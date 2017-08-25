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Сергей Семак и Курбан Бердыев
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Дрим тим» Курбана. Бердыеву – 65!

Наш презент Курбану Бекиевичу на юбилей – символическая сборная его славных подопечных, бывших и нынешних.
25 августа 2017, пятница. 09:11 Футбол

Сергей Рыжиков

Благодаря навязчивой телерекламе город Шебекино Белгородской области у многих ассоциируется с макаронами. «Спартачи», наморщив лоб, вспомнят автора знаменитого афоризма про Глушакова и похороны. Но главной спортивной гордостью Шебекино является вратарь Рыжиков. Все успехи казанского «Рубина» новой эры связаны с этим коммуникабельным, добродушным мужчиной. Сегодня кажется несуразицей, что такой кипер в своё время не пригодился не только «Локомотиву» — даже «Сатурну». Может, оно и к лучшему. В Казани Сергей нашёл своего тренера и свою команду, взяв пять трофеев и возглавив рейтинг главных «гвардейцев» клуба. А главное – обрёл любовь болельщика.

Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков

Фото: РИА «Новости»

Олег Кузьмин

С подачи Бердыева «Рубин» пополнил Кузьмин, ещё один культовый для болельщиков персонаж. И пусть первый этап сотрудничества защитника с тренером вышел относительно недолгим, всего 3,5 года, кое-что они сообща выиграли. В частности – бронзу чемпионата, Кубок и Суперкубок. Рассчитывает Курбан Бекиевич на опыт Олега и в процессе построения нового «Рубина». Недаром же одной из первых решений тренера по возвращении в Казань стало продление контракта с 36-летним ветераном. Воспитанник «Спартака», Кузьмин давно стал своим в столице Татарстана.

Роман Шаронов

Шаронов дважды являлся в «Рубин», и оба раза удачно. С первого захода выиграл бронзу, со второго – золото. Символично, что возвращение в Казань Роман отметил голом в ворота команды молодости своей – «Локомотива». С этой победы и началась сенсационная чемпионская кампания «Рубина» девятилетней давности. В общей сложности за клуб москвич Шаронов отбегал под полторы сотни матчей только в РФПЛ и выиграл все возможные трофеи и медали отечественного футбола, кроме серебряной.

Сесар Навас

В это трудно поверить, но на родине Навас слыл футболистом довольно-таки средней руки – даром, что футбольное образование получал в системе мадридского «Реала». На ведущие роли испанский гигант выдвинулся в России. Бердыев разглядел в Сесаре те качества, которые не увидели или не оценили по достоинству другие специалисты, и задействовал Наваса даже не в одной – в двух своих авторских работах, казанской и ростовской. Обе были безоговорочно успешными. Для КБ Сесар – не просто важный игрок, он – символ успеха, проводник тренерских идей на поле. Поэтому возраст Сесара не имеет для тренера главенствующего значения. Он и 37-летнему Навасу в своей команде будет рад.

Кристиан Ансальди

Великий футбольный тактик и стратег Лобановский тоже был не чужд суевериям. В частности, Валерий Васильевич полагал, что в команде непременно должен быть рыжий игрок – на удачу. Доподлинно неизвестно, верит ли в эту примету наш именинник, но в его первом чемпионском составе такой футболист тоже был. Поначалу средь пёстрой толпы новобранцев Ансальди только яркой шевелюрой да словоохотливостью и выделялся. Бердыев вырастил из Кристиана по-настоящему классного защитника, одинаково полезного на обеих бровках. Помимо ощутимой спортивной, Ансальди принёс «Рубину» ещё и экономическую выгоду. Его трансфер в «Зенит» обогатил казанский клуб на 6 миллионов евро.

Кристиан Ансальди

Кристиан Ансальди

Фото: РИА Новости

Кристиан Нобоа

История Нобоа перекликается с историей Ансальди не только именами. Он тоже пополнил «Рубин» молоденьким, малоизвестным игроком, и тоже внёс значительный вклад в историческую викторию по случаю полувекового юбилея клуба. Спустя годы они встретились в Ростове-на-Дону, чтобы сообща поднять местную команду на прежде недостижимую высоту и осчастливить столицу юга самой грандиозной победой на её памяти – над легендарной «Баварией». Летом 2017-го их пути-дорожки снова разошлись. Но кто знает – навсегда ли?

Сесар Навас и Кристиан Нобоа

Сесар Навас и Кристиан Нобоа

Фото: РИА Новости

Сергей Семак

Им фантастически повезло друг с другом. Бердыев в лице Семака обрёл больше чем классного полузащитника и лидера – душу команды. Уникальность Сергея заключалась в том, что он никогда не кичился заслугами и мастерством (хотя и того, и другого было в изобилии), но обладал редкостным даром притягивать, располагать к себе людей. Он помог Бердыеву в сжатые сроки построить чемпионский коллектив, а взамен взял толику тренерской мудрости, чтобы впоследствии применить в собственной практике. В тот уникальный для себя и всего российского футбола 2008 год Семак дважды избирался капитаном, в Казани и сборной России, и обеим командам сопутствовал небывалый успех. Совпадение? Едва ли. Такие люди заслуживают удачи.

Александр Рязанцев

Как бы ни завершилась карьера Рязанцева – а возраст позволяет ему ещё не один год «попылить» на хорошем уровне – в памяти казанского болельщика он останется автором того самого гола на «Камп Ноу». В ворота «Барсы», с трёх десятков метров, практически в девяточку. Так ярко, вдохновенно и продуктивно, как у Бердыева, москвич Рязанцев ни до, ни после «Рубина» не играл. Его пример – ярчайшее подтверждение тренерского и педагогического дара «Бекиича». Далеко не единственное.

Алехандро Домингес

Приехал молодым, безымянным нападающим – уехал лучшим (официально) футболистом России. Это – про Домингеса. «Рубин» долго и напряжённо торговался за Чори с агентами, но овчинка стоила выделки. Приобретя Алехандро за полтора миллиона, спустя несколько лет «Рубин» продал его в Петербург за семь, а ещё через два сезона выкупил обратно… почти вдвое дешевле (неплохой бизнес, не правда ли?). Домингес был любимчиком Казани и платил ей той же монетой. Достаточно сказать, что в списке лучших снайперов клуба всех времён аргентинец уступает только одному человеку. Разумеется, легендарному Гёкденизу.

Алехандро Домингес

Алехандро Домингес

Фото: РИА Новости

Гёкдениз Карадениз

В жизни Черномора была ещё одна команда, но это было так давно, что похоже на миф. В отрыве от «Рубина» турка уже представить невозможно. Кажется, он был в «Рубине» всегда, и это не очень далеко от истины. Футбольной Казани Гёкдениз верно служит с 2008 года. И закругляться пока не планирует – к счастью! В свои 37 он по-прежнему предприимчив, изобретатетелен и полезен. Настоящий пример для молодёжи, образец профи, эталон легионера.

Гёкдениз Карадениз и Курбан Бердыев

Гёкдениз Карадениз и Курбан Бердыев

Фото: РИА Новости

Александр Бухаров

Всем не всем, но очень многим в жизни Бухаров обязан Бердыеву. Александр мог закончиться как игрок, толком даже не начавшись – мало ли таких историй знает футбол? Курбан Бекиевич не дал впасть в уныние после двух подряд «крестов», терпеливо дождался полного выздоровления — и мало-помалу вылепил из Бухарова сильного (во всех отношениях) нападающего. В сущности, только у Бердыева он и играл ярко — сначала в Казани, а потом в Ростове.

Золотой «Рубин»

Золотой «Рубин»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бухаров Александр Рязанцев Алехандро Домингес Гёкдениз Карадениз Кристиан Ансальди Кристиан Нобоа Курбан Бердыев Олег Кузьмин Роман Шаронов Сергей Рыжиков Сергей Семак Сесар Навас Фото
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