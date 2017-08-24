6 пар в Лиге чемпионов, за которыми обязательно стоит следить

Опустим очевидные противостояния с участием клубов из России: за ними в любом случае будем следить мы все. Но и не считая «Спартака» и ЦСКА, некоторые пары выглядят интригующе. Кто-то – из-за имени участников, кто-то – из-за трудной истории отношений.

1. «МЮ» — «Базель»: ты мне ещё за Фергюсона ответишь

Жозе Моуринью блестяще подготовил команду к сезону. Что бы ни случилось в будущем, прямо сейчас, в августе, «МЮ» просто неправдоподобно хорош. Настолько, что тренер сказал: «Хотел бы, чтобы моя команда проигрывала. Хотел бы увидеть, как она на это отреагирует».

Это уже повод следить за всеми матчами Погба и Ко в Лиге чемпионов. Не считая возвращения Златана Ибрагимовича… Но если в группе что-то вдруг пойдёт не так, мастер мотивации Моуринью найдёт, чем подстегнуть команду. У него будет сразу два повода. Пять лет назад «МЮ» не победил «Базель» и вылетел из ЛЧ на групповом этапе. Это стало сенсацией и ударом для Алекса Фергюсона, о чём за прошедшее время можно было бы и забыть, если бы не ещё одно обстоятельство: в последнее время «Базель» играет в Лиге чемпионов чаще, чем «МЮ».

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

2. «Бавария» — «ПСЖ»: репетиция финала?

Не секрет, что команды Карло Анчелотти прибавляют на второй сезон. Летом «Бавария» сделала несколько серьёзных покупок, которые в руководстве клуба объяснили пожеланиями тренера. В общем, всё готово к большому походу. А «ПСЖ» приобрёл Неймара не для того, чтобы громить «Тулузу» и отобрать чемпионский титул у «Монако». Для этого тоже, но не это главное. У этих команд грандиозные амбиции. А встречи на групповом этапе, когда ещё ничего нельзя проиграть, станут идеальной разминкой. Надо смотреть.

3. «Челси» — «Атлетико»: Диего Коста на автобусной остановке

Топ-клубы с самой закрытой игрой, но их роднит не только это, а застрявший строго посередине Диего Коста. Форвард отклоняет все предложения, ожидая возможности вернуться в «Атлетико», но он настолько испортил отношения с «Челси», что клуб тоже идёт на принцип. Интересно. А ещё эта Лига чемпионов – возможность для Антонио Конте наконец-то доказать, что он умеет играть в еврокубках. «Челси» будет мотивирован с самого начала турнира.

4. «Севилья» — «Ливерпуль»: месть остыла, можно подавать

«Севилья». Сколько всего в этом слове для Юргена Клоппа… Его «Ливерпуль» проиграл в финале ЛЕ команде, у которой с этой «Севильей» было мало общего, хотя прошёл всего год. Тренер, звёзды, спортивный директор… Это уже другая «Севилья», лишённая магии Эмери или хотя бы хитростей Сампаоли, а также найденных Рамоном Мончи талантов. В общем, самое время мстить. А если серьёзно, то «Севилья» в начале сезона выглядит командой с многообещающим составом и перспективным тренером. В общем, типичная команда-сюрприз.

5. «Ювентус» — «Барселона»: как же вы надоели

Опять наблюдать, как бесконечные волны атак каталонцев накатывают на безмятежный туринский берег… Но есть разница: в Каталонии больше нет Неймара, а в Турине – Бонуччи. А Дани Алвеса нет у обоих. С адекватными заменами пока тоже не сложилось. В общем, понятно, как будут проходить эти матчи, мы это уже видели. Просто будет чуть хуже, ведь обе команды стали слабее. Зато у Лео Месси будет ещё одна возможность наконец-то забить Джиджи Буффону. Тоже интрига.

6. «Реал» — «Боруссия» Д: это Перес всё купил? Хотя стоп

Обычно «Реал» попадает в такую слабую группу в Лиге чемпионов, что это становится поводом для шуток. Но не в этот раз. И это может стать проблемой, ведь в последние годы «Реал» традиционно прибавляет в Европе во второй половине сезона, а осенью играет довольно расслабленно. Сейчас этот номер не пройдёт: сразу две команды обладают классом, чтобы наказать за снисходительное отношение.

Отношения с «Боруссией» у «Реала» интересные. В предыдущих четырёх сезонах Мадрид и Дортмунд дважды попадали в одну группу в ЛЧ. При этом в сезоне-2012/13 «Реал» уступил в группе, а затем и в полуфинале турнира. А в прошлом году дважды сыграл вничью. В общем, это ещё одна пара соперников, которые знают друг друга даже слишком хорошо. И это подводит нас к следующему пункту.

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ Все, что надо знать о лигочемпионовском жребии красно-белых — в одном тексте.

Послесловие: в чём недостатки этой жеребьёвки

Любая система имеет изъяны, поэтому в любом случае многие были бы недовольны жеребьёвкой. Перечислю недостатки этой.

Знакомые пары, вызывающие ощущение дежавю, но без приятной ностальгии. Это неизбежно, если время от времени не менять систему комплектования корзин. Мало того что список участников меняется минимально (это как раз естественно), но дополнительные ограничения (команды из одной страны, разведённые пары и т.д.) ещё больше сужают окно возможностей. Или, проще, надоело.

Сравним две группы: G и H, или, понятнее, «Монако», «Порту», «Бешикташ» и «Лейпциг» — против «Реала», «Боруссии», «Тоттенхэма» и АПОЭЛ. Вас ничего не смущает? Например, не было бы справедливее, чтобы из группы G в плей-офф вышла только одна команда, а из группы H – сразу три? Да, так не бывает, но немного адекватнее пересобрать корзины, чтобы таких подборок больше не было, – вполне возможно. Всё просто: отдавать первую корзину победителям сразу семи ведущих лиг оказалось плохим решением.

Разница между первой лигой и седьмой слишком велика. Смотрите, чемпион восьмой лиги Европы, по версии УЕФА, – Бельгии – оказался в третьей корзине. «Андерлехт» попал туда честно, в соответствии с клубным коэффициентом УЕФА. А чемпион седьмой лиги – Португалии – по распределению оказался в первой. Разница в коэффициентах между Португалией и Бельгией – всего два балла, в два раза меньше, чем между Францией и Италией. То есть, с точки зрения УЕФА, чемпионы Бельгии и Португалии – примерно одинаковые по силе команды. Но один из них начинает жеребьёвку в третьей корзине, а другой – в первой.

Иногда это проходит незамеченным. Например, в группе F сильная вторая корзина («Ман Сити») уравновесила слабую первую корзину («Шахтёр»), и в сумме получилась сбалансированная группа. Но вот «Порту» никак не сбалансировал «Монако», да и «Севилья» всё-таки не сбалансировала «Спартак». Ладно, хотя бы об этом точно нет смысла жалеть: сейчас жребий сыграл нам на руку.