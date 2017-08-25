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Лига Европы. «Црвена Звезда» — «Краснодар» — 2:1, обзор матча
Текст: Кирилл Хаит
Фото: Reuters

Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы

Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.
25 августа 2017, пятница. 00:20 Футбол
А у нас во дворе. «Краснодар» купился на балканский менталитет
Если вы любите фильмы Кустурицы, то добавьте, пожалуйста, этот матч в его фильмографию на «Кинопоиске».

Коллега Антон Михашёнок сравнил первый матч в Краснодаре с фильмом Эмира Кустурицы. Красивое сравнение, тем более что при желании в нём можно найти скрытый символизм, который выходит за рамки того матча. А именно: в фильмах Кустурицы всем весело, все шутят и валяют дурака ровно до тех пор, пока не приходит БЕДА. В качестве катализатора драмы можно использовать всё, что угодно. Ранний гол в ответном матче тоже подойдёт.

Тайм как предчувствие

Нельзя говорить о недооценке или расслабленности. «Краснодар» не выглядел командой – пусть несобранной, пусть тяжёлой – но более классной. «Црвена Звезда» в первом тайме была просто сильнее. «Краснодар» поначалу пытался держать мяч и атаковать через мелкий пас, но после первых пяти-шести потерь сбился на забросы. Сербы просто напугали гостей агрессивной борьбой по всему полю.

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По зонно-лысому, как будто местами выбритому полю, хозяева носились без всякого порядка. Показательный момент случился на тридцатой с хвостиком минуте. Команды выстроились очень компактно, расположившись в две линии… по длине поля! Представили? Как будто и те, и другие играли по схеме 2-2-2-2-2. Но тактическую недисциплинированность команды с Балкан трудно назвать сюрпризом. Что можно назвать сюрпризом? Неготовность игроков «Краснодара» идти в стык. Когда Филип Стойкович нёсся на мяч с высоко задранной ногой и при этом пытался выбить его головой – его можно упрекнуть в нехватке мастерства или даже здравого смысла, но не желания. А когда Юрий Газинский шёл в борьбу, отворачиваясь и не глядя на мяч, практически спиной, как это назвать?

После первого гола в голове долго держалась мысль: «Так, ребята, просыпайтесь. Уже пора». Эта мысль сопровождала смену расстановки, робкие попытки Фёдора Смолова бить издали, звенела в унисон с штангой ворот Синицына… На фоне этой мысли команды ушли на перерыв. И только Гуэлор Канга смахнул её наконец, вместе с пылью в дальней девятке. Стало ясно, что гости не спят. У них просто нет игры.

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Каждое единоборство, каждый отскок, каждое забегание – как будто само по себе. Есть выражение «игра разбилась на эпизоды». Обычно так говорят, когда команда на может поймать свой темп, постоянно сбивается. Но иногда целостности нет и во времени, и в пространстве. Была целостность лишь в одном: в пассивности.

Штиллер – Гранквист: хорошо, но мало

А «Црвена Звезда» тем временем воевала на поле. С потерями (две вынужденные замены), затяжками времени и симуляциями. С яростью. Когда Канга праздновал гол, стянув футболку, одноклубники чуть с него не стащили трусы, заставив режиссёра трансляции срочно менять картинку.

Да, Канга попал так, как вряд ли когда-нибудь сумеет повторить. Но восхищение его ударом не должно заслонять тот факт, что его никто не накрывал. Вообще. Да, Газинский делал характерное движение, но метрах в пяти. То есть шансов заблокировать удар не было даже теоретических. Это была формальность. И восхищение ударом не должно заслонять тот факт, что Андрей Синицын прыгнул за этим дальним ударом без подготовки и не смог толком оттолкнуться от земли. Такой удар можно и блокировать, и отбивать – и то, что это не было сделано, показательно. Весь «Краснодар» играл как-то формально. Это длилось 80 минут.

Возможно, арбитру Тобиасу Штиллеру стало скучно на это смотреть, но именно он сделал игру интереснее. Андрей Иван грамотно поставил корпус и красиво упал, поэтому давайте умолчим о том, что Филип Стойкович был первым на мяче. В любом случае, Андреас Гранквист не промахнулся с пенальти, а вратарь Милан Борян не смог забрать мячик и пойти с ним домой. Хотя он пытался. Судья не оценил. Зато Борян спас на 91-й минуте. Гранквист бил головой грамотно, в противоход и под штангу, но вратарь вытащил.

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10 минут «Краснодар» играл мощно, давил и прессинговал, шёл в борьбу. Но тоже не был собой. Не раскатывал хозяев быстрым перепасом на чужой половине поля, не создавал пространство: только давил. Даже если бы удалось забить второй гол, и этот клуб вышел бы в групповой этап Лиги Европы, это был бы не тот «Краснодар», который мы знаем. И всё равно жаль, очень жаль, что не вышел.

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Црвена Звезда Андреас Гранквист Гуэлор Канга Каку Лига Европы
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