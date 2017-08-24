175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Витиньо
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Витиньо: хочу «Барселону» или «Реал»

Нападающий ЦСКА в эксклюзивном интервью – о голе Щенникова, предстоящей жеребьёвке и очередной помощи от Нуху.
24 августа 2017, четверг. 08:30 Футбол

Несмотря на уверенную победу «армейцев», все футболисты ЦСКА отказались от общения с прессой. Исключение составил лишь бразильский нападающий Витиньо, который дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2017, среда. 21:45 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
2 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 – Щенников – 45, 2:0 – Дзагоев – 64

– Перед матчем Виктор Гончаренко обещал, что ЦСКА будет атаковать, а не удерживать преимущество в один мяч. Это было логично?
– Мы же играли дома. Должны были создавать и реализовывать наши моменты. Гол в первым тайме позволил нам дальше действовать увереннее и спокойнее. Кроме того, у нас появилось больше пространства для атак, потому что соперник побежал отыгрываться.

– По ходу матча шёл дикий ливень. Какой из команд это шло на пользу?
– Мне кажется, никому.

– На эту игру взяли бутсы с большими шипами?
– Нет, потому что у нас отличное поле. Оно выдержало нагрузку. Здорово, что я мог действовать в привычных бутсах.

– И на привычном поле, а не на искусственном, как в Швейцарии.
– С этим тоже не было проблем. В первой игре с «Янг Бойз» мы быстро адаптировались к синтетике.

– Что происходит со Щенниковым? Раньше вообще не забивал, а теперь уже третий мяч.
– Он реализует свои шансы. Момент может выпасть каждому футболисту. Щенников молодец, что исполняет при возможности.

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов
За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

– Пора его переводить в нападение?
– На самом деле нас просят так подключаться. Когда фланговый игрок врывается в штрафную из-за спины, то это оказывается сюрпризом для соперника.

– К атакам ЦСКА регулярно подключался и Нуху. В первом матче забил, во втором – отдал голевуху все той же головой.
– Там большая заслуга Чалова и Дзагоева, которые боролись за мяч и не позволили его комфортно выбить из штрафной площади. Ну и Марио сделал отличный навес.

– Удивило, что на такой важный матч стадион был заполнен лишь наполовину?
– Дождь изрядно лил. Я даже не знаю, пошли на арену мои родные или остались дома. Стадион достаточно открытый. Никто из болельщиков ведь не хочет заболеть.

– Для Акинфеева было принципиально не пропустить в четвёртом матче Лиги чемпионов подряд?
– Главное, что у нас в целом хорошо получилось – 3:0 по сумме двух матчей. Нормально и для атаки, и для обороны.

– Кого надеетесь получить в соперники на групповом этапе?
– Мне без разницы, по большому счёту. Хочу играть с лучшими.

– А конкретнее?
– «Барселона», «Реал»…

– Обидно, что из первой корзины ЦСКА точно не достанутся вполне проходимые «Спартак» и «Шахтёр»?
– В Лиге чемпионов нет слабых. Всё зависит не от жеребьёвки, а от того, как играть. Ты сам делаешь матч сложнее или проще.

– Где будете следить за жеребьёвкой?
– Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал.

