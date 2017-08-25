«Зенит» всех дожимает. Дожмёт и «Ростов». Прогнозы на 8-й тур РФПЛ

Как «Краснодар» перенесёт вылет из еврокубков? Продлится ли кризис «Спартака»? В какой форме ЦСКА и «Зенит»? Пробуем предсказать.

В седьмом туре нашего конкурса снова провалилась команда журналистов, ещё дальше отпустив от себя соперников, которые выступают достаточно стабильно.

Валерий Гладилин заработал в туре 13 очков, уважаемый эксперт угадал разницы в матчах «Тосно» – «СКА-Хабаровск», «Урал» – ЦСКА, «Амкар» — «Зенит» и «Ростов» — «Краснодар», а также исход встречи «Рубин» — «Анжи».

Ростовчанин Олег Шутиков набрал 9 очков, угадав счёт матча «Динамо» – «Уфа», разницу в игре «Урал» – ЦСКА и исход встречи «Рубин» – «Анжи».



Галина Козлова сумела предсказать только два исхода — «Рубин» – «Анжи» и «Амкар» – «Зенит».

Худшие результаты

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Самвел Авакян — 4 (6-й тур)

Андрей Пятницкий — 4 (6-й тур)

Олег Иваненко (Омск) — 4 (3-й тур)

Положение после 7-го тура

Читатели — 79

Специалисты — 75

Журналисты — 51

Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.

Прогноз специалистов

Дмитрий Булыкин, известный в прошлом форвард сборной России:

«Анжи» – «Уфа» — 0:2

«Анжи» находится на пике кризиса, а «Уфа» в последних матчах хорошо себя проявляет. Думаю, несмотря на выездной матч, «Уфа» под руководством Сергея Семака победит «Анжи».

«Арсенал» – «Амкар» — 1:1

Битва за выход из нижней части турнирной таблицы. Будет серьёзное противостояние, но больше склоняюсь к ничейному результату в этом матче.

«Рубин» — «Тосно» — 2:0

«Рубин» набрал хороший ход, у команды всё получается. Думаю, в этой игре они также продолжат уверенно выступать и выиграют «Тосно».

«Локомотив» — «Урал» — 2:1

«Локомотив» сейчас находится в хорошем настроении после игры со «Спартаком» и жеребьёвки. Надеюсь, они выйдут заряженными на этот матч и смогут победить.

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» — 1:1

В Хабаровске сложно играть любым командам. «Спартаку» вдвойне сложнее, они находятся не в лучшей психологической и физической форме. Думаю, если команды сыграют вничью, то «Спартак» должен остаться довольным результатом.

ЦСКА — «Ахмат» — 1:1

ЦСКА бьётся на всех фронтах, думаю, это сказывается на состоянии команды и силах футболистов. Их может не хватить в этой игре. Думаю, будет ничья.

«Зенит» — «Ростов» — 2:0

Александр Кокорин набрал ход, а вот сам «Зенит» — пока нет. Питерцы будут играть на своём поле, должны обыгрывать «Ростов». Думаю, «Зенит» всё-таки выиграет.

«Краснодар» — «Динамо» — 1:2

«Краснодар» сейчас находится в ужасной ситуации в связи с проигрышем в Лиге Европы, невыразительной игрой и с Фёдором Смоловым, только оправившимся от травмы. Интересно будет посмотреть на их противостояние с не самым серьёзным соперником. Думаю, у «быков» возникнут проблемы в игре, поэтому, учитывая все факторы, поставлю на победу «Динамо».

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Прогноз читателей

Камиль Валиев (Казань):

«Анжи» – «Уфа» — 1:2

«Анжи» сейчас в разобранном состоянии, о чём свидетельствует поражение от «Рубина» 0:6. У «Уфы» тоже был чёрный день — домашнее поражение от «Ростова» 1:4, но после него уфимцы сыграли 1:1 в Москве с «Динамо» и вообще в гостях выступают очень успешно.

«Арсенал» – «Амкар» — 2:1

У «Амкара» начало что-то получаться, были две ничьи и неплохая игра против «Зенита». Но и «Арсенал» сейчас неплох, в последних матчах туляки сыграли вничью с «Уралом» и победили в Грозном. Команды сейчас равны, но за «Арсенал» преимущество своего поля.

