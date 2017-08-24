Невероятный Кокорин! «Зенит» всё-таки выбил «Утрехт»

Пот: «Зенит» был очень плох в Утрехте, но дома победит – 2:0 Кор Пот, выигрывавший с «Зенитом» Кубок УЕФА девять лет назад, недоволен тем, что увидел в исполнении команды Манчини в Утрехте.

Тен Хаг мечтал об одном голе

Всего в четвёртый раз в еврокубковой истории «Зенит» попал в ситуацию, когда нужно отыгрываться после поражения в первом матче – 0:1. Впервые это случилось ещё в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона-1989/90. Уступив дома «Штутгарту» с минимальным счётом, сине-бело-голубые затем были разгромлены и на поле соперника – 0:5.

Квалификацию Лиги чемпионов-2014/15 зенитовцы начали с выездного поражения от АЕЛ на Кипре, однако в Петербурге голы Саломона Рондона, Мигеля Данни и Александра Кержакова помогли взять убедительный реванш – 3:0. Наконец, в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16 потребовалось спасать положение в противостоянии с «Бенфикой». На пропущенный в Лиссабоне мяч представитель России ответил голом Халка, но в концовке пропустил дважды и завершил европейский поход. В общем, данный опыт у петербуржцев был скорее отрицательным.

Бывший тренер «Зенита» голландец Кор Пот спрогнозировал в интервью для «Чемпионата» победу хозяев с нужным счётом — 2:0. Наставник «Утрехта» Эрик тен Хаг, похоже, тоже не сомневался, что больше двух мячей его команда не пропустит. По крайней мере, на предматчевой пресс-конференции тен Хаг дал понять: его команде достаточно забить один мяч для выхода в следующий этап. Наверное, веры в прочность защиты «Утрехта» ему добавляло возвращение в состав отбывших дисквалификацию ключевых игроков оборонительной группы – капитана Виллема Янссена и Рамона Леувина.

Был ли пенальти на Кузяеве?

Проливной дождь вынудил организаторов матча закрыть крышу арены «Санкт-Петербург». Незадолго до стартового свистка испанца Карлоса Гранде прямо под крышей ходили какие-то люди, чем-то занимались, но не похоже, что они отгоняли бакланов. Грозная невская птица отступила перед большим футболом Лиги Европы, поэтому болельщики, среди которых находились и 150 гостей из Нидерландов, имели возможность насладиться игрой в полном комфорте.

«Утрехт» и не думал удерживать преимущество любыми способами. С первых минут голландская команда стала действовать в таком стиле, в каком в РФПЛ мало кто отважится играть против «Зенита» в Петербурге: высокая линия обороны, активный прессинг с участием всех трёх футболистов группы атаки, попытки контролировать мяч на половине соперника. Это мы видели и неделю назад в исполнении команды тен Хага. С другой стороны, тактика гостей позволяла сине-бело-голубым организовывать выпады на скорости. Когда удавалось прорваться через «минные поля» в центре благодаря быстрому розыгрышу мяча либо точной своевременной длинной передачи, у ворот Давида Йенсена возникала опасность. Тем более «Утрехт» опять вышел без классического «опорника». До перерыва «Зенит» создал достаточно моментов, чтобы забить те самые обещанные Потом два гола. Но где-то хозяева спешили, где-то недоставало мастерства, чтобы исполнить концовочку. Кроме того, Гранде, показалось, должен был назначать пенальти за фол на Далере Кузяеве, однако испанец слишком долго раздумывал над решением и в итоге просто отказался вмешиваться в игру.

Задача-минимум за девять минут

Тем не менее за 45 минут «Зенит» выполнил задачу-минимум – отыграл пропущенный в Утрехте мяч. Уникальную голевую серию продолжил нападающий сборной России (разве сегодня в этом есть сомнения?) Александр Кокорин. Команде Манчини принесла успех как раз стремительная атака с участием Кузяева, Дриусси и Кокорина. Особенно надо отметить роль аргентинца. Как же Дриусси чувствует игру, несмотря на молодой возраст! Себастьян выбрал лучший момент для передачи на Кузяева по флангу медленного Эдсона Брафхейда, а Далер не испортил работу Дриусси – умело ассистировал Кокорину. Зенитовцы словно груз с плеч сбросили после этого гола, но, самое важное, не потеряли голову. Сине-бело-голубые соблюдали баланс между обороной и наступлением, так что все попытки «Утрехта» испортить настроение Андрею Лунёву завершались максимум заработанными угловыми. Только перед тем как отправиться пить чай в раздевалку, голландцы наконец-то нанесли не страшный удар в створ ворот хозяев. Впрочем, Манчини, когда его команда увлекалась перекатыванием мяча на своей половине, сразу выходил к бровке и указывал жестами: только вперёд!

Лишние полчаса футбола

Во втором тайме стало понятно, что при общем равном счёте никто не хочет рисковать. «Зенит» и «Утрехт» выжидали шанса забить победный гол. Голландцы больше контролировали мяч, задавая игре нужный им темп, тогда как хозяева прежде всего надеялись на скорость своей пары форвардов. Два великолепных момента для Кокорина с Дриусси сине-бело-голубые создали за счёт интеллекта Леандро Паредеса, когда аргентинец вырезал из глубины классные передачи, – «Утрехт» кое-как отбился. Складывалось впечатление, что Манчини затягивает с заменами. В принципе, менять можно было любого полузащитника, за исключением Паредеса, но у Манчини в этом матче не было Эмилиано Ригони и Юрия Жиркова для освежения флангов, а выпускать Матиаса Краневиттера на место Александра Ерохина тренер почему-то не хотел. Первым отправил отдыхать вроде бы ещё достаточно бодрого Дриусси. Возможно, итальянец держал в уме дополнительное время. Его и дождался.

«Зенит» с выходом Краневиттера перестроился на 4-1-4-1, при этом Полоз отправился на левый край, где здорово нагнетал. Гости уже особо не лезли вперёд, думали о серии пенальти. Однако осторожность не уберегла их от пропущенного мяча, хотя с реализацией у сине-бело-голубых были проблемы. Доменико Кришито промахнулся, когда хозяева наконец-то переиграли голландцев на стандарте, что в Утрехте у них получалось значительно чаще. Простил соперника и Кузяев, который, при большем везении, мог сегодня оформить хет-трик. Зато Кокорин опять забил! Как и в Перми, ему ассистировал Полоз.

Прогноз Пота сбылся: «Зенит» победил – 2:0. Болельщики хозяев поволновались в заключительные 15 минут, «Утрехт» даже послал мяч в сетку, но с фолом на Лунёве. Команда Манчини не прощается с Европой.