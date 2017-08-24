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Кор Пот
Текст: Анатолий Романов
Фото: Сергей Федосеев, «Чемпионат»

Пот: «Зенит» был очень плох в Утрехте, но дома победит – 2:0

Кор Пот, выигрывавший с «Зенитом» Кубок УЕФА девять лет назад, недоволен тем, что увидел в исполнении команды Манчини в Утрехте.
24 августа 2017, четверг. 13:00 Футбол
Пощёчина от «Утрехта». Как лидер РФПЛ проиграл в Нидерландах
В первом матче плей-офф Лиги Европы лидер РФПЛ — «Зенит» — проиграл «Утрехту», не сумев забить ни одного гола на чужом поле.

По ходу трансляции матча «Утрехт» – «Зенит» телекамеры выхватили сидящих на трибунах Дика Адвоката и Кора Пота. Девять лет назад именно эта пара голландцев привела сине-бело-голубых к победе в Кубке УЕФА. Адвокат был главным тренером, а Пот – его ассистентом, правой рукой. После отъезда из Петербурга Пот возглавлял молодёжную сборную Нидерландов, с которой, в частности, победил сверстников из России (5:1) на Евро-2013, а в минувшем сезоне помогал Адвокату в турецком «Фенербахче». Перед ответной игрой сине-бело-голубых с «Утрехтом» мы связались с 66-летним специалистом, чтобы узнать его мнение о сегодняшнем «Зените» Роберто Манчини.

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«Не могу понять, зачем перегружать футболистов»

— Мы видели вас на игре «Зенита» в Утрехте. Какой показалась команда Манчини с трибун стадиона «Галгенвард»?
— «Зенит» в тот день полностью разочаровал. К сожалению, команда сыграла очень плохо. Я не увидел у игроков ни вдохновения, ни характера. С физической точки зрения они тоже не были на уровне. В общем, похвалить зенитовцев не за что.

— У вас как у профессионала есть объяснение, почему сине-бело-голубые провалили важный еврокубковый матч?
— Нет. Этот вопрос лучше задать главному тренеру Манчини. Но я не могу понять одну вещь. Утром в день матча команда в полном составе провела насыщенную тренировку, несмотря на то что вечером была игра с «Утрехтом». На мой взгляд, таким образом просто перегружаешь футболистов.

— Вам совершенно никто не запомнился в составе петербургской команды?
— У «Зенита» очень хороший голкипер! Мне действительно понравилась игра Андрея Лунёва. Больше в составе петербуржцев я не вспомню никого, кто бы впечатлил меня. Однако я сужу только по одному матчу с «Утрехтом».

— В тот день вы встретились с президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, с которым работали вместе в Северной столице. О чём говорили?
— Это секрет (смеётся). Конечно, мы встретились с Фурсенко и со спортивным директором Константином Сарсанией. Уверен, под их руководством «Зенит» добьётся больших успехов.

— Вас с нынешним главным тренером сборной Нидерландов Адвокатом привёл на трибуны интерес к «Утрехту», в котором есть кандидаты в национальную команду, или вы больше хотели посмотреть на сине-бело-голубых?
— Лично я очень хотел посмотреть именно на «Зенит». Всё-таки прожил в Петербурге три незабываемых года, а команда занимает определённое место в моём сердце. Тем неприятнее поражение от «Утрехта».

— Кстати, вы с Адвокатом в прошлом сезоне тренировали в «Фенербахче» защитника сборной России Романа Нойштедтера. Почему он у вас так мало играл?
— Просто на позиции центрального защитника ему приходилось конкурировать с такими классными игроками, как Мартин Шктрел и Симон Кьяер. Он был третьим номером в нашем списке. Иногда Нойштедтер выступал и на месте опорника. Но, на мой взгляд, для игры на этой позиции он должен быть жёстче, злее, чтобы пугать соперника, вступая в отбор мяча. Я бы назвал Романа интеллигентным игроком. При этом очень уважаю и ценю его как личность. Нойштедтер – замечательный человек и настоящий профессионал, уважающий тренеров. Для работе в команде такие люди исключительно важны.

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«По стилю тен Хаг – тренер старой школы»

— Вернёмся к «Зениту». Что же сине-бело-голубым следует поменять в своей игре, чтобы одержать победу дома и выйти в групповой этап Лиги Европы?
— Прежде всего зенитовцы должны сыграть с душой и выложиться на все сто процентов. Если у игроков петербургской команды будет правильный настрой, они легко победят и решат задачу. Если же «Зенит» сыграет, как в Нидерландах, то ему обеспечены большие проблемы.

— Каково ваше мнение об «Утрехте» и его главном тренере Эрике тен Хаге?
— Тен Хаг сделал гигантскую работу в таком маленьком клубе, как «Утрехт». В прошлом сезоне команда смотрелась очень хорошо, финишировала вслед за тройкой грандов на четвёртом месте. Это своего рода победа. Безусловно, деятельность тен Хага заслуживает самых добрых слов. Эрик – талантливый специалист, он уже хороший тренер. Думаю, после «Утрехта» будет тренировать какой-то очень серьёзный клуб.

— На ваш взгляд, кто те футболисты, на которых держится команда тен Хага?
— «Утрехт» берёт командной игрой. Но раз вы настаиваете на конкретных именах, я бы выделил защитника Сеана Клайбера, полузащитника Ясина Аюба и нападающего Сирилла Дессера. Да и голкипер Давид Йенсен очень неплох. Для чемпионата Нидерландов это классные футболисты, но не уверен, что они достаточно сильны по европейским меркам.

— Тен Хага называли учеником Хосепа Гвардиолы. Это действительно тренер со своим особым стилем?
— Тен Хаг работал с Гвардиолой пару лет, когда возглавлял вторую команду «Баварии». Но нельзя утверждать, что его тренерский стиль напоминает стиль Гвардиолы. Я бы сказал, что он скорее работает в стиле тренеров старой школы. Тем не менее делает это очень успешно. Повторюсь, у тен Хага большое будущее.

— «Утрехт» и в этом сезоне стартовал с двух побед в Эредивизии. По уровню игры команда тен Хага сопоставима с «Аяксом» и ПСВ?
— Нет, мне так не кажется. Голландские гранды всё-таки посильнее. Хотя разница между ними невелика, так как «Утрехт» при тен Хаге сумел приблизиться к их уровню. Жаль, правда, что голландский клубный футбол в целом сейчас недостаточно хорош.

— Собираетесь смотреть ответный матч в Петербурге? Рискнёте дать свой прогноз на исход противостояния?
— В Петербург не полечу, хотя, будь такая возможность, с удовольствием бы вернулся туда и посмотрел игру на стадионе. Но телетрансляцию точно не пропущу. Мой прогноз – 2:0 в пользу «Зенита».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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