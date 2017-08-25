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Лига Европы
Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

Жеребьёвка группового этапа ЛЕ. С кем сыграют «Зенит» и «Локомотив»? LIVE

Прямая трансляция жеребьёвки группового этапа Лиги Европы из Монако.
25 августа 2017, пятница. 13:00 Футбол

Указанное в трансляции время – московское

13:15. Хорошие новости — Россия вновь сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА. Сергей Титов рассказал о ситуации в рейтинге УЕФА перед стартом группового этапа еврокубков.

13:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2017/18, в котором примут участие два российских клуба — «Зенит» и «Локомотив». Процедура жеребьёвки начнётся в 14:00 мск. Мы начинаем трансляцию заранее, чтобы успеть представить всевозможные любопытные факты.

Корзины с командами-участницами выглядят следующим образом:

1-я корзина: «Арсенал» (Англия), «Зенит» (Россия), «Лион» (Франция), «Динамо» Киев (Украина), «Вильярреал» (Испания), «Атлетик» (Испания), «Лацио» (Италия), «Милан» (Италия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия).

2-я корзина: «Стяуа» (Румыния), «Лудогорец» (Болгария), БАТЭ (Беларусь), «Эвертон» (Англия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Марсель» (Франция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Локомотив» (Россия), «Аустрия» (Австрия), «Герта» (Германия), «Ницца» (Франция).

3-я корзина: «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Кёльн» (Германия), «Риека» (Хорватия), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зюлте-Варегем» (Бельгия), «Заря» Луганск (Украина), «Русенборг» (Норвегия), «Шериф» (Молдавия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль).

4-я корзина: «Аполлон» Лимасол (Кипр), «Истанбул ББ» (Турция), «Коньяспор» (Турция), «Витесс» (Нидерланды), «Славия» Прага (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Скендербеу» (Албания), «Злин» (Чехия), АЕК Афины (Греция), «Лугано» (Швейцария), «Вардар» (Македония), «Эстерсунд» (Швеция).

На групповой стадии сыграют 22 победителя раунда плей-офф, 10 проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую. Российские «Зенит» и «Локомотив» попали в первую и вторую корзины соответственно.

Клубы из одной национальной ассоциации разводятся по разным группам. В ходе церемонии будет также вручена награда лучшему футболисту Лиги Европы УЕФА сезона-2016/17.

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Лига Европы
Новости. Футбол
25 августа 2017, пятница
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