«Краснодар» не уволит Шалимова за вылет из Лиги Европы

«Анжи» обыграл «Уфу», одержав первую победу под руководством Скрипченко



«Анжи» обыграл «Уфу» в матче восьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 18-й минуте забил Хуан Лескано, для которого этот мяч стал дебютным в РФПЛ. Аргентинец воспользовался ошибкой защиты «Уфы» и протолкнул мяч в ворота Александра Беленова.

«Анжи» одержал первую победу под руководством Вадима Скрипченко и прервал серию из пяти подряд поражений в чемпионате.



Махачкалинцы (6 очков) поднялись на 14-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (10) — 7-я.

Итоги жеребьёвки Лиги Европы сезона-2017/18 для «Локомотива»



«Локомотив» по результатам жеребьёвки узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2017/18. Церемония жеребьёвки прошла в зале Grimaldi Forum в Монако.



Подопечные Юрия Сёмина, попавшие при жеребьёвке во вторую корзину, сыграют в группе с «Копенгагеном», «Шерифом» и «Фаставом».



Группа F: «Копенгаген» (Дания), «Локомотив» (Россия), «Шериф» (Молдавия), «Фастав» (Чехия).



Матчи группового этапа состоятся 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а также 7 декабря. Финал Лиги Европы УЕФА пройдёт 16 мая 2018 года во Франции на «Стад-де-Лион».

Жеребьёвка группового этапа ЛЕ. «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников Обеим российским командам повезло. Можно и нужно выходить в еврокубковую весну.

Жеребьёвка Лиги Европы сезона-2017/18: «Зенит» попал в группу L



«Зенит» по результатам жеребьёвки узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2017/18. Церемония жеребьёвки прошла в зале Grimaldi Forum в Монако.



Подопечные Роберто Манчини, попавшие при жеребьёвке в первую корзину, сыграют в группе с «Реалом Сосьедад», «Русенборгом» и «Вардаром»



Группа L: «Зенит» (Россия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Русенборг» (Норвегия), «Вардар» (Македония).



Матчи группового этапа состоятся 14 и 28 сентября, 19 октября, 2 и 23 ноября, а также 7 декабря. Финал Лиги Европы УЕФА пройдёт 16 мая 2018 года во Франции на «Стад-де-Лион».

«Не злите шерифа». Главное о соперниках «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ «Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».

Хашиг: вопрос смены тренера не обсуждается, Шалимов продолжит работать дальше



Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал вылет команды из Лиги Европы, а также заявил, что Игорь Шалимов продолжит работать на посту главного тренера «быков». Напомним, что «Краснодар» по сумме двух матчей уступил «Црвене Звезде» и не сумел пробиться в групповой этап Лиги Европы.



«Нам не удалось пройти без потерь последний отрезок, в течение которого мы сыграли 10 матчей за 33 дня, и результат вчерашней игры нас, конечно, расстроил. Проигрыш в Белграде и вылет из Лиги Европы, безусловно, болезненный удар для нас. Каждый год мы начинали выступление в Лиге Европы с ранних стадий, и этот сезон не стал исключением. Такое большое количество игр и перелётов не могло не сказаться на физической форме футболистов. Чемпионат России – это очень серьёзный турнир, слабых соперников в нём давно уже нет. И проводя два, а то и три матча в неделю, играть против соперника, находящегося в недельном игровом цикле, нелегко.

Вопрос смены тренера не обсуждается. Шалимов продолжит работать дальше. Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность за полученный результат. Хотя нам иногда кажется, что от нас хотят многого и сразу. Мы пока делаем только первые шаги, чтобы закрепиться в числе топ-клубов российского футбола. Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание, – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии. Они, вполне возможно, не будут получать достаточной игровой практики в первой команде, и поэтому с ними должна вестись дополнительная интенсивная работа.



Мы понимаем, что болельщики расстроены исходом вчерашнего матча. Единственное, что мы можем пообещать, – мы продолжим интенсивно работать, а всё, что дальше, – это спорт. В нём случаются и поражения, и победы", — заявил гендиректор «Краснодара» в интервью клубной пресс-службе.

Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.

«Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле за € 105 млн плюс бонусы



«Барселона» официально объявила о переходе из дортмундской «Боруссии» французского нападающего Усмана Дембеле.



Сумма трансфера составила € 105 млн плюс бонусы. 20-летний футболист подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. Сумма отступных составит € 400 млн.



На официальном сайте «Боруссии» сообщается, что немецкий клуб может получить около 40% от суммы трансфера в качестве бонусных выплат.



Дембеле прибудет в Барселону в воскресенье, а в понедельник пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.



В «Боруссию» Дембеле перешёл летом прошлого года за € 15 млн. В составе дортмундской команды он провёл 50 матчей, забил 10 голов и сделал 22 голевые передачи.

Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатила 105 млн «Барселона» выручила сумасшедшие деньги и вложила добрую половину в Усмана Дембеле из «Боруссии».

Ковач: Караваев близок к уходу в «Локомотив», также им интересовался «Спартак»



Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщил тренер пражской команды Радослав Ковач. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае перехода Караваева в «Локомотив» «Спарта» получит от российской команды около € 2,5 млн.

«К Вячеславу Караваеву действительно есть интерес со стороны „Локомотива“. Разговор уже идёт, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда. Помимо „Локомотива“ интерес был со стороны „Спартака“ и „Нанта“, но у „Локомотива“ вероятность подписать игрока намного выше», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

Абденнур достиг соглашения с «Зенитом» по сроку аренды



Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур близок к переходу в «Зенит», сообщает AS. Тунисец сегодня не тренировался с испанской командой и уже достиг соглашения с петербургским клубом по сроку аренды. Отмечается, что «Зенит» хотел подписать с Абденнуром контракт на два года, но сам игрок предпочёл однолетнее соглашение.



Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сегодня сообщил, что об уходе 28-летнего Абденнура будет объявлено в ближайшие несколько часов.



Абденнур перешёл в «Валенсию» из «Монако» летом 2015 года за € 22 млн. В составе «летучих мышей» он провёл 43 матча.