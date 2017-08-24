175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрген Клопп
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: спасибо Тотти и Шевченко

По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов «Спартак» на групповом этапе сыграет с «Севильей», «Ливерпулем» и «Марибором». Представляем соперников.
24 августа 2017, четверг. 21:20 Футбол
Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников
В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Московский «Спартак» при определении групп Лиги чемпионов сезона 2017/18 находился в первой корзине как чемпион России. И посол предстоящего в Киеве финала турнира, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко последовательно сделал соперниками красно-белых «Севилью», «Ливерпуль» и «Марибор». Представляем оппонентов команды Карреры, который уже отметил, что жребий был благосклонен к москвичам.

«Севилья»

Андалусийскому клубу пришлось пройти через квалификацию, в котором ему противостоял турецкий «Истанбул Башакшехир». В первой игре на выезде под проливным дождём севильцы были бережнее к голевым шансам, благодаря чему и победили 2:1. Казалось, что этой викторией испанцы сломили новичка Лиги чемпионов, но нет. Уже на старте ответной игры турки вышли вперёд, но забить второй мяч по горячим следам не получилось. А затем уже «Севилья» пришла в себя и по ходу второй половины отличилась дважды. Интересно, что забили те же люди, что и в первой встрече — левый защитник Эскудеро и форвард Бен-Йеддер. Тем не менее «Истанбул» нашёл в себе силы отыграться, а на последних минутах противостояния мог забить спасительный третий мяч, но Серхио Рико и каркас ворот выручили испанцев.

«Спартак» ни в коем случае не должен бояться севильцев. Но при этом нужно понимать, что испанский клуб будет фаворитом в паре с чемпионом России.

Вот таким нервным получился дебют на посту главного тренера «Севильи» Эдуардо Бериццо. Аргентинец сменил у руля клуба из Андалусии соотечественника Хорхе Сампаоли, который возглавил национальную сборную. Бериццо же заслужил положительные отзывы в «Сельте», с которой в прошлом сезоне едва не добрался до финала Лиги Европы. Предпочитает он комбинационный стиль. Так что философия «Севильи» останется прежней.

Капитанит в испанском клубе экс-спартаковец Нико Пареха. Других подобных пересечений между командами нет. Но состав у «Севильи» очень ровный. Нет суперзвёзд, но на каждой из позиции сплошь крепкие исполнители, имена которых известны в Европе. 61,5 млн евро потратили испанцы на укрепление в текущее трансферное окно. Пытались усилить абсолютно все позиции, за исключением вратарской. 20 млн евро было отдано «Сампдории» за колумбийского форварда Луиса Мурьеля, которым интересовались и в России. За 12,5 млн евро прикупили опытного датчанина Симона Кьера, который заменит в центре обороны Адиля Рами. Из «Манчестер Сити» в родной клуб вернулся Хесус Навас, захватив приятеля Нолито. Пробыв некоторое время в «Интере», принял решение вновь играть за «Севилью» Эвер Банега.

«Спартак» ни в коем случае не должен бояться севильцев, во второй корзине были варианты куда хуже. Но при этом нужно понимать, что испанский клуб будет фаворитом в паре с чемпионом России. По крайней мере, у букмекеров в этом нет сомнений.

«Ливерпуль»

А вот в третьей корзине с лёгкостью можно было найти куда более лёгкого соперника для спартаковцев. «Ливерпуль» на виду, «Ливерпуль» на слуху. Он один из фаворитов сезона в Англии, да и мало кто удивится, если красные включатся в борьбу за победу в Лиге чемпионов. У Юргена Клоппа теперь достаточно опыта работы на Туманном Альбионе, чтобы грамотно распределять нагрузку между своими футболистами. В прошедшем сезоне «Ливерпуль» грешил тем, что в одном матче полностью выматывался, и через несколько дней даже близко не мог подойти к лучшим образцам своей игры.

Нельзя сказать, что «Ливерпуль» агрессивно вёл себя на трансферном рынке. Значимая покупка, по сути, одна: у «Ромы» за 42 млн евро был выкуплен Мохамед Салах. Но теперь в распоряжении Клоппа одна из самых реактивных атак в европейском футболе. Мане, Фирмино, Салах, Коутиньо: если дать этим ребятам разбежаться, то у вас сразу же возникнут проблемы.

Трансфер на 100+ миллионов. Как «Барселона» пытается переманить Коутиньо
«Барселона», получив солидные отступные за Неймара, спешно пытается укрепить состав. Одна из главных трансферных целей — Филиппе Коутиньо.

Коутиньо пока не играет, не закрыт вопрос с его трансфером в «Барселону». Каталонцы повышают ставки, но «Ливерпуль» держится стойко. Да и нужно помнить, что в его контракте не прописана сумма отступных. Так что очень вероятно, что мы увидим бразильца в Москве. Ну а пока без своего лидера мерсисайдцы с лёгкостью расправился с «Хоффенхаймом» в квалификации, победив с общим счётом 6:3.

Очевидно, что «Ливерпуль» — главный фаворит квартета Е. Команда высококлассная, ведомая топ-тренером, который с дортмундской «Боруссией» добирался до финала Лиги чемпионов. Но при должной подготовке, изучении сильных сторон бригады Клоппа можно остановить и её.

