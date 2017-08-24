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Соперники «Спартака» и ЦСКА в Лиге чемпионов, календарь, расписание матчей
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

«Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов: лучший жребий и «группы смерти»

Всё о возможных соперниках двух московских клубов в главном турнире Европы.
24 августа 2017, четверг. 15:00 Футбол

Кто сыграет в Лиге чемпионов

Корзина 1: «Реал», «Бавария», «Ювентус», «Бенфика», «Челси», «Шахтёр», «Монако», «Спартак».
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Севилья», «Манчестер Сити», «Порту», «Манчестер Юнайтед».
Корзина 3: «Наполи», «Тоттенхэм», «Базель», «Олимпиакос», «Андерлехт», «Ливерпуль», «Рома», «Бешикташ».
Корзина 4: «Селтик», ЦСКА, «Спортинг», АПОЭЛ, «Фейеноорд», «Марибор», «Карабах», «РБ Лейпциг».

С кем сыграют российские команды

Точно не с украинскими клубами. «Армейцам» точно не достанется «Шахтёр» — при жеребьёвке команды будут разведены. Ну а в первой корзине самым предпочтительным вариантом для ЦСКА выглядит португальская «Бенфика».

«Спартак», как чемпион России, попал в первую корзину и избежал встречи со всеми чемпионами топ-лиг. Впрочем, в прошлом году «армейцы» также сеялись из этой корзины, и это не спасло их от встречи с сильными командами. Например, «Ливерпуль» и «Наполи» в этом сезоне оказались в третьей корзине, а «Селтик» и «РБ Лейпциг» — в четвёртой.

Лучший жребий: «Спартак», «Порту», «Базель», «Марибор».
«Группа смерти»: «Спартак», «Барселона», «Ливерпуль», «РБ Лейпциг».

Лучший жребий: «Бенфика», «Севилья», «Олимпиакос», ЦСКА.
«Группа смерти»: «Реал», «ПСЖ», «Наполи», ЦСКА.

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Когда состоятся матчи группового этапа Лиги чемпионов

1-й тур: 12/13 сентября
2-й тур: 26/27 сентября
3-й тур: 17/18 октября
4-й тур: 31 октября/1 ноября
5-й тур: 21/22 ноября
6-й тур: 5/6 декабря.

Как ЦСКА вышел в Лигу чемпионов:

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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