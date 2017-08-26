Матчи соперников ЦСКА и «Спартака» по ЛЧ. Что смотреть в выходные

Как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовятся к выезду в Россию и кто может стать теневым фаворитом Серии А — главные интриги уик-энда.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

26 августа, 19:30



Прогноз: 3:1



За английской Премьер-лигой теперь следить ещё интереснее — там играют два соперника ЦСКА и «Спартака» по группе Лиги чемпионов. Фавориты в «армейской» группе начали сезон с двух побед с 4:0 подряд — с «Вест Хэмом» на «Олд Траффорд» и с «Суонси» в Уэльсе. Теперь «МЮ» переподписал контракт и с Ибрагимовичем — одного Лукаку им показалось мало. Значит ли это, что Моуринью устроит очередной разгром?

Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».

«Рома» — «Интер»

26 августа, 21:45



Прогноз: 1:1



Почти все любители итальянского футбола разделились на два лагеря: одни считают, что золотые медали уже фактически лежат в Турине, другие — что встанет с колен «Милан». На «Рому» и «Интер» рассчитывают только самые преданные фанаты. Что ж, тем интереснее получится матч теневых фаворитов Серии А.

Серия А ждёт нового чемпиона Превью самого интригующего чемпионата Италии за последние годы – толпа преследователей наконец-то максимально близко к «Ювентусу».

«Челси» — «Эвертон»

27 августа, 15:30



Прогноз: 2:2



«Эвертон» в это межсезонье прилично укрепился. Самая дорогая покупка в истории клуба — исландец Гильфи Сигурдссон — уже забил сумасшедший гол в ворота «Хайдука» в Лиге Европы. 27 августа он постарается сделать то же самое с командой Конте. В британских медиа появляется всё больше слухов об отставке итальянца, а значит побеждать «Эвертон» ему нужно любой ценой.

Два тренера-чемпиона АПЛ были уволены. Конте может стать следующим Время учиться на ошибках Моуринью и Раньери.

«Ливерпуль» — «Арсенал»

27 августа, 18:00



Прогноз: 3:2



Соперник «Спартака» в этом туре играет с «Арсеналом» на «Энфилде». На старте сезоне в «Ливерпуле» отлично играют крайние нападающие Садио Мане и Мохаммед Салах. В выходные сенегалец и египтянин потренируются на лондонских латералях перед серьёзными матчами против Комбарова и Петковича. «Ливерпуль» и «Арсенал» всегда забивают друг другу много — любителям ставок можно смело брать «верх».

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ Все, что надо знать о лигочемпионском жребии красно-белых, — в одном тексте.

«Реал» — «Валенсия»

27 августа, 23:15



Прогноз: 3:0



Ещё 23 августа триумфаторы Лиги чемпионов были в Монако, где получали награду от УЕФА и участвовали в жеребьёвке, а 27-го все, кроме удалённых Серхио Рамоса и Криштиану Роналду, сыграют на «Сантьяго Бернабеу». В матче против мадридцев могут выйти два потенциальных новичка РФПЛ. Во-первых, по слухам «Спартак» не оставляет попыток вернуть в Россию Гарая. Во-вторых, другой защитник, Абденнур, может усилить «Зенит», несмотря на отсутствие аргентинского паспорта. Интересно, смогут ли они остановить Карима Бензема и Луку Модрича?