«10 ноября в «Лужниках» сборная России сыграет с московским «Торпедо»

Источник: отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»

kokos-89:

11:24 Отец Месси провёл переговоры с «Манчестер Сити»

12:05 Отец Месси перешел в «Манчестер Сити»

boroda2611:

— Отец Месси: Чем я хуже отца Неймара?

Lcltr:

— Источник: отец Месси и отец Неймара в сауне мерились у кого больше стоит младший…

Shirokoff:

— Отец «Спартака», ты будешь хоть с кем-то вести переговоры???

Албин: баклан клювом разрушает цельность светоотражающей плёнки арены «Зенита»



amkarperm59:

— Муравьи уносят стройматериалы со стадиона.

lafey:

— Кержакову нужно срочно возобновить карьеру! Надёжнее защиты от пернатых человечество ещё не придумало.



«Барселона» готовит четвёртое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо



empty-netter:

— Не купили Коутиньо, упустили Дембеле,

За Неймара — Делофеу, в нападении — Пике…



Кокорин забил гол в пятом матче РФПЛ кряду



zenspb123:

— Как бы «ПСЖ» не пожалели, что какого-то Неймара купили.



lastmagican:

— Скажи кто-нибудь об этом до начала сезона, его бы посчитали сумасшедшим.



miguel-cabrera:

— Это точно Кокорин? Не его двойник?



Azamatfcm:

— Хз какое шампанское стал пить Коко с этого сезона, но тащить он стал жёстко.

Zenit4891:

— Детское, скорее всего!)



Кокорин: играю на любимой позиции, где у меня всю жизнь получалось



Doktor:

— Манчини — Иисус Христос, мёртвого Кокорина воскресил.



Манчини — о Кокорине: уверен, это только начало и его потенциал ещё не раскрыт



denchik21:

— Мамаев: Манчини, верни мне друга!!!

«ПСЖ» отклонил предложение «Барселоны» по Ди Марии



ossetin:

— «ПСЖ» продолжает угарать над «Барсой».)



Гончаренко: Оланаре при своих габаритах проигрывает много единоборств



brodequin:

— Объясните ему, что бороться за мяч надо с соперником, а не с Дзагоевым.



Неймар выложил фотографию с Пике с подписью «Он остаётся»



denchik21:

— Пойду тоже в «Инсте» выложу фотку со своим животом… Он остаётся.

Кокорин: пока забиваю, болельщики не освистывают, молчат, не забью — начнут



Yanveselov:

2016: Кокорин лоx, Дзюба Бог.

2017: Дзюба лоx, Кокорин Бог.



Artishock:

— 2018: осталось всего две комбинации))

Прядкин: не знаем, откуда ФИФА взяла игру сборной России с командой Аргентины



kolokola

— Прядкин: я не знаю что такое ФИФА, 10 ноября в Лужниках сборная России сыграет с московским Торпедо.