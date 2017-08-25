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Лига Европы. Зенит, Локомотив, Реал Сосьедад, Копенгаген, Русенборг, Вардар
Текст: Александр Служаков
Фото: РИА Новости

«Не злите шерифа». Главное о соперниках «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ

«Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».
25 августа 2017, пятница. 16:43 Футбол
Жеребьёвка группового этапа ЛЕ. «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников
Обеим российским командам повезло. Можно и нужно выходить в еврокубковую весну.

Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» узнали своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Несмотря на то что красно-зелёные находились во второй корзине, им достались даже более простые оппоненты, чем петербуржцам. Группа у сине-бело-голубых бойкая, со своими загадками, но вполне проходимая. У букмекеров наверняка российские клубы будут фаворитами квартетов.

Соперники «Локомотива

«Копенгаген» (Копенгаген, Дания)

Столе Сольбаккен, конечно же, снова мечтал играть в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне его команда остановилась в шаге от 1/8 финала самого значительного клубного турнира в мире. Сейчас же датчанам даже не удалось преодолеть квалификацию. Она давалась «Копенгагену» с трудом. Сначала пришлось отыгрываться после поражения в Македонии от «Вардара», затем после неудачи в гостевой игре с «Карахабахом». Азербайджанский клуб оказался крепче и прошёл дальше за счёт гола, забитого на чужом поле.

И в чемпионате Дании старт гранду не удался: после шести туров столичный клуб лишь шестой, отставая от «Норшелланна» на шесть пунктов. Пожалуй, все эти неудачи можно объяснить продажей трёх ключевых футболистов — защитников Занки Йоргенсена, Аугустинссона и форварда Корнелиуса. Заменить их в кратчайшие сроки не удалось.

Но Сольбаккен — опытный специалист, харизматичный. Норвежец с перерывом в два сезона тренирует «Копенгаген» вот уже 10 лет — с 2005 года. А ровно 10 лет назад он привозил свою команду в Москву на матч с «Локомотивом». И тогда в Черкизово датчане победили — 1:0. Были у «Копенгагена» и другие свидания с российскими клубами — с «Рубином» в Лиге чемпионов, например. Вряд ли казанцам понравился выезд на «Паркен».

«Копенгаген», конечно, не лондонский «Арсенал», но к нему нужно отнестись серьёзно. Новички постепенно приживутся, и через месяц датчане станут гораздо сильнее.

Ровно 10 лет назад Сольбаккен привозил «Копенгаген» в Москву на матч с «Локомотивом». И тогда в Черкизово датчане победили — 1:0.

«Шериф» (Тирасполь, Молдавия)

Флагман молдавского футбола — ещё одна жертва «Карабаха». Если «Копенгаген» уступил азербайджанцам в раунде плей-офф, то молдаване несколько ранее, причём на выезде сделали ничью, а дома потерпели поражение.

Но после вылета из Лиги чемпионов «Шериф» духом не пал и сумел выбить «Легию» в Лиге Европы за счёт гола, забитого на чужом поле. Поляки напрочь провалили старт сезона, и чемпион Молдавии этим воспользовался.

Возглавляет «Шериф» итальянец Роберто Бордин, который ранее практически не имел опыта работы главным тренером. Зато он трудился помощником в «Вероне», «Сассуоло», «Сиене», «Болонье» и румынском «Клуже».

Состав молдавского клуба — самый настоящий интернационал. Миланский «Интер» мог бы позавидовать: тут тебе и бразильцы, и хорваты, и буркинийцы, и бельгиец, и босниец, и черногорец, и норвежец, и и даже представитель Кюрасао. Но известных личностей совсем нет. С ними и предстоит познакомиться тренерскому штабу Юрия Сёмина.

«Злин» (Злин, Чехия)

Середняк чешской лиги пробился в Лигу Европы через национальный Кубок. Настоящие чудеса «Злин» творил в предыдущем розыгрыше, выбив поочерёдно из борьбы пражскую «Спарту», «Слован» из Либереца и пражскую «Славию», причём дважды побеждал в дополнительное время. Говорит это о несгибаемом характере коллектива.

Ни один из игроков «Злина», по данным Transfermarkt, не стоит более миллиона евро. Только любители чешской лиги могут поведать вам интересные вещи о будущих оппонентах «Локомотива». Из более-менее известных персонажей стоит выделить лишь Петра Йирачека, выступавшего за «Вольфсбург», «Гамбург» и «Спарту». На его счету почти три десятка матчей за чешскую сборную. Он только-только пополнил состав «Злина», но очевидно, что его карьера близится к закату. В нападении есть сразу несколько африканских легионеров: габонец Нземби, нигериец Экпаи и сенегалец Диоп. Вот с этой бригадой нужно быть повнимательнее.

В национальном чемпионате «Злин» пока 7-й с 6 очками — 2 победы дома, 2 поражения на выезде. Если бы не прямая путёвка в групповой этап, то вряд ли бы команда Богумила Паника собственными усилиями до него дошагала.

