Витиньо: хочу «Барселону» или «Реал»

Нападающий ЦСКА в эксклюзивном интервью – о голе Щенникова, предстоящей жеребьёвке и очередной помощи от Нуху.

Несмотря на уверенную победу «армейцев», все футболисты ЦСКА отказались от общения с прессой. Исключение составил лишь бразильский нападающий Витиньо, который дал эксклюзивное интервью «Чемпионату».

– Перед матчем Виктор Гончаренко обещал, что ЦСКА будет атаковать, а не удерживать преимущество в один мяч. Это было логично?

– Мы же играли дома. Должны были создавать и реализовывать наши моменты. Гол в первым тайме позволил нам дальше действовать увереннее и спокойнее. Кроме того, у нас появилось больше пространства для атак, потому что соперник побежал отыгрываться.

– По ходу матча шёл дикий ливень. Какой из команд это шло на пользу?

– Мне кажется, никому.

– На эту игру взяли бутсы с большими шипами?

– Нет, потому что у нас отличное поле. Оно выдержало нагрузку. Здорово, что я мог действовать в привычных бутсах.

– И на привычном поле, а не на искусственном, как в Швейцарии.

– С этим тоже не было проблем. В первой игре с «Янг Бойз» мы быстро адаптировались к синтетике.

– Что происходит со Щенниковым? Раньше вообще не забивал, а теперь уже третий мяч.

– Он реализует свои шансы. Момент может выпасть каждому футболисту. Щенников молодец, что исполняет при возможности.

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

– Пора его переводить в нападение?

– На самом деле нас просят так подключаться. Когда фланговый игрок врывается в штрафную из-за спины, то это оказывается сюрпризом для соперника.

– К атакам ЦСКА регулярно подключался и Нуху. В первом матче забил, во втором – отдал голевуху все той же головой.

– Там большая заслуга Чалова и Дзагоева, которые боролись за мяч и не позволили его комфортно выбить из штрафной площади. Ну и Марио сделал отличный навес.

– Удивило, что на такой важный матч стадион был заполнен лишь наполовину?

– Дождь изрядно лил. Я даже не знаю, пошли на арену мои родные или остались дома. Стадион достаточно открытый. Никто из болельщиков ведь не хочет заболеть.

– Для Акинфеева было принципиально не пропустить в четвёртом матче Лиги чемпионов подряд?

– Главное, что у нас в целом хорошо получилось – 3:0 по сумме двух матчей. Нормально и для атаки, и для обороны.

– Кого надеетесь получить в соперники на групповом этапе?

– Мне без разницы, по большому счёту. Хочу играть с лучшими.

– А конкретнее?

– «Барселона», «Реал»…

– Обидно, что из первой корзины ЦСКА точно не достанутся вполне проходимые «Спартак» и «Шахтёр»?

– В Лиге чемпионов нет слабых. Всё зависит не от жеребьёвки, а от того, как играть. Ты сам делаешь матч сложнее или проще.

– Где будете следить за жеребьёвкой?

– Пока не знаю. Может, вообще не посмотрю, потому что буду тренироваться или отдыхать. Если наткнусь, то гляну. Я же в любом случае узнаю, кто нам выпал.

Бабаев: что делать Чалову, чтобы забить? Пусть спросит у Щенникова! Генеральный директор ЦСКА — о выходе в групповой этап ЛЧ, положительной серии Акинфеева и интересе к Венделу.