175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Что смотреть на выходных
Текст: Данила Игнатов
Фото: Reuters

Матчи соперников ЦСКА и «Спартака» по ЛЧ. Что смотреть в выходные

Как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» готовятся к выезду в Россию и кто может стать теневым фаворитом Серии А — главные интриги уик-энда.
26 августа 2017, суббота. 10:30 Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

26 августа, 19:30

Прогноз: 3:1

За английской Премьер-лигой теперь следить ещё интереснее — там играют два соперника ЦСКА и «Спартака» по группе Лиги чемпионов. Фавориты в «армейской» группе начали сезон с двух побед с 4:0 подряд — с «Вест Хэмом» на «Олд Траффорд» и с «Суонси» в Уэльсе. Теперь «МЮ» переподписал контракт и с Ибрагимовичем — одного Лукаку им показалось мало. Значит ли это, что Моуринью устроит очередной разгром?

Моуринью любит ЦСКА. Главное — о соперниках «армейцев» в ЛЧ
В отличие от прошлых сезонов, «армейцы» избежали очередной «группы смерти».

«Рома» — «Интер»

26 августа, 21:45

Прогноз: 1:1

Почти все любители итальянского футбола разделились на два лагеря: одни считают, что золотые медали уже фактически лежат в Турине, другие — что встанет с колен «Милан». На «Рому» и «Интер» рассчитывают только самые преданные фанаты. Что ж, тем интереснее получится матч теневых фаворитов Серии А.

Серия А ждёт нового чемпиона
Превью самого интригующего чемпионата Италии за последние годы – толпа преследователей наконец-то максимально близко к «Ювентусу».

«Челси» — «Эвертон»

27 августа, 15:30

Прогноз: 2:2

«Эвертон» в это межсезонье прилично укрепился. Самая дорогая покупка в истории клуба — исландец Гильфи Сигурдссон — уже забил сумасшедший гол в ворота «Хайдука» в Лиге Европы. 27 августа он постарается сделать то же самое с командой Конте. В британских медиа появляется всё больше слухов об отставке итальянца, а значит побеждать «Эвертон» ему нужно любой ценой.

Два тренера-чемпиона АПЛ были уволены. Конте может стать следующим
Время учиться на ошибках Моуринью и Раньери.

«Ливерпуль» — «Арсенал»

27 августа, 18:00

Прогноз: 3:2

Соперник «Спартака» в этом туре играет с «Арсеналом» на «Энфилде». На старте сезоне в «Ливерпуле» отлично играют крайние нападающие Садио Мане и Мохаммед Салах. В выходные сенегалец и египтянин потренируются на лондонских латералях перед серьёзными