Календарь «Локомотива»:

14.09. «Копенгаген» — «Локомотив»
28.09. «Локомотив» — «Злин»
19.10. «Шериф» — «Локомотив»
02.11. «Локомотив» — «Шериф»
23.11. «Локомотив»— «Копенгаген»
07.12. «Злин» — «Локомотив».

Соперники «Зенита»

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян, Испания)

Баскский клуб был очень хорош в прошлом сезоне под руководством Эусебио Сакристана. Глаз радовался при виде игры сан-себастьянцев. Шестое место в Примере — достойный результат. Состав за межсезонье особенно не изменился. Пока что удаётся удержать ключевого защитника Иньиго Мартинеса, которого пыталась заполучить «Барселона». Лишь Юри Берчиче уехал в Париж, а Карлос Вела отправился в MLS. Мексиканца призван заменить Аднан Янузай, выкупленный у «МЮ». В обороне пригодится Диего Льоренте, так и не пришедшийся ко двору в мадридском «Реале».

Тонкие, ажурные комбинации — это в стиле «Реала Сосьедад». Удивляться тут нечему, ведь Сакристан долгие годы работал в «Барселоне».

Кого-то особенно выделять в «Реале Сосьедад» не хочется. Это не говорит о невысоком классе футболистов, просто баски славны командной игрой, особенно в атаке. Тонкие, ажурные комбинации — это в их стиле. Удивляться тут нечему, ведь Сакристан долгие годы работал в «Барселоне». И, кстати, такой подход испанского клуба к футболу должен полностью устраивать «Зенит». Хоть кто-то не будет против него закрываться.

А в составе, пожалуй, стоит отметить кипера Херонимо Рульи, одного из лучших в испанском чемпионате. Про Мартинеса я уже упомянул. Ну и стабильно высокий уровень держит старожил команды Хаби Прието, цементирующий игру в середине поля.

«Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)

Мало сомнений в том, что «Русенборг» по итогам сезоне завоюет ещё один чемпионский титул. Но хочется норвежцам наконец-то приблизиться к результатам, которые клуб демонстрировал в 90-х. В Лигу чемпионов пробиться не удалось. В упорнейшей борьбе пришлось уступить дорогу «Селтику». Зато в Лиге Европы парни из Тронхейма заставили капитулировать прошлогоднего финалиста турнира «Аякс». Причём подопечные Коре Ингебритсена победили и на выезде, и дома. Впрочем, ответный матч получился нервным. «Русенборг» вёл 1:0, но в середине второй половины за минуту амстердамцы забили дважды. Помогла замена. За 22 минуты до конца на поле появился нигерийский форвард Самуэль Адегбенро и оформил дубль. «Аякс» после ухода нескольких лидеров и главного тренера не так грозен, но для норвежского лидера это большой успех.

Кого можно выделить в составе «Русенборга»? Конечно же, Никласа Бендтнера. Приютили его в Тронхейме, и датчанин постепенно осваивается, даже забил вчера! Довольно молодая команда у Ингебритсена. Много ребят, которым и 25 ещё не исполнилось. Отмечу хавбека Фредрика Мидтшё, который славен тем, что и при отборе мяча полезен, и довольно конструктивен в атаке.

Календарь «Зенита»:

14.09. «Вардар» — «Зенит»
28.09. «Зенит» — «Реал Сосьедад»
19.10. «Зенит» — «Русенборг»
2.11. «Русенборг» — «Зенит»
23.11. «Зенит» — «Вардар»
7.12. «Реал Сосьедад» — «Зенит».

Наглый соперник достался «Зениту», для которого не существует авторитетов. И лучше сине-бело-голубым не допускать тех ошибок, что были совершены в Утрехте.

«Вардар» дважды унизил мощный «Фенербахче» с россыпью классных футболистов — Камени, Ислой, Вальбуэна, Ван Перси, Сольдадо, Шкртелом, Топалом.

«Вардар» (Скопье, Македония)

О «Вардаре» после победы над «Копенгагеном» в Лиге чемпионом мы уже рассказывали, обозначили, чем живёт чемпион Македонии. Датчан тогда клубу из Скопье пройти не удалось. Зато в Лиге Европы, будучи махровым андердогом, «Вардар» дважды унизил мощный «Фенербахче» с россыпью классных футболистов — Камени, Ислой, Вальбуэна, Ван Перси, Сольдадо, Шкртелом, Топалом. Так что при встречах с македонцами зенитовцам лучше гнать мысли о недооценке из головы.

Тень ЦСКА шагает по Европе — «Вардар» strikes back
Македонский «Вардар» снова заставляет о себе говорить в Европе. На этот раз от красно-чёрных страдает не ЦСКА, а шведы и датчане.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вардар Копенгаген Реал Сосьедад Русенборг ФК Зенит ФК Локомотив Шериф
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