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