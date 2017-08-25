«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!

В первых четырёх матчах команда Карреры наберёт минимум 9 очков.

«Марибор»

Сначала будет обыгран «Марибор». И давайте заткнём это отвратительное занудство про исчезновение слабых команд на крупных турнирах. Живы они. Играют там в квалификации ЛЧ на стадионах из одной трибуны, а потом, слава УЕФА, попадают на «Спартак».

Со стороны «Марибор» выглядит даже хуже АЕК из Ларнаки. На Кипре хотя бы бегали великий Ваня Тричковски и толковые престарелые испанцы, а у нынешнего соперника «Спартака» — только блудный сын Златко Заховича. Парень родился в Португалии, покатался по нормальным лигам и даже накрутил неплохую трансферную стоимость, но по факту он просто эксплуатировал фамилию папы и в 21 год был выкуплен командой из родной страны за 250 тыс. евро. Да, ещё он приложил палец к губам после гола той самой команде с одной трибуной. Так что давайте тише тут в комментах.

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ Все, что надо знать о лигочемпионском жребии красно-белых, — в одном тексте.

Но, несмотря на общую бедность российского футбола, мы реально продолжаем жить в эпоху, когда в «Уфу» может приехать один из лучших бомбардиров чемпионата Чехии, а общая стоимость игроков клуба ЛЧ из Словении окажется значительно меньшей, чем просто контракт одного Луиса Адриано. И если «Спартак» с ним, Пашаличем и Боккетти из «Милана», Таски из «Баварии», Промесом из сборной Нидерландов и другими дорогими и модными парнями сыграет с «Марибором» хотя бы вничью, то это будет один из самых позорных дней русского футбола.



Но тут есть к чему прицепиться. Давайте я сделаю это сам, чтобы вы потом могли надо мной поржать: «Егоров, а чем нынешняя история отличается от того, что было с АЕК в прошлом году»?

Отвечаю:

1. «Спартаку» Лига Европы была не нужна.

2. «Спартаку» Дмитрий Аленичев не был нужен тоже.

3. «Спартак» и все, кто там играет, мечтают о Лиге чемпионов.

4. Карреру никто не уволит. Ещё вопросы?

Фанаты верят в Карреру, а он проигрывает — в мгновениях 7-го тура РФПЛ Падение Самедова, эмоции Сёмина и Кутепова, фанатские перформансы — дерби «Спартак» — «Локомотив» вышло жарким и крутым.

«Ливерпуль»

Кстати, про Карреру. За последние пару недель Массимо провёл несколько важных встреч. Итальянец устроил собрание команды, где попросил каждого футболиста высказаться о проблемах в «Спартаке». Затем лично пообщался с отдельными игроками. Также он начал больше внимания уделять штабу и сотрудникам, а также сходил на ТВ и дал хоть пустое по содержанию, но почти часовое интервью Георгию Черданцеву.

То есть Каррера делает примерно то, что от него ждали, – возвращается в прошлогоднее состояние хорошего тренера и мотиватора, а не титулованного специалиста из клуба-чемпиона. Поэтому шансов, что семья объединится, теперь больше. Сотрудничество «Спартака» с Массимо по-прежнему взаимовыгодно. Руководство вряд ли выставит человека, который не просто добился результата, но и обладает грандиозной поддержкой толпы. Каррера же должен понимать, что увольнение из российского клуба и брошенная в спину острая интерпретация расставания сбросит его карьеру вниз мощнее, чем она поднялась в прошлом сезоне.



Лига чемпионов станет тотальной перезагрузкой. Мало играющие получат практику. «Звёзды» — новую мотивацию. Тренер – возможность рассказать, что он натворил в этой странной России. Ну и самое главное: «Спартак» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов на своём стадионе. С Черенковым, Старостиными и 45 тысячами болельщиков. Да ещё и с «Ливерпулем» — идеальным соперником как для настроя, так и для сенсационной, по-клопповски весёлой победы.

«К «Ливерпулю» вернётся его кошмар». Что пишут в Европе о жеребьёвке ЛЧ В Испании поздравляют «Севилью», в Англии грустят из-за «Тоттенхэма» и вспоминают историю «Ливерпуля».

«Севилья»

Хотя «сенсационной» — это ведь неправильное слово. Состав «Спартака» вообще недооценён. Повторюсь: семь игроков из этой команды играли в топ-клубах и топ-сборных на топ-турнирах, брали еврокубки, становились лучшими бомбардирами Лиги чемпионов. В список, например, не входят потенциально сильнейший Зе Луиш, травмированный Зобнин, прошедшие чемпионаты мира и Европы Глушаков с Комбаровым, главный футболист Болгарии Попов и остальные.



Причём и трансферы тоже обязательно будут. На данный момент обсуждается не только Подберёзкин, подписание которого весьма вероятно, не массовка из «Рубина» от Оздоева до Рочины, но и суперкачественное усиление под конец кампании, когда цены, вздёрнутые Англией, Неймаром и «ПСЖ», подспустятся. С наигранным к октябрю составом вполне можно будет играть с «Севильей» на равных в гостях и на эмоциях побеждать дома, практически обеспечивая себе место в плей-офф.

Вывод:

В «Твиттере» меня уже поймали: «Егоров, а если нет, ты готов пробежать после группового этапа вокруг «Открытие Арены» в майке ЦСКА?». Я ответил, что уж лучше в трусах. Поэтому, чтобы всё себе не отморозить, буду надеяться, что и Каррера и коллектив вернутся друг к другу, и Глушаков решит вопрос с контрактом, и Родионов (или кто у них там главный) привезёт игроков, а на «Открытии» атака на соперников будет круче, чем на «Энфилде». Вот такой у нас план на осень.