«Рубин» — «Тосно» — 1:1

«Тосно» опасен в гостях, обе свои победы команда Дмитрия Парфёнова одержала именно на чужом поле. У «Рубина» могут быть проблемы со вскрытием обороны соперника плюс лёгкая эйфория после 6:0.

«Локомотив» — «Урал» — 0:0

Такого настроя, как в матче со «Спартаком», у «Локомотива» не будет, а проблемы никуда не денутся. А «Урал», напомню, ещё ни разу не проигрывал, в шести матчах из семи сыграв вничью.

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» — 1:2

На злости, желании реабилитироваться и жёсткой накачке от Карреры «Спартак» пересилит СКА.

ЦСКА — «Ахмат» — 1:0

У «Ахмата» сейчас хватает проблем, последние четыре игры были проиграны с 12 пропущенными мячами. ЦСКА забьёт и сможет на классе удержать свой перевес. «Армейцы» это умеют.

«Зенит» — «Ростов» — 1:0

«Зениту» будет очень трудно, «Ростов» в гостях не проигрывает, мало пропускает, да и вообще не проигрывает очень давно. «Зенит», правда, не проигрывает вообще и пропускает так же мало (по три пропущенных). Но питерцы пусть пока и не всегда играют ярко, дожимать соперника умеют. Дожмут и «Ростов».

«Краснодар» — «Динамо» — 2:1

«Краснодар» будет стараться реабилитироваться после вылета из Лиги Европы, и, в тот момент, когда я пишу этот текст, ещё неизвестно, будет ли уволен Шалимов. Но выиграют «быки», мне кажется, при любом раскладе.

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Прогноз журналистов

Евгений Кустов, ответственный секретарь «Чемпионата»:

«Анжи» – «Уфа» — 1:1

Махачкалинцы рано или поздно должны дать хоть какой-то результат. Домашний матч с командой Семака — довольно хорошая возможность, чтобы оправдаться после полного провала с «Рубином».



«Арсенал» – «Амкар» — 2:1

В матче двух аутсайдеров считаю, что тулякам должно помочь преимущество своего поля. Да и выглядит «Арсенал» всё-таки поживее, чем соперник.



«Рубин» – «Тосно» — 2:0

Несмотря на финансовые проблемы «Рубина» и уход Жонатаса, команда Бердыева должна брать «свои» очки. Домашняя игра с «Тосно» — ровно тот случай.



«Локомотив» – «Урал» — 2:1

Несмотря на сильные результаты «железнодорожников», не сказать, что они демонстрируют цельную и стабильную игру. Если бы дело было в Екатеринбурге, я поставил бы на очередную уральскую ничью, ну а в данном случае учту преимущество своего поля для Сёмина и компании.



«СКА-Хабаровск» – «Спартак» — 1:2

Красно-белые не имеют права на ошибку. Не жду для них лёгкой встречи (долгий перелёт, игровые проблемы, хороший настрой соперника и так далее), но три очка команда Карреры всё-таки должна выгрызть, чтобы немного прийти в себя перед паузой в чемпионате.

ЦСКА – «Ахмат» — 2:1

«Армейцам» нелегко в режиме трёх матчей в неделю, но нынешний «Ахмат» ЦСКА явно по зубам. Правда, держим в уме, что команда Кононова после серии поражений как никогда будет цепляться за очки. И всё же ставлю на победу хозяев.



«Зенит» – «Ростов» — 2:1

Встречаются первая и третья команды сезона, при этом у питерцев позади 120 минут сложного еврокубкового матча. Однако команда Манчини набрала отличный ход, плюс у итальянца есть возможность для серьёзной ротации состава почти без ущерба для качества игры. «Ростов» наверняка упрётся и будет иметь шансы на очки, но победа останется за хозяевами.



«Краснодар» – «Динамо» — 2:0

После провала в Лиге Европы «Краснодару» срочно надо реабилитироваться, и «Динамо» — подходящий соперник для этого.

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