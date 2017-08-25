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Текст: Сергей Титов
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Коэффициенты УЕФА: Франция далеко, Португалия – тоже

Перед стартом группового этапа еврокубков Россия комфортно расположилась на шестом месте.
25 августа 2017, пятница. 10:15 Футбол

Россия

В еврокубковую осень России не удалось войти без потерь – отвалился нестабильный «Краснодар», чьи проблемы носят уже системный характер. «Быки» проиграли «Црвене Звезде» и впервые с сезона-2014/15 не попали в основную стадию Лиги Европы, а Игорь Шалимов поставил себя на грань отставки из «Краснодара» – будет очень странно, если она не случится именно сейчас. Даже сетовать на судейскую ошибку и отменённый гол Михайло Ристича не стоит: в Белграде арбитр ошибся уже в пользу «Краснодара» при счёте 0:2.

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Остальные в строю. «Спартак» напрямую вышел в групповой турнир Лиги чемпионов, а жребий намекает, что красно-белые способны принести даже больше чем 0,5 очка в национальную копилку. Словенский «Марибор» «Спартаку» уж точно по зубам. «Локомотив» уже в группе Лиги Европы, «Зенит» – тоже. Красно-зелёные должны выйти из группы, а «Зенит» – выйти с первого места и 4-5 победами при любых раскладах и соперниках.

Особо стоит отметить ЦСКА: «армейцы» – лучшие по добыче очков в рейтинге УЕФА для России и одни из лучших вообще в Европе. Из 3,400 балла, заработанных к концу лета, ЦСКА принёс 1,600, всухую выиграв все 4 матча квалификации Лиги чемпионов. Сушить игру команда Виктора Гончаренко умеет, противостоять сильным европейским оппонентам – тоже. «Бенфика» и «Базель» – не команды с другой планеты, они сопоставимы с «Янг Бойз». Чуть сильнее, но тоже проходимы. Можно замахнуться и на пополнение очковой копилки.

Франция

Французы потеряли один клуб ещё на прошлой стадии квалификации Лиги Европы – «Бордо» умудрился улететь от венгерского «Видеотона». В неполном составе Франция доезжает и до ЛЧ, но это сыграет даже в плюс французам. «Ницца» образца старта сезона, где Марио Балотелли утратил гармонию, а лидер полузащиты Жан-Микаэль Сери собирает вещи в топ-клуб – команда, неспособная выстрелить в группе Лиги чемпионов. Зато второй по значимости турнир поможет «Ницце» добрать свои очки, с которыми у Франции и так не будет проблем.

«ПСЖ» вступает в сезон как один из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов – пора бы замахнуться на европейское господство всерьёз. Полуфиналист предыдущей ЛЧ, «Монако», распродал половину лидеров, но монегаскам не привыкать – набрали новых игроков, которых постепенно приладят друг к другу. Правда, прогнозы по «Монако» давать преждевременно – слишком ровная группа. А в Лиге Европы Францию будут тащить «Лион» и сильно добавивший в мощи «Марсель». Ну что, догоним французов?

Португалия

Португальцы тоже потеряли в квалификации один клуб – «Маритиму», уступивший по сумме двух матчей киевскому «Динамо». Остальные в строю, только диспозиция другая – 3 команды в Лиге чемпионов и 2, «Брага» и «Витория», в Лиге Европы (теоретически обе могут попасться «Локо» и «Зениту»). С добором очков у португальцев должно быть непросто: «Спортингу» досталась тяжелейшая группа с «Ювентусом», «Барселоной» и «Олимпиакосом», где о выходе в плей-офф можно даже не заикаться, у «Бенфики» в соперниках «МЮ», ЦСКА и «Базель», а «Порту» проведёт осень в компании «Монако», «Бешикташа» и «Лейпцига», в группе, где шансы на выход у всех примерно равны.

Португалии сильно помогают бонусные очки, начисляемые УЕФА за попадание в групповой турнир Лиги чемпионов: «Порту» и «Бенфика» принесли 8, даже не начиная сезон, «Спортинг» добавил ещё 4. Однако в групповом турнире продвинуться в плей-офф будет непросто даже одной португальской команде – все три в весеннюю стадию ЛЧ не попадут точно.

Что будет дальше

От Франции нас отделяет 2,899 балла, и с нынешним подъёмом местного футбола главная задача в борьбе с французами – не увеличить отставание до космического. «Монако» попал в ровную группу Лиги чемпионов, где способен собрать достаточно очков, а «ПСЖ» даже неважны соперники: с Неймаром и его свитой Париж практически обеспечил себе 4-5 побед в группе. Плюс в Лиге Европы у Франции есть «Марсель» Руди Гарсии – одна из самых привлекательных команд нового сезона вообще в Европе, способная наделать шуму.
Так что более важная задача – не дать обогнать себя Португалии и создать комфортный задел на будущий сезон. Решать задачу очно будет ЦСКА: дуэль с «Бенфикой» в Лиге чемпионов будет ключевой не только для «армейцев», но и для таблицы коэффициентов. Хотя отрыв в 3,434 балла позволяет нам дышать спокойно и не оглядываться на результаты соперников.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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