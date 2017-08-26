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Как сыграл Слуцкий в «Халле» против «Болтона»: фото, видео, обзор матча
Текст: Данила Игнатов
Фото: instagram.com/hullcity/

Первый «сухарь» Слуцкого в «Халле». Как это было

Первый сухой разгром Леонида Слуцкого в «Халле» случился в пятом туре. Солировал поляк Камил Гросицки.
26 августа 2017, суббота. 00:50 Футбол
Англия - Чемпионшип. 5-й тур
25 августа 2017, пятница. 21:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
4 : 0
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 – Диоманде – 13, 2:0 – Боуэн – 19, 3:0 – Гросицки – 29, 4:0 – Боуэн – 88

Во вторник «Халл Сити» Слуцкого без шансов вылетел из Кубка Лиги от «Донкастера», который выступает в третьем английском дивизионе. Российский тренер экономил силы перед матчами чемпионата и выпустил в старте всю молодёжь — средний возраст основы колебался в районе 20 лет. Зато к матчу Чемпионшипа «Халл» подошёл в полной готовности.

Соперником «Халл Сити» в пятом туре стал «Болтон». Ещё пять лет назад команда Сэма Эллардайса была середняком АПЛ, но, как только закончился контракт с «рибоком», вылетела из элиты. В прошлом сезоне «Болтон» вышел из Лиги 1 в Чемпионшип, а сейчас плетётся в конце таблицы.

Свой статус новичка «Болтон» подтвердил с первых же минут. Команда Слуцкого, а точнее полузащитник сборной Польши Камил Гросицки решил исход матча за полчаса. Сначала он дважды точно навесил на нападающих Диоманде и Боуэна, а затем сам пробежал мимо всех защитников соперника и забил гол. Даже в ЦСКА победы Слуцкому не давались так легко.

Проблема в том, что лучший игрок старта сезона может в покинуть «Халл» в течение недели. Его партнёр по сборной Мацей Рыбусь говорил в интервью «Чемпионату», что Гросицки раздумывает над вариантами и может найти себе новую команду. В это окно из «Халла» ушло уже 10 футболистов, и болельщики называют это главной проблемой клуба.

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Тем не менее, Слуцкий старается и наигрывать новичков. На этой неделе «Халл» подписал двух футболистов: атакующего полузащитника с испанскими корнями Йона Тораля из дубля лондонского «Арсенала» и шотландского левого защитника Стивена Кинглси из «Суонси». Оба футболиста вышли на замену, но уже в следующем матче с «Дерби Каунти» в гостях могут дебютировать в основе.

Добил «Болтон» молодой нападающий Джаррод Боуэн, оформивший хет-трик на 88-й минуте. В последние сезоны в ЦСКА Слуцкого часто ругали за то, что он не работает с молодёжью, но в Англии тренер полностью доверяет 20-летнему форварду. Боуэн забил уже четыре гола в сезоне и претендует на то, чтобы стать лучшим бомбардиром «Халла». По его словам, «философия и стиль Слуцкого очень подходит команде».

Прервав трёхматчевую неудачную серию, «Халл» забрался в конец зоны стыковых матчей. В отличие от топ-лиг, Чемпионшип проводит матчи в дни сборов национальных команд, поэтому на следующей неделе Слуцкому предстоит проверить себя против серьёзных соперников — «Дерби Каунти» и «Фулхэм» в гостях.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
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