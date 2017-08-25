«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!

В первых четырёх матчах команда Карреры наберёт минимум 9 очков.
«Марибор»
Сначала будет обыгран «Марибор». И давайте заткнём это отвратительное занудство про исчезновение слабых команд на крупных турнирах. Живы они. Играют там в квалификации ЛЧ на стадионах из одной трибуны, а потом, слава УЕФА, попадают на «Спартак».
Со стороны «Марибор» выглядит даже хуже АЕК из Ларнаки. На Кипре хотя бы бегали великий Ваня Тричковски и толковые престарелые испанцы, а у нынешнего соперника «Спартака» — только блудный сын Златко Заховича. Парень родился в Португалии, покатался по нормальным лигам и даже накрутил неплохую трансферную стоимость, но по факту он просто эксплуатировал фамилию папы и в 21 год был выкуплен командой из родной страны за 250 тыс. евро. Да, ещё он приложил палец к губам после гола той самой команде с одной трибуной. Так что давайте тише тут в комментах.
Но, несмотря на общую бедность российского футбола, мы реально продолжаем жить в эпоху, когда в «Уфу» может приехать один из лучших бомбардиров чемпионата Чехии, а общая стоимость игроков клуба ЛЧ из Словении окажется значительно меньшей, чем просто контракт одного Луиса Адриано. И если «Спартак» с ним, Пашаличем и Боккетти из «Милана», Таски из «Баварии», Промесом из сборной Нидерландов и другими дорогими и модными парнями сыграет с «Марибором» хотя бы вничью, то это будет один из самых позорных дней русского футбола.
Но тут есть к чему прицепиться. Давайте я сделаю это сам, чтобы вы потом могли надо мной поржать: «Егоров, а чем нынешняя история отличается от того, что было с АЕК в прошлом году»?
Отвечаю:
1. «Спартаку» Лига Европы была не нужна.
2. «Спартаку» Дмитрий Аленичев не был нужен тоже.
3. «Спартак» и все, кто там играет, мечтают о Лиге чемпионов.
4. Карреру никто не уволит. Ещё вопросы?
«Ливерпуль»
Кстати, про Карреру. За последние пару недель Массимо провёл несколько важных встреч. Итальянец устроил собрание команды, где попросил каждого футболиста высказаться о проблемах в «Спартаке». Затем лично пообщался с отдельными игроками. Также он начал больше внимания уделять штабу и сотрудникам, а также сходил на ТВ и дал хоть пустое по содержанию, но почти часовое интервью Георгию Черданцеву.
То есть Каррера делает примерно то, что от него ждали, – возвращается в прошлогоднее состояние хорошего тренера и мотиватора, а не титулованного специалиста из клуба-чемпиона. Поэтому шансов, что семья объединится, теперь больше. Сотрудничество «Спартака» с Массимо по-прежнему взаимовыгодно. Руководство вряд ли выставит человека, который не просто добился результата, но и обладает грандиозной поддержкой толпы. Каррера же должен понимать, что увольнение из российского клуба и брошенная в спину острая интерпретация расставания сбросит его карьеру вниз мощнее, чем она поднялась в прошлом сезоне.
Лига чемпионов станет тотальной перезагрузкой. Мало играющие получат практику. «Звёзды» — новую мотивацию. Тренер – возможность рассказать, что он натворил в этой странной России. Ну и самое главное: «Спартак» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов на своём стадионе. С Черенковым, Старостиными и 45 тысячами болельщиков. Да ещё и с «Ливерпулем» — идеальным соперником как для настроя, так и для сенсационной, по-клопповски весёлой победы.
«Севилья»
Хотя «сенсационной» — это ведь неправильное слово. Состав «Спартака» вообще недооценён. Повторюсь: семь игроков из этой команды играли в топ-клубах и топ-сборных на топ-турнирах, брали еврокубки, становились лучшими бомбардирами Лиги чемпионов. В список, например, не входят потенциально сильнейший Зе Луиш, травмированный Зобнин, прошедшие чемпионаты мира и Европы Глушаков с Комбаровым, главный футболист Болгарии Попов и остальные.
Причём и трансферы тоже обязательно будут. На данный момент обсуждается не только Подберёзкин, подписание которого весьма вероятно, не массовка из «Рубина» от Оздоева до Рочины, но и суперкачественное усиление под конец кампании, когда цены, вздёрнутые Англией, Неймаром и «ПСЖ», подспустятся. С наигранным к октябрю составом вполне можно будет играть с «Севильей» на равных в гостях и на эмоциях побеждать дома, практически обеспечивая себе место в плей-офф.
Вывод:
В «Твиттере» меня уже поймали: «Егоров, а если нет, ты готов пробежать после группового этапа вокруг «Открытие Арены» в майке ЦСКА?». Я ответил, что уж лучше в трусах. Поэтому, чтобы всё себе не отморозить, буду надеяться, что и Каррера и коллектив вернутся друг к другу, и Глушаков решит вопрос с контрактом, и Родионов (или кто у них там главный) привезёт игроков, а на «Открытии» атака на соперников будет круче, чем на «Энфилде». Вот такой у нас план на осень.