Щенников — бомбардир, Вернблум — лидер. 4 вывода по матчу ЦСКА в ЛЧ

Сколько денег получили «армейцы» на трансферы и почему Щенников за месяц забил больше, чем Марио Фернандес за год.

Вернблум — проводник Гончаренко

ЦСКА очень мощно начал матч с «Янг Бойз», но забить никак не мог. Швейцарцы играли жёстко и иногда грубо, провоцируя «армейцев». Уже на 14-й минуте Бертоне мог нанести Витиньо травму, и бразилец, заведясь, чуть было не прыгнул на соперника с кулаками. Не успел Гончаренко встать со скамейки, Вернблум подбежал к своему нападающему, схватил его за горло и буквально оттащил и от швейцарца, и от арбитра.

Через несколько минут швед сделал ещё один рывок, чтобы «напихать» не вернувшемуся в защиту Щенникову. В течение всего «водяного» перерыва Вернблум не отставал от защитника, и тот просто не знал куда себя деть. В ЦСКА Гончаренко именно Вернблум, несмотря на незнание русского языка, стал главным лидером. Тренеру не всегда приходится объяснять или выказывать претензии со скамейки — за него это делает шведский опорник.

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

Щенников — лучший бомбардир

В начале матча фанаты ЦСКА поздравили Георгия Щенникова с рождением второго ребёнка и первыми голами в карьере: «Жора, ещё двойню!» Напуганный Вернблумом защитник за 10 минут до конца тайма подключился катаке и, как опытный нападающий, пробил точно между ног вратарю «Янг Бойз». До 65-й минуты Георгий Щенников оставался лучшим бомбардиром ЦСКА во всех турнирах, а теперь делит эту роль с Дзагоевым.

В конце прошлого сезона Гончаренко был недоволен тем, как защитник подключался к атаке, пробовал на позиции левого латераля Миланова и Тошича и искал футболиста в эту зону. В ЦСКА мог оказаться Мацей Рыбусь, однако до выхода в Лигу чемпионов руководство не было уверено в финансовом положении и не нашло денег на трансфер.



«Теперь он правильно располагается на поле», — объяснил Гончаренко после победы. Похоже, спустя почти год работы Щенников понял требования тренера и избавился от комплекса, привитого Слуцким, — «не переходить центр поля». За месяц левый защитник забил больше голов, чем Марио Фернандес за всю карьеру в ЦСКА.

Гончаренко: какой смысл ЦСКА кого-то бояться?! Уверенная победа ЦСКА над «Янг Бойз» — в комментариях главных тренеров команд.

Акинфеев — рекордсмен

Игорь Акинфеев начинает новую серию в Лиге чемпионов. Все четыре матча вратарь отыграл на ноль, выдав в каждом как минимум по одному суперсейву. В Москве капитан ЦСКА отбил мёртвый мяч ногой, в Швейцарии среагировал на подставленную «клюшку» Оаро. Невезение и нервозность Акинфеева позади, теперь главное — продолжить сухую серию в групповом турнире. Очевидно, что с обороной Гончаренко это будет сделать проще даже после жеребьёвки из четвёртой корзины.

Гинер не всё купил

После гола Дзагоева фанатская трибуна ЦСКА вместе с легендарным Димой Лысым зарядила «Гинер всё купил». Мотив подхватили VIP-болельщики, сидевшие рядом со скай-боксом «армейского» руководства. Все посмеялись, но ведь именно трансферов ждут сейчас от президента ЦСКА больше всего.

«Армейцы» провели свой лучший матч в сезоне, но проблемы с составом никуда не делись. Появления Натхо и Игнашевича со скамейки нельзя назвать усилением атаки, а иметь в запасе только неопытного Жамалетдинова и неадаптированного Оланаре невозможно при условии борьбы за золото.



За участие в групповом этапе Лиги чемпионов «армейцы» получат как минимум € 18 млн. Болельщики уже шутят, что после финального свистка матча с «Янг Бойз» новичок моментально поставил подпись в контракте с ЦСКА. «Никакой конкретики всё ещё нет, — говорит генеральный директор клуба Роман Бабаев. — Мы действительно интересуемся Венделом, но нам тяжело конкурировать с «Манчестер Сити» и «ПСЖ».



ЦСКА очень нужен чистый нападающий в пару к Витиньо. Киллер как Думбия или универсал как Муса. Оба пытаются строить европейскую карьеру и возвращаться не хотят. У «армейского» руководства есть ещё неделя, чтобы найти новый вариант усиления одной-двух позиций.