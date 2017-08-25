«10 ноября в «Лужниках» сборная России сыграет с московским «Торпедо»

Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»
kokos-89:
11:24 Отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»
12:05 Отец Месси перешел в «Манчестер Сити»
boroda2611:
— Отец Месси: Чем я хуже отца Неймара?
Lcltr:
— Источник: отец Месси и отец Неймара в сауне мерились у кого больше стоит младший…
Shirokoff:
— Отец «Спартака», ты будешь хоть с кем-то вести переговоры???
Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»
amkarperm59:
— Муравьи уносят стройматериалы со стадиона.
lafey:
— Кержакову нужно срочно возобновить карьеру! Надёжнее защиты от пернатых человечество ещё не придумало.
«Барселона» готовит четвёртое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо
empty-netter:
— Не купили Коутиньо, упустили Дембеле,
За Неймара — Делофеу, в нападении — Пике…
Кокорин забил гол в пятом матче РФПЛ кряду
zenspb123:
— Как бы «ПСЖ» не пожалели, что какого-то Неймара купили.
lastmagican:
— Скажи кто-нибудь об этом до начала сезона, его бы посчитали сумасшедшим.
miguel-cabrera:
— Это точно Кокорин? Не его двойник?
Azamatfcm:
— Хз какое шампанское стал пить Коко с этого сезона, но тащить он стал жёстко.
Zenit4891:
— Детское, скорее всего!)
Кокорин: играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось
Doktor:
— Манчини — Иисус Христос, мёртвого Кокорина воскресил.
Манчини — о Кокорине: уверен, это только начало и его потенциал ещё не раскрыт
denchik21:
— Мамаев: Манчини, верни мне друга!!!
«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии
ossetin:
— «ПСЖ» продолжает угарать над «Барсой».)
Гончаренко: Оланаре при своих габаритах проигрывает много единоборств
brodequin:
— Объясните ему, что бороться за мяч надо с соперником, а не с Дзагоевым.
Неймар выложил фотографию с Пике с подписью «Он остаётся»
denchik21:
— Пойду тоже в «Инсте» выложу фотку со своим животом… Он остаётся.
Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут
Yanveselov:
2016: Кокорин лоx, Дзюба Бог.
2017: Дзюба лоx, Кокорин Бог.
Artishock:
— 2018: осталось всего две комбинации))
Прядкин: не знаем, откуда ФИФА взяла игру сборной России с командой Аргентины
kolokola
— Прядкин: я не знаю что такое ФИФА, 10 ноября в Лужниках сборная России сыграет с московским Торпедо.