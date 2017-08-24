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Алексей и Василий Березуцкие, ЦСКА
Текст: Олег Лысенко
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защита для сборной. Как Гончаренко может услужить Черчесову

А не перенести ли Черчесову оборонительный блок ЦСКА в национальную команду?
24 августа 2017, четверг. 14:00 Футбол

О них говорили: старые, не тянут. Первое утверждение сложно оспорить: 108 лет на троих и три позиции в десятке самых возрастных игроков РФПЛ – аргументы весомые. Зато второе ветераны ЦСКА снова убедительно опровергли. В очередной, бог знает какой по счёту, раз.

Без этих тяжеловозов на одних молодых рысаках красно-синий обоз не достиг бы Лиги чемпионов. Во многом благодаря им команда не поплыла на афинском солнцепёке, сохранила голову в бернской переделке и не поскользнулась у порога группового турнира на основательно выстиранном дождём газоне «ВЭБ Арены». Они качественно выполнили свою работу и зарядили команду уверенностью – для достойного преодоления плей-офф этого хватило.

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Оказалось (вдруг ли?), что якобы пожилая оборона ЦСКА не исчерпала свой ресурс. Что стартовые проблемы (дерби с «Локомотивом», «Рубин») носили разовый, а не системный характер. Как только пошла игра без права на ошибку, защита вице-чемпионов России показала класс. Высший класс. Для кого-то, возможно, неожиданно – только не для Виктора Гончаренко, видящего своих игроков ежедневно. Он был уверен в «дедушках» – иначе не отпустил бы в аренду самого молодого защитника Чернова. И те командира не подвели. На предварительных стадиях чемпионской лиги ЦСКА отзащищался качественно и солидно. На опыте.

«Янг Бойз» за три часа создал два убойных момента – по одному дома и в гостях. «Янг Бойз» не показатель? Ну-ну, расскажите это киевскому «Динамо», получившему три мяча от «мальчиков» Хюттера. Или «Шахтёру», год назад растерявшему на «Стад де Суисс» преимущество в два гола и павшему в серии пенальти. ЦСКА, повторюсь, от этой команды не пропустил ничего. Как и от греков стадией раньше.

Акинфеев, конечно, большой молодчина – его сейвы украсили противостояние. Заслуга ближайших помощников капитана состоит в том, что они свели к минимуму количество реально опасных подходов противника. Грамотно закрыли зоны, уверенно сняли почти весь верх. Первый тайм московского матча в этом смысле был близок к идеалу: за 45 минут швейцарцы ни разу не попали в створ. Единственный раз они атаковали цель с действительно убойной позиции при счёте 1:0. Тут уж капитан подстраховал своих беков, ногой отразив удар Сулеймани.

Резко поутихли голоса персональных критиков Васина. И тут тоже нужно отдать должное тренерской интуиции. Другой спец, более импульсивный и подверженный влиянию извне, на его месте давно задвинул бы игрока в запас. Может быть, даже в «неприкосновенный». Поводов, будем откровенны, хватало. Гончаренко же, мужчина принципиальный и по-хорошему упрямый, на поводу у толпы не пошёл. Наоборот, продолжил нарочито поддерживать футболиста. Предложив тёзке составить ему компанию на пресс-конференции в Берне, тренер послал ясный сигнал общественности: «Оставьте Васина в покое». А после ещё и усилил его резкой отповедью на вопрос о результативных ошибках защитника.

«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов
За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти € 13 млн.

Автора вопроса тренерский ответ, возможно, озадачил, зато фигуранта вопроса, вне всяких сомнений, воодушевил, обнадёжил. На тренировку с брифинга Васин уходил с улыбкой на лице. Чтобы назавтра замечательно справиться со своими задачами на поле. Психология!

Березуцкие, Игнашевич – мастера более опытные, твердокожие. Этим критические шпильки – что слону дробина. К ним индивидуальный подход иного свойства требуется – в плане дозации нагрузок. Гончаренко к достоянию ЦСКА – говорю без тени иронии – относится предельно бережно. Не обладая достаточным ресурсом для полноценной ротации, он всё-таки изыскивает лишние (на самом деле – жизненно важные) выходные для ветеранов.

Сумасшедшую августовскую нагрузку – семь матчей за три недели! – тренер более-менее равномерно распределил между четвёркой защитников, но с поправкой на возраст. В ходе этой суперсерии самый старший стоппер, Игнашевич, четырежды выходил в стартовом составе, самый молодой – Васин – шесть. Тоже изнурительный, но, наверное, всё же не запредельный график для «армейских» старожилов. Вынесли, сдюжили, что говорит о должной функциональной готовности всего коллектива.

Существует ещё одно объяснение повышению обороноспособности российского вице-чемпиона – тактического свойства. Вместо того чтобы «по заявкам трудящихся» убрать Васина в запас, Гончаренко поступил более гибко и дальновидно – поменял его местами с Василием. На первый взгляд, незначительная перестановка дала отличный эффект. Позиция «самого центрального» игровым характеристикам и лидерской ментальности Березуцкого №24, похоже, лучше всего подходит. Получив более широкие полномочия, Василий быстро доказал сомневающимся, что остаётся сильнейшим российским защитником здесь и сейчас.

Я, кстати, не удивлюсь, если на ЧМ-2018 оборона ЦСКА (вратарь и пять защитников) сыграет в полном составе. А что? Акинфеев с Марио и Васиным – в обойме. Щенников делает всё, что может, и даже больше, чтобы в неё влиться. Березуцкие – на паузе, с которой в любой момент могут сняться. Для Черчесова такой цельный блок, сыгранный и спаянный, наверное, стал бы огромным подспорьем на домашнем чемпионате мира. Для этого даже схему менять не придётся.

Полагаю, вчера на 3-й Песчаной Станислав Саламович тоже об этом подумал.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
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