Бабаев: что делать Чалову, чтобы забить? Пусть спросит у Щенникова!
Генеральный директор ЦСКА — о выходе в групповой этап ЛЧ, положительной серии Акинфеева и интересе к Венделу.
Гончаренко: какой смысл ЦСКА кого-то бояться?!
Уверенная победа ЦСКА над «Янг Бойз» — в комментариях главных тренеров команд.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ПФК ЦСКА Витиньо
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
08:53 Паулиньо намерен играть в основе «Барселоны» и адаптироваться к игре Месси
08:44 Роберто Карлос заявил, что заплатил бывшей подруге алименты
08:42 «Ювентус» предложил Хёведесу трёхлетнее соглашение и € 4 млн в год
08:17 Бартомеу обсудит с Месси вопрос контракта и отношений с игроками «Барселоны»
08:15 Агент: Эмре Мор перешёл бы в «Реал» или в «Барселону», но они не хотели его
08:11 Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» разгромить «Сан-Хосе Эртквейкс»
08:00 Вернблум скалился на Витиньо, Васин развеселил Понтуса жестом. Фоторепортаж
07:31 «ПСЖ» согласен продать ди Марию «Барселоне» за € 50 млн
07:30 Штарке: у «Баварии» нет твёрдо установленного тактического рисунка
07:28 Видич: Мхитарян должен быть более эгоистичным и забивать по 10-15 голов за сезон
07:23 В Кубке лиги «МЮ» сыграет с «Бёртон Альбион», «Ливерпуль» — с «Лестер Сити»
06:57 Майораль: если остаюсь в «Реале», значит, вижу для себя перспективы
06:52 «Боруссия» Д заинтересовалась Корне и Малкомом в качестве замены У. Дембеле
06:51 Наставник «Сент-Этьена» считает, что Неймар поступил верно, покинув «Барселону»
06:28 Хамесу нравится Мюнхен, в том числе из-за неназойливости болельщиков «Баварии»
06:19 Игрок «Реала» М. Льоренте: Хенто советует мне сохранять спокойствие
05:50 Хендерсон: рады вернуться в Лигу чемпионов, где «Ливерпулю» и положено быть
05:28 Видеообзор матча «Реал» — «Фиорентина» за кубок Сантьяго Бернабеу
05:11 Бенитес: в «Ньюкасле» слишком много игроков из Чемпионшипа, которые должны уйти
04:47 Зидан: в матче с «Фиорентиной» Роналду показал, на что способен
03:57 Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контракт с «ПСЖ»
03:42 12-й гол Жо в сезоне обеспечил победу «Коринтианса» над «Шапекоэнсе»
03:06 Агент: «ПСЖ» связывался с «Ниццей» по поводу Сери, чтобы «поиметь» «Барселону»
02:43 Нагельсманн: при счёте 0:3 подумал, что «Хоффенхайм» мог бы сыграть и лучше
02:33 Витиньо: Щенников молодец, он реализует свои шансы
02:18 Тренер «Карабаха»: очень рады, что можем сделать нашу страну счастливой
02:07 Черчесов: Рауш с удовольствием откликнулся на приглашение в сборную России
01:42 Гол Роналду принёс победу «Реалу» над «Фиорентиной» в Кубке Сантьяго Бернабеу
01:30 Клопп: «Ливерпуль» должен был попасть в групповой этап ЛЧ, мы в восторге
01:22 Агент: Миланов очень хочет остаться в ЦСКА, надеемся на новый контракт
01:11 Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за задержек по выплате алиментов
01:03 «Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока
00:57 Алдонин: смелые действия Щенникова в атаке приносят плоды ЦСКА
00:56 Бубнов: для групповой стадии Лиги чемпионов такой игры ЦСКА будет недостаточно
00:50 Бабаев: что делать Чалову? Может, ему стоит поговорить с Щенниковым
00:41 Гончаренко: теперь Щенников правильно располагается на поле
00:39 Бабаев: Вендел? Конкурировать сложно, когда появляются варианты с «ПСЖ» и «МС»
00:37 Гончаренко: наша задача — чтобы Чалов видел маленького вратаря и большие ворота
00:33 Гончаренко: разве ЦСКА вышел в групповой этап ЛЧ, чтобы кого-то бояться?
00:32 Бабаев: 5 раз подряд быть в групповом этапе ЛЧ — это большое достижение для ЦСКА
00:30 Бенито: сегодня ЦСКА показал другое лицо по сравнению с нашим первым матчем
00:26 «Ньюкасл» вылетел из Кубка лиги, уступив дома «Ноттингем Форест»
00:21 Сестра Роналду – о дисквалификации Криштиану: никто не уничтожит дитя божье
00:14 Гончаренко: ЦСКА полностью заслужил выход в групповой этап Лиги чемпионов
00:13 Тренер «Янг Бойз»: не возьму назад свои слова о том, что ЦСКА не машина
Все новости RSS
Партнерский контент