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«Зенит» — «Утрехт» — 2:0. Манчини, Кокорин, Шатов — о победе
Текст: Дарья Тубольцева
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кокорин: перестану забивать — снова начнут свистеть!

Кокорин продолжает рассказывать о своих голах, а Манчини — о будущем Дзюбы.
25 августа 2017, пятница. 00:40 Футбол
Невероятный Кокорин! «Зенит» всё-таки выбил «Утрехт»
В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» взял верх над «Утрехтом» в дополнительное время благодаря дублю Кокорина.

После трудовой победы над «Утрехтом» игроки «Зенита» охотно общались с прессой. Особый интерес, разумеется, был проявлен к Александру Кокорину.

— Впечатления двоякие, — признался автор дубля в ворота «Утрехта». – Счастливы, что прошли в групповой этап, но очень устали. Главное – выполнили задачу.

— Думали о серии пенальти?
— Нет. Мы верили в свои силы. И ждали шанса.

— Почему никак не могли забить?
— Подустали. Плюс «Утрехт» хорошая команда, здорово обороняется. Хорошо, что мы забили быстрый гол. Если подытожить, мы пока лишь вышли в групповой этап Лиги Европы. Сами создали трудности в первой игре, но не отыграться дома при такой поддержке трибун было бы неправильно.

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— Это первый гол в вашей карьере, который вы забили грудью?
— Второй. Первый был в Израиле.

— Вы забиваете и забиваете. Роберто Манчини не обещал вам подарков за это?
— Нет (Улыбается.).

— Вы сняли футболку, празднуя гол, и получили жёлтую карточку. Это чтобы друг Артём Дзюба получил своё игровое время?
— Нет, это просто эмоции.

— Вас раньше освистывали собственные болельщики. Теперь они вам аплодируют.
— Теперь они молчат. Если перестану забивать – снова начнут свистеть. Ничего страшного.

— Как вам поддержка?
— При таком скоплении народа даже играть вничью – это провал.

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«Ногу свело — вот и заменили»

Олег Шатов вышел к журналистам с маленьким сыном. Держа на руках ребёнка, полузащитник «Зенит» с улыбкой давал интервью.

— Хорошо, что выиграли и прошли дальше, потому что играть в Лиге Европы очень престижно, — сказал Олег. — Сегодня вышли с одной целью — пройти как можно дальше. Играть сегодня на стадионе было очень приятно. Спасибо, что закрыли крышу, ведь весь день шёл дождь, поле могло и не выдержать. Думаю, болельщики тоже получили удовольствие. Заменили меня, потому что ногу свело. Моё физическое состояние на данный момент позволяет мне играть столько, сколько я сыграл. Буду стараться прибавлять от игры к игре. График нормальный, клуб играет так уже много лет. Ротация делается, чтобы избежать травм. Даже не знаю, с кем хотели бы сыграть на групповом этапе. Даже не знаю, кто достался нашим клубам в Лиге чемпионов. Желаю всем российским клубам удачи!

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Пот: «Зенит» был очень плох в Утрехте, но дома победит – 2:0
Кор Пот, выигрывавший с «Зенитом» Кубок УЕФА девять лет назад, недоволен тем, что увидел в исполнении команды Манчини в Утрехте.

«С каждым матчем «Зенит» становится более сплочённой командой»

На этот раз поговорили с прессой и аргентинские легионеры «Зенита». Леандро Паредес выразил мнение, что команда с каждой проведённой игрой становится всё сплочённее.

— Хотели забить, но это было тяжело. Мы много работаем над тем, чтобы быть командой. С каждым матчем наша команда становится более сплочённой.

Себастьян Дриусси заверил, что голы к нему ещё придут.

— Конечно, я очень доволен, — признался аргентинский нападающий. — Какие ещё могут быть эмоции? Здорово, что прошли в групповой этап. В концовке матча очень нервничал, так как мы могли пропустить. Я сидел на скамейке и не мог ничего сделать. Благодарен нашим болельщикам, которые нас поддерживают каждый матч. Сегодня была замечательная атмосфера. Стараюсь мыслить позитивно. Мне не повезло в одном моменте, но думаю, что голы ещё придут!

А серб Бранислав Иванович разобрал момент с отменённым голом в ворота «Зенита». На 114-й минуте Андрей Лунёв первым оказался на мяче, однако уронил его в свои ворота после столкновения в воздухе с противником: арбитр тут же зафиксировал атаку на вратаря.

— Было видно, что нарушались правила, — уверенно сказал Иванович. — К серии пенальти были готовы, но никогда не знаешь, каким будет результат — выиграешь или проиграешь. Слава богу, что обошлись без этого.

«Нуждаюсь в Дзюбе, которого видел по телевизору»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини остался доволен игрой своей команды и выразил надежду, что Артём Дзюба начнёт забивать голы.

— Это был отличный матч, мы показали практически идеальную игру. Огромная заслуга наших игроков, и, конечно же, болельщиков. В этот раз в плей-офф нам не очень повезло, нам попался очень трудный соперник. Будем надеяться, что на групповом этапе будет полегче.

— Показалось, что во время игры вы травмировались, потянувшись за мячом. Действительно ли это так?
— Да, у меня небольшая травма.

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— В хоккее говорят, что вратарь — половина команды. Можно ли после сегодняшнего матча сказать, что Лунёв — больше, чем половина команды?
— Безусловно, заслуга Лунёва в этом матче очень большая, но я скажу, что мы должны были выигрывать 4:0. Мы доминировали весь матч и должны были побеждать с крупным счётом.

— В июле вы говорили, что ждёте от Кокорина и Дзюбы 35 мячей. Кокорин забил уже девять, Дзюба — ни одного и может покинуть клуб. Как быть в том случае, если он уйдёт?
— Я всё ещё надеюсь, что Дзюба начнёт забивать. Разница в голах зависит от игрового времени: Дзюба играл меньше и поэтому забил меньше.

— Складывается впечатление, что Дзюба не вписывается в скоростной футбол. Он вам нужен? Видите ли вы его в составе?
— Он сейчас действительно не в самых лучших кондициях, но я нуждаюсь в настоящем Дзюбе, в том, которого я видел по телевизору, в том, который забивал. И я верю, что он может вернуться.

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Главный тренер «Зенита» — о Ригони и ответном матче с «Утрехтом».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Утрехт ФК Зенит Александр Кокорин Артём Дзюба Олег Шатов Роберто Манчини Лига Европы
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