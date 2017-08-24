175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Жозе Моуринью
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ

В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».
24 августа 2017, четверг. 22:15 Футбол

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

За несколько часов до старта жеребьёвки в тексте о раскладах «Бенфика» была названа лучшим вариантом для ЦСКА. Так и получилось: не считая «Шахтёра», португальцы выглядят слабейшей командой из первой корзины.

В прошлом сезоне «Бенфика» в четвёртый раз подряд стала чемпионом Португалии — с солидным запасом, оторвавшись от «Порту» на шесть очков. В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов команда тоже попала в не самую сильную группу, вышла в плей-офф и вылетела от дортмундской «Боруссии».

Жеребьёвка группового этапа ЛЧ. «Спартак» и ЦСКА узнали соперников
В Москву прилетят английские гранды — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Последний раз с российскими командами «Бенфика» играла в 2016-м — тогда оба раза португальцы обыграли «Зенит» (1:0 и 2:1). За год команда не слишком изменилась: на воротах всё ещё один из лучших вратарей в истории сборной Бразилии — Жулио Сезар, капитан — огромный защитник Луизао, а в атаке — мощный Жонас. В общем, солидная бразильская диаспора. Кроме того, «армейцам» стоит опасаться двоих греков — лучшего бомбардира «Бенфики» Митроглу и распасовщика Самариса.

С позапрошлого года тренирует столичный клуб 47-летний португалец Руй Витория. Когда он был футболистом, не играл нигде выше третьего местного дивизиона, зато как тренер завоевал Кубок португальской лиги с «Пасуш де Феррейра» и Кубок Португалии — с «Виторией».

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия)

За последние 8 лет ЦСКА встречался с «МЮ» четыре раза. Самым запоминающимся был первый матч Слуцкого в клубе на «Олд Траффорд», который закончился со счётом 3:3. «Армейцы» вели — 3:1 и упустили победу над англичанами на последних минутах. А в 2015-м ЦСКА застал в Манчестере Ван Гала и смог завоевать только одно очко в двух матчах.

От команды голландца в нынешнем «Манчестере» осталось не так много. Лукаку, Погба, Мата, Мхитарян, Марсьяль — этих футболистов нужно будет держать Васину и Ко. Кроме того, за пару часов до жеребьёвки Ибрагимович объявил, что возвращается в клуб: «Я должен завершить то, что начал». Видимо, Златан намекал на победу в АПЛ (и Лиге чемпионов).

В Лигу чемпионов «МЮ» вывел Жозе Моуринью, обыграв «Аякс» в финале ЛЕ. Самые памятные матчи португальского тренера против ЦСКА — с золотым «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов-2009/10. Тогда Особенный дважды обыграл «армейцев» по 1:0 — забивали Милито и Снейдер — и завоевал очередной европейский титул.

Первые два тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» прошёл со стопроцентным результатом: 4:0 — с «Вест Хэмом» и 4:0 — с «Суонси». В Англии «МЮ» называют главным претендентом на чемпионство, так что в группе A британцы — точно главный фаворит.

«Базель» (Базель, Швейцария)

Одну швейцарскую команду «армейцы» уже выбили. «Базель» — чемпион Швейцарии, но играет не намного лучше, чем «Янг Бойз». Последние 9 лет команда выигрывает золото на родине, но в Лиге чемпионов выступают неудачно. В прошлом сезоне «Базель» попал в группу к «Арсеналу», «ПСЖ» и «Лудогорцу» и, набрав два очка, вылетел из турнира.

В «Базеле» капитанит старый знакомый ЦСКА — экс-спартаковец Марек Сухи. Для чеха бывший соперник по РФПЛ станет только дополнительной мотивацией. Ещё два известных в России футболиста — брат полузащитника «Арсенала» Гранита Джаки Таулант и много забивавший в «Спортинге» Рики ван Волфсвинкел.

С этого сезона у «Базеля» новый тренер — молодой швейцарец Рафаэль Вики. К 40 годам он успел постажироваться у Феликса Магата, воспитать несколько поколений в юношеских командах и в «молодёжке» «Базеля» и возглавить основную команду. Вики всего на пару месяцев младше Виктора Гончаренко — редкость для Лиги чемпионов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 30
Теги
Базель Бенфика Манчестер Сити ПФК ЦСКА Лига чемпионов — Футбол
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
23:26 Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут
23:24 Манчини: я нуждаюсь в настоящем Дзюбе, в том, которого видел по телевизору
23:22 Фурсенко: Кокорин не спаситель «Зенита», он просто выполняет работу на 5 баллов
23:20 Ерохин: при 1:0 можно было просто ждать моменты, и они у «Зенита» появлялись
23:16 Манчини: «Зенит» доминировал и должен был побеждать «Утрехт» с крупным счётом
23:16 Гендиректор «Бенфики» ожидает непростого выезда в Москву на матч ЛЧ с ЦСКА
23:14 Дриусси: очень нервничал в концовке матча с «Утрехтом», «Зенит» мог пропустить
23:05 Паредес: с каждым матчем «Зенит» становится более сплочённой командой
23:05 Анчелотти: будет интересно сыграть с «Баварией» против своего бывшего клуба
23:03 Шатов: хорошо, что «Зенит» победил, ведь играть в Лиге Европы очень престижно
22:56 «Партизан», АЕК, «Скендербеу» и «Аполлон» Л вышли в групповой этап Лиги Европы
22:50 Витсель поздравил «Зенит» с выходом в групповой этап Лиги Европы
22:42 Фонсека: сложнейшая группа — отличная возможность для «Шахтёра» показать себя
22:39 Захович: в группе «Марибора», «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» возможно всё
22:37 Наставник «Марибора»: попали в такую группу, которую я хотел
22:36 Хацкевич: киевское «Динамо» победило «Маритиму» прежде всего характером
22:32 «Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина
22:27 Федун: с «Севильей» и «Марибором» можно играть, с «Ливерпулем» тоже поборемся
22:23 «Вардар» выбил «Фенербахче» из Лиги Европы, несмотря на гол Нойштедтера
21:58 Нойер: матчи «Баварии» с «ПСЖ» — это, конечно, бомба
21:58 БАТЭ, «Шериф» и «Эстерсунд» вышли в групповой этап Лиги Европы
21:53 Президент «Севильи»: мы довольны жребием, могло быть и хуже
21:47 «Спартак» стартует в Лиге чемпионов 13 сентября в Словении
21:47 Объявлен календарь ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов
21:41 Киевское «Динамо» выиграло у «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы
21:40 Ди Франческо: нельзя недооценивать «Карабах»
21:30 Бутрагеньо: в Лиге чемпионов «Реалу» нужно выкладываться на поле в каждом матче
21:28 Боккетти: будет тяжело, но у нас есть надежда. Верю в «Спартак»
21:27 Широков: и «Спартак», и ЦСКА, вполне вероятно, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов
21:20 Эмери: «ПСЖ» и «Бавария» — фавориты группы, хотим стать первыми
21:10 Штреллер: ЦСКА был одной из сильнейших команд в четвёртой корзине
21:02 Гончаренко: «МЮ» — фаворит, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» сразятся между собой
21:01 Пономарёв: у ЦСКА проходимая группа в Лиге чемпионов
21:00 «Виктория Пльзень» выбила кипрский АЕК из Лиги Европы
20:53 «Црвена Звезда» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы на ответный матч
20:52 Глушаков: Лига чемпионов — другой уровень, но «Спартаку» надо верить в свои силы
20:51 Каррера: спасибо Тотти и Шевченко, они были благосклонны к «Спартаку»
20:44 Роналду: горжусь, что меня вновь признали лучшим игроком сезона по версии УЕФА
20:41 Клопп: в РФПЛ сыграно уже семь туров, у «Спартака» будет преимущество
20:38 Миланов: сыграть на «Олд Траффорд» — это здорово, игроки ЦСКА довольны
20:33 Вернблум: ЦСКА досталась хорошая группа в Лиге чемпионов, принимаем вызов
20:31 Созин: в плей-офф ЛЧ «Спартак» не пройдёт и будет бороться за выход в ЛЕ
20:27 Червиченко: в мою бытность на «Энфилде» «Спартак» пятёрку получил
20:23 Родионов: «Спартак» принимает жребий. Честно скажу, могло быть и хуже
20:05 УЕФА признал Роналду лучшим игроком сезона-2016/17
Все новости RSS
Партнерский контент