Красота дня. Жена Эммануэля Мамманы – Маги

В «инстаграме» жены новичка «Зенита» сплошные фотографии с мужем. Даже если листать очень далеко.
С Лионом девушке прощаться было непросто: всё-таки именно здесь родился их прекрасный сын, который так похож на маму.
А вот и сам малыш. Девушка почти всё свободное время проводит с сыном.
Даже ходит с ним на футбол. С детства приучает к прекрасному.
Везде – только с семьёй.
Но среди многочисленных фотографий с мужем и сыном всё же можно найти вот такие снимки, на которых Маги естественна и прекрасна.
Вместе с мужем они уже несколько лет. У них даже есть парные татуировки на руке в виде компаса.
Иногда она всё же выбирается куда-то с подругами.