«Марибор»

Дрожь пробегает по телам российских болельщиков при упоминании словенского города Марибор. На стадионе «Людски врт» в 2009-м сборная России потерпела самое обидное поражение в новейшей истории. Почему об этом стоит вспоминать сейчас? Дело в том, что «Марибор» играет в том же стиле, что и сборная страны. Дарко Миланич, наставник словенского клуба, делает упор на качественные оборонительные действия. Владение мячом — это не про «Марибор», он предпочитает контратаки, опасен на стандартах. В матчах с таким соперником нужно быть готовым к жёсткой борьбе. Чуть что — вам может прилететь по ногам. Ни в коем случае нельзя позволить этому оппоненту открывать счёт. В раунде плей-офф квалификации «Хапоэль» из Беэр-Шевы быстро пропустил в Словении. После этого было много попыток отыграться, но «Марибор» выстроил непроходимую стену, которая позволила ему очутиться в групповом этапе.

Недооценивать «Марибор» не стоит. Три года назад он противостоял «Челси», «Шальке» и «Спортингу» и у каждого из соперников сумел отобрать очки.

Недооценивать «Марибор» не стоит. Три года назад он противостоял «Челси», «Шальке» и «Спортингу» и у каждого из соперников сумел отобрать очки, причём у немецкого клуба на выезде. Нашим командам свойственно забрасывать шапками не особенно раскрученных соперников, так вот со словенцами этого лучше не делать.
Долго и пронзительно говорить о персоналиях «Марибора» не стоит. Имена игроков словенского чемпиона вряд ли что-то вам скажут. Остановиться стоит лишь на Луке Заховиче. Он сын Златко Заховича, пожалуй, лучшего футболиста в истории Словении. Парнишка забивал во время предыдущей кампании «Марибора» в Лиге чемпионов, а ведь тогда ему было всего 18. Сейчас он восстанавливается после травмы, но к свиданию со «Спартаком» будет готов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
21:30 Бутрагеньо: в Лиге чемпионов «Реалу» нужно выкладываться на поле в каждом матче
21:28 Боккетти: будет тяжело, но у нас есть надежда. Верю в «Спартак»
21:27 Широков: и «Спартак», и ЦСКА, вполне вероятно, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов
21:20 Эмери: «ПСЖ» и «Бавария» — фавориты группы, хотим стать первыми
21:10 Штреллер: ЦСКА был одной из сильнейших команд в четвёртой корзине
21:02 Гончаренко: «МЮ» — фаворит, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» сразятся между собой
21:01 Пономарёв: у ЦСКА проходимая группа в Лиге чемпионов
21:00 «Виктория Пльзень» выбила кипрский АЕК из Лиги Европы
20:53 «Црвена Звезда» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы на ответный матч
20:52 Глушаков: Лига чемпионов — другой уровень, но «Спартаку» надо верить в свои силы
20:51 Каррера: спасибо Тотти и Шевченко, они были благосклонны к «Спартаку»
20:44 Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА
20:41 Клопп: в РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество
20:38 Миланов: сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово, игроки ЦСКА довольны
20:33 Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов
20:31 Созин: в плей-офф ЛЧ «Спартак» не пройдёт и будет бороться за выход в ЛЕ
20:27 Червиченко: в мою бытность на «Энфилде» «Спартак» пятёрку получил
20:23 Родионов: «Спартак» принимает жребий. Честно скажу, могло быть и хуже
20:05 УЕФА признал Роналду лучшим игроком сезона-2016/17
20:02 Бабаев: жеребьёвку Лиги чемпионов смотрел спокойно, главное у ЦСКА было вчера
19:56 Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА
19:53 Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18
19:51 Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2017/18 для «Спартака»
19:51 Жеребьёвка Лиги чемпионов сезона-2017/18: ЦСКА попал в группу А
19:31 Орлов: я даже не сомневаюсь, что все зенитовцы в матче с «Утрехтом» как побегут!
19:25 «Сассуоло» объявил о продлении контракта с Берарди до 2022 года
19:22 Орлов: для бакланов есть средство — надо поблизости завести орла-стервятника
19:12 Бердыев: не был готов к настолько непростой ситуации в «Рубине»
19:10 Кэхилл: понятия не имею, сколько пар бутс я использую за сезон
19:04 А. Кержаков: всем нам, россиянам, хочется, чтобы «Зенит» вышел в групповой этап
18:49 Во Франции утверждают, что Раньери заблокировал трансфер Салы в «Локомотив»
18:48 Божович: фанатов «Црвены» можно сравнить со спартаковскими, но они гораздо лучше
18:39 «Зенит» — «Утрехт»: стали известны стартовые составы на ответный матч
18:32 Канселу: Дани Алвес — мой пример для подражания, но нас с ним нельзя сравнивать
18:26 4 фаната «Утрехта» пересекли границу РФ пешком, чтобы успеть на матч с «Зенитом»
18:15 Новая «Спортивная волна» пройдёт с 30 сентября по 7 октября в Турции
18:14 «Барселона» договорилась с «Боруссией» Д о трансфере У. Дембеле
18:11 «Анжи» объявил о подписании контракта с Прудниковым
18:09 «Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Уллоа
18:08 Сайманов: у «Рубина» было предложение от «Фиорентины» по Лестьенну
18:00 «Црвена Звезда» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00
17:59 «Спартак» предложил «Шальке-04» за Хёведеса € 9 млн
17:59 Райола: Ньянг пока не хочет перебираться в Россию, нужно уважать его выбор
17:51 Спортивный директор «Рубина»: «Локомотив» готов был взять Жонатаса лишь в аренду
17:47 «Хоффенхайм» отказался продавать «Зениту» 20-летнего полузащитника
Все новости RSS
Партнерский контент