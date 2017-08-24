«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: спасибо Тотти и Шевченко

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Московский «Спартак» при определении групп Лиги чемпионов сезона 2017/18 находился в первой корзине как чемпион России. И посол предстоящего в Киеве финала турнира, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко последовательно сделал соперниками красно-белых «Севилью», «Ливерпуль» и «Марибор». Представляем оппонентов команды Карреры, который уже отметил, что жребий был благосклонен к москвичам.

«Севилья»

Андалусийскому клубу пришлось пройти через квалификацию, в котором ему противостоял турецкий «Истанбул Башакшехир». В первой игре на выезде под проливным дождём севильцы были бережнее к голевым шансам, благодаря чему и победили 2:1. Казалось, что этой викторией испанцы сломили новичка Лиги чемпионов, но нет. Уже на старте ответной игры турки вышли вперёд, но забить второй мяч по горячим следам не получилось. А затем уже «Севилья» пришла в себя и по ходу второй половины отличилась дважды. Интересно, что забили те же люди, что и в первой встрече — левый защитник Эскудеро и форвард Бен-Йеддер. Тем не менее «Истанбул» нашёл в себе силы отыграться, а на последних минутах противостояния мог забить спасительный третий мяч, но Серхио Рико и каркас ворот выручили испанцев.

«Спартак» ни в коем случае не должен бояться севильцев. Но при этом нужно понимать, что испанский клуб будет фаворитом в паре с чемпионом России.

Вот таким нервным получился дебют на посту главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо. Аргентинец сменил у руля клуба из Андалусии соотечественника Хорхе Сампаоли, который возглавил национальную сборную. Бериццо же заслужил положительные отзывы в «Сельте», с которой в прошлом сезоне едва не добрался до финала Лиги Европы. Предпочитает он комбинационный стиль. Так что философия «Севильи» останется прежней.

Капитанит в испанском клубе экс-спартаковец Нико Пареха. Других подобных пересечений между командами нет. Но состав у «Севильи» очень ровный. Нет суперзвёзд, но на каждой из позиции сплошь крепкие исполнители, имена которых известны в Европе. 61,5 млн евро потратили испанцы на укрепление в текущее трансферное окно. Пытались усилить абсолютно все позиции, за исключением вратарской. 20 млн евро было отдано «Сампдории» за колумбийского форварда Луиса Мурьеля, которым интересовались и в России. За 12,5 млн евро прикупили опытного датчанина Симона Кьера, который заменит в центре обороны Адиля Рами. Из «Манчестер Сити» в родной клуб вернулся Хесус Навас, захватив приятеля Нолито. Пробыв некоторое время в «Интере», принял решение вновь играть за «Севилью» Эвер Банега.

«Спартак» ни в коем случае не должен бояться севильцев, во второй корзине были варианты куда хуже. Но при этом нужно понимать, что испанский клуб будет фаворитом в паре с чемпионом России. По крайней мере, у букмекеров в этом нет сомнений.

«Ливерпуль»

А вот в третьей корзине с лёгкостью можно было найти куда более лёгкого соперника для спартаковцев. «Ливерпуль» на виду, «Ливерпуль» на слуху. Он один из фаворитов сезона в Англии, да и мало кто удивится, если красные включатся в борьбу за победу в Лиге чемпионов. У Юргена Клоппа теперь достаточно опыта работы на Туманном Альбионе, чтобы грамотно распределять нагрузку между своими футболистами. В прошедшем сезоне «Ливерпуль» грешил тем, что в одном матче полностью выматывался, и через несколько дней даже близко не мог подойти к лучшим образцам своей игры.

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» агрессивно вёл себя на трансферном рынке. Значимая покупка, по сути, одна: у «Ромы» за 42 млн евро был выкуплен Мохамед Салах. Но теперь в распоряжении Клоппа одна из самых реактивных атак в европейском футболе. Мане, Фирмино, Салах, Коутиньо: если дать этим ребятам разбежаться, то у вас сразу же возникнут проблемы.

Трансфер на 100+ миллионов. Как «Барселона» пытается переманить Коутиньо «Барселона», получив солидные отступные за Неймара, спешно пытается укрепить состав. Одна из главных трансферных целей — Филиппе Коутиньо.

Коутиньо пока не играет, не закрыт вопрос с его трансфером в «Барселону». Каталонцы повышают ставки, но «Ливерпуль» держится стойко. Да и нужно помнить, что в его контракте не прописана сумма отступных. Так что очень вероятно, что мы увидим бразильца в Москве. Ну а пока без своего лидера мерсисайдцы с лёгкостью расправился с «Хоффенхаймом» в квалификации, победив с общим счётом 6:3.

Очевидно, что «Ливерпуль» — главный фаворит квартета Е. Команда высококлассная, ведомая топ-тренером, который с дортмундской «Боруссией» добирался до финала Лиги чемпионов. Но при должной подготовке, изучении сильных сторон бригады Клоппа можно остановить и её.

«Марибор»

Дрожь пробегает по телам российских болельщиков при упоминании словенского города Марибор. На стадионе «Людски врт» в 2009-м сборная России потерпела самое обидное поражение в новейшей истории. Почему об этом стоит вспоминать сейчас? Дело в том, что «Марибор» играет в том же стиле, что и сборная страны. Дарко Миланич, наставник словенского клуба, делает упор на качественные оборонительные действия. Владение мячом — это не про «Марибор», он предпочитает контратаки, опасен на стандартах. В матчах с таким соперником нужно быть готовым к жёсткой борьбе. Чуть что — вам может прилететь по ногам. Ни в коем случае нельзя позволить этому оппоненту открывать счёт. В раунде плей-офф квалификации «Хапоэль» из Беэр-Шевы быстро пропустил в Словении. После этого было много попыток отыграться, но «Марибор» выстроил непроходимую стену, которая позволила ему очутиться в групповом этапе.

Недооценивать «Марибор» не стоит. Три года назад он противостоял «Челси», «Шальке» и «Спортингу» и у каждого из соперников сумел отобрать очки.

Недооценивать «Марибор» не стоит. Три года назад он противостоял «Челси», «Шальке» и «Спортингу» и у каждого из соперников сумел отобрать очки, причём у немецкого клуба на выезде. Нашим командам свойственно забрасывать шапками не особенно раскрученных соперников, так вот со словенцами этого лучше не делать.

Долго и пронзительно говорить о персоналиях «Марибора» не стоит. Имена игроков словенского чемпиона вряд ли что-то вам скажут. Остановиться стоит лишь на Луке Заховиче. Он сын Златко Заховича, пожалуй, лучшего футболиста в истории Словении. Парнишка забивал во время предыдущей кампании «Марибора» в Лиге чемпионов, а ведь тогда ему было всего 18. Сейчас он восстанавливается после травмы, но к свиданию со «Спартаком» будет готов.