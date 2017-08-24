Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. С кем сыграют «Спартак» и ЦСКА? LIVE

Указанное в трансляции время – московское

19:20. Группа A: «Бенфика» (Португалия), Группа B: «Бавария» (Германия), Группа С: «Челси» (Англия), Группа D: «Ювентус» (Италия), Группа E: «Спартак» (Россия), Группа F: «Шахтёр» (Украина), Группа G: «Монако» (Франция), Группа H: «Реал» (Испания)

19:15. Андрей Шевченко тоже на сцене. Следом — Джанлуиджи Буффон. Лучший вратарь прошлого сезона.

19:10. Президент УЕФА Александер Чеферин на сцене. Первый приз — за преданность игре и команде — получил итальянец Франческо Тотти.

19:00. Ну что, всё готово к жеребьёвке. Также состоится вручение призов в нескольких номинациях сезона.

18:45. Совсем немного времени осталось до старта мероприятия. Публика уже собирается в зале.

18:30. На церемонии сегодня будет много гостей. Лео Месси прилетел сюда на вертолете.

18:20. «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов: лучший жребий и «группы смерти». Данила Игнатов рассказал о возможных соперниках двух московских клубов в главном турнире Европы.

18:10. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет помогать вести жеребьёвку. Он уже прибыл в Монако. Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

18:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18 с участием двух российских клубов: «Спартака» и ЦСКА. Процедура жеребьёвки пройдёт 24 августа 2017 года в Монако. Начало в 19:00 мск. Мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть представить различные интересные факты.

Корзины с командами-участницами выглядят следующим образом:

1-я корзина: «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Челси» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Спартак» (Россия), «Шахтёр» (Украина).

2-я корзина: «Барселона» (Испания), «Атлетико» (Испания), «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» Дортсмунд (Германия), «Севилья» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Порту» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия).

3-я корзина: «Наполи» (Италия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция), «Андерлехт» (Бельгия), «Рома» (Италия), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия).

4-я корзина: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Марибор» (Словения), «РБ Лейпциг» (Германия), ЦСКА (Россия), «Карабах» (Азербайджан), АПОЭЛ (Кипр), «Спортинг» (Португалия), «Селтик» (Шотландия).

Команды из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам. Российские и украинские клубы не сыграют друг с другом в связи со сложной политической ситуацией.