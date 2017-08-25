«К «Ливерпулю» вернётся его кошмар». Что пишут в Европе о жеребьёвке ЛЧ

AS: трудно «Реалу», «Барселоне» и «Атлетико»; легче для «Севильи»

«Севилья» может быть довольна жребием, ведь ей достался самый скромный представитель из первой корзины, «Спартак», а также «Марибор», с которым не должно возникнуть проблем, — считает автор статьи, опубликованной в испанской AS. — А вот другим испанским клубам лёгкой жизни ждать не стоит. Худшее положение у мадридского «Атлетико», которому предстоит сыграть с «Челси» и «Ромой».

Daily mail: «Тоттенхэм» в «группе смерти», остальные избежали встречи с большими шишками

С весьма красноречивым заголовком выступило английское издание. Автор статьи отмечает, что «Тоттенхэму» выпал самый сложный жребий из возможных. А вот «Ливерпуль» и оба клуба из Манчестера уже «облизывают губы» при виде своих соперников с мыслями о выходе из группы в следующий раунд. Кроме того, «Челси», по мнению Daily Mail, также пройдёт групповой этап с относительной лёгкостью, несмотря на то что лондонскому клубу предстоит сыграть с «Атлетико» Диего Симеоне.

Liverpool echo: «Ливерпуль» мечтает об успехе, но ему придётся столкнуться со своим худшим кошмаром

«Чтобы «Ливерпуль» начал мечтать о европейском успехе, он должен вернуться к тем, кто принёс ему cамый ужасный кошмар», — с такими словами выступило известное английское издание. Свой последний матч в еврокубках «Ливерпуль» сыграл с «Севильей». С ней же красным предстоит встретиться в ближайшей игре. Liverpool echo вспоминает встречу «Ливерпуля» и «Севильи» в финале Лиги Европы 2016 года, когда подопечные Юргена Клоппа проиграли со счётом 1:3. Теперь англичане намерены взять реванш. Стоит отметить, что об остальных соперниках «Ливерпуля» по группе Е автор статьи упоминает вскользь. «Красным предстоит сыграть со «Спартаком» и «Марибором», но основной взгляд сфокусирован на противостоянии с «Севильей», — сообщает Liverpool Echo.

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ Все, что надо знать о лигочемпионском жребии красно-белых, — в одном тексте.

BBC: намёки на английский финал ЛЧ

BBC отмечает, что в последний раз в групповом этапе Лиги чемпионов выступали шесть британских команд в сезоне-2007/08, когда Англию представляли «МЮ», «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал», а Шотландию – «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». А в финал крупнейшего клубного европейского турнира тогда вышли «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Британцы на что-то намекают?

The Sun: благосклонный жребий для «МЮ»

Известнейший английский таблоид The Sun отмечает, что «МЮ» повезло – результаты жеребьёвки оказались вполне благоприятными. И в основном обсуждает не соперников, а последние новости о Златане Ибрагимовиче. Напомним, что с «Манчестер Юнайтед» в третий раз за последние годы предстоит встретиться ЦСКА. Кроме того, «армейцы» дважды попадали на «Манчестер Сити». В общем, Манчестер красно-синими изведан вдоль и поперёк.

L'Equipe: «ПСЖ» бросит вызов «Баварии»

«Вместо того чтобы из первой корзины попались такие команды, как «Спартак», «Шахтёр» или «Бенфика», «ПСЖ» достался пятикратный обладатель кубка Лиги чемпионов – «Бавария», которую в настоящий момент тренирует Карло Анчелотти, бывший наставник парижан», — пишет L'Equipe. При этом французское издание представляет статистику личных встреч, которая показывает преимущество парижан: «ПСЖ» и «Бавария» встречались шесть раз, из которых четырежды победителем выходила французская команда и дважды – немецкая.

Bild: две королевские вывески для «Баварии» и «Боруссии Д»!

Уж кто искренне рад итогам жеребьёвки, так это немцы. Хотя соперники по группе у «Баварии» и «Боруссии» не самые простые. Несмотря на это, журналисты Bild ожидают яркого противостояния мюнхенской команды с «ПСЖ». Особое внимание уделяется, конечно же, нападающему французской команды Неймару, который, как вспоминают авторы статьи, уже встречался с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне-2014/15. Бразилец в двух матчах забил в ворота мюнхенской команды три мяча и вышел с «Барселоной» в финал. С нетерпением ждут и встречи дортмундской «Боруссии» с «Реалом». Bild отмечает, что в домашних матчах чёрно-жёлтые ни разу не проиграли мадридской команде. Кроме того, не обошли вниманием и дебютанта Лиги чемпионов – «РБ Лейпциг». Немецкая команда, которая была основана в 2009 году, находится в равных условиях со своими соперниками по группе – «Монако», «Бешикташем» и «Порту» — и имеет хорошую возможность выйти в следующий раунд.

Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».

Corriere dello Sport полагает, что «Рому» ожидают трудные противостояния с мадридским «Атлетико» и «Челси», а также предстоит далёкий выезд в Азербайджан на игру с «Карабахом». А вот у «Наполи» дела обстоят намного лучше: неаполитанцы бросят вызов «Манчестер Сити», а также сыграют с «Шахтёром» и «Фейеноордом». Чемпиону Италии и финалисту прошлого розыгрыша Лиги чемпионов «Ювентусу» достался «очень тяжёлый соперник – страшная «Барселона» с Лионелем Месси во главе». И это при всех проблемах, которые есть у каталонской команды в начале сезона.

Кроме того, Corriere dello Sport обратило внимание на бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, который участвовал в жеребьёвке, а точнее, на его реакцию во время церемонии. Тотти рассмеялся, когда «выбрал» туринской команде соперника по группе «Барселону», и обратил свой взгляд, вероятно, на Джанлуиджи Буффона, который также присутствовал в зале.

La Gazzetta dello Sport: «Юве» с «Барсой», неудача для «Ромы», «Наполи» с «Ман Сити»

Ещё одно известное итальянское издание также делает акцент на том, что римской команде будет крайне сложно добиться успеха в группе с «Челси» и «Атлетико». А вот «Ювентусу» и «Наполи», напротив, достались «команды средней сложности, и выход в 1/8 финала Лиги чемпионов практически гарантирован».