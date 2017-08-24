Почему «Рубин» — теневой фаворит сезона Премьер-Лиги

1. График «Ростова»-2015/16

При всех игровых и околофутбольных проблемах «Рубин» повторяет ростовский график набора очков образца сезона-2015/16. Тогда после семи туров у команды этого же тренера было 12 очков, и это позволило «Ростову» до последнего тура бороться за чемпионство. Сейчас у Казани 11 очков, а если б не два недопустимых для проектов Курбана Бердыева пропущенных мяча в компенсированное время, то «Рубин» шёл бы даже с опережением околочемпионского графика. При этом очевидно, что футболисты понимают друг друга от матча к матчу всё лучше (от 74% точных передач в первом туре «Рубин» только добавляет в этом показателе), и в этом плане отъезд, на мой взгляд, одного из лучших легионеров РФПЛ за последние два сезона, Жонатаса, не должен критично сказаться на результатах. Когда команды Бердыева выходят на проектную мощность, они в меньшей степени зависят от нападающих, а в гораздо большей — от идейных и игровых лидеров. Поэтому следующие два пункта очень важны.

2. Возвращение Сесара Наваса

В первом же матче нового «Рубина» Бердыева стало понятно, насколько тренеру не хватает испанского неолиберо. Можно сколько угодно расставлять Бурлака, Камболова и Граната по позициям, водить их за руки на тренировках, но в ситуациях, где нужно принять быстрое решение, они будут принимать коллективно неверные решения, и человека, который всё сумеет зачистить не найдётся. Навас, помимо того, что сумеет объединить легионеров и русских футболистов по специфике своей работы (он будёт окружён нашими игроками обороны, являясь при этом иностранцем), остаётся тем футболистом, который в силах 90 минут чистить.

Когда команды Бердыева выходят на проектную мощность, они в меньшей степени зависят от нападающих, а в гораздо большей — от идейных и игровых лидеров.

Команды Бердыева умеют обеспечить необходимый для страхующего защитника темп — прихватываешь начало атаки соперника, даёшь игрокам обороны занять свои места, а далее два крайних центральных защитника действуют по мячу, зная, что неспешный испанец всё равно придёт вовремя. Навасу уже 37, а потому умение «Рубина» подстроить темп под игру человека, на которого во многом опирается система игры, будет очень кстати. Нет никаких сомнений в том, что он снова будет как минимум одним из лучших на своей позиции в лиге, а это связано с результатами прямым образом. Смотрите: в прошлом сезоне при нахождении на поле Наваса «Ростов» допускал в чемпионате 0,67 xG у своих ворот в среднем за матч, без Наваса — 0,78 xG. И это при том, что из матчей, которые испанец пропустил, единственным соперником высокого уровня был «Краснодар». Влияние Наваса на игру очевидно.

3. Вдохновение Гёкдениза Карадениза

Говорят, что Гёкдениз Карадениз очень переживал отъезд Курбана Бердыева из Казани — идеи тренера точно соответствовали духу Гёка. Обсессивно настроенный только побеждать турок прекрасно чувствовал себя там, где вся работа была подчинена результату, набору трёх очков в матче, и когда Бердыев покинул «Рубин», Карадениз стал играть куда менее ярко. С возвращением в клуб ментально близкого тренера казанский суперветеран почувствовал утраченное было вдохновение — некоторое время ему потребовалось, чтобы физически вкатиться в сезон, но уже в последних трёх матчах Карадениз был в привычном порядке. Яростно проведённые в борьбе пол-тайма победного выезда на «ВЭБ-Арену», принёсший одно очко на последних секундах пас в Хабаровске и великое шоу в матче с «Анжи» доказывают: турецкому дядьке далеко до пенсии.

Живущий игрой. Почему Гёкдениз Карадениз — великий легионер РФПЛ Когда «Рубин» возвращает себе победы, в его составе расцветает человек, который этими победами одержим.

Здесь ещё очень важен психологический момент. Рядом с Караденизом в нападении «Рубина» остаются молодые парни — Жемалетдинов и Азмун. Глядя на то, что вытворяет Гёк в 37 лет, просто невозможно работать на сниженных к себе требованиях — особенно когда ты, как тот же Азмун, считаешь Карадениза одним их своих наставников. Жонатас наносил четверть ударов «Рубина» в четырёх своих последних матчах в России — теперь эту цифру обязаны будут расписать на троих Карадениз, Жемалетдинов и Азмун. Подгоняемые турецкой прытью, эти парни способны взять на себя тот объём, который раньше доставался одному, пусть и очень крутому центральному нападающему.

Здесь ещё очень важен психологический момент. Рядом с Караденизом в нападении «Рубина» остаются молодые парни — Жемалетдинов и Азмун. Глядя на то, что вытворяет Гёк в 37 лет, просто невозможно работать на сниженных к себе требованиях.

4. Календарь

«Рубин» уже сыграл и с ЦСКА, и с «Локомотивом», и с «Зенитом», и с «Краснодаром», по игре уступив только «быкам» — в самом первом официальном матче Бердыева, когда команда была ещё совсем разбалансированной. «Спартак» приходится Казани по календарю очень удобно — как раз в тот момент, когда захворавший чемпион окажется в блендере Лиги чемпионов, а «Рубин» окончательно наберёт силу и очистит состав. Бердыев умеет выдерживать команду на пике готовности, а потому её неучастие в еврокубках при плотном календаре до зимы станет большим аргументом в пользу «Рубина». Если до весны татарстанский клуб закрепится в тройке, то весной у него будет отличная позиция для атаки.

Пока конкуренты будут рубиться между собой (у ЦСКА — два больших матча и тяжелейший выезд в Ростов-на-Дону, у «Зенита» — три больших матча), у «Рубина» до последнего тура будет только домашний «Спартак» — каким он будет к тому времени, не знает никто. Опять же: сложный старт сезона с большим количеством большим матчей при неочищенном и не до конца готовом к требованиям тренера составе Казань прошла достойно, потому и получила возможность атаковать из табличной засады.

«Рубин» уже сыграл и с ЦСКА, и с «Локомотивом», и с «Зенитом», и с «Краснодаром», по игре уступив только «быкам» — в самом первом официальном матче Бердыева, когда команда была ещё совсем разбалансированной.

5. Предсказуемость результатов

Это одна из основ вселенной Курбана Бердыева — нужно исключить рандомизирующий фактор до минимума, чтобы претендовать на высокие места. Один показатель продвинутой статистики — разница реализации ударов (РРУ) — делает неотрицательным другой показатель продвинутой статистики — ожидаемое количество очков (xP). Рандомизирующий результаты диапазон РРУ находится между -2% и +2%; у «Ростова»-2015/16 эта цифра составляла 8%, у «Ростова»-2016/17 — 6,1%. И этот, и другой показатель находятся далеко за пределами делающего результаты непредсказуемыми диапазона, и из набранных xP (+15 к реальному количеству очков в сезоне-2015/16, +5 — в сезоне-2016/17) понятно, что 1% РРУ для Бердыева — это около пяти реальных очков. Если отбросить аномально сложившуюся игру с «Анжи», то получится, что у «Рубина» РРУ на данный момент составляет 5,1% — цифра, позволяющая делать результаты предсказуемыми. Когда (здесь я использую не «если», а «когда», потому что Курбан Бердыев опытным путём всегда доказывал, что это дело времени) «Рубин» добавит в РРУ до 7-8%, команда получит околочемпионский бонус. Конкуренты обязаны следить за развитием «Рубина» по ходу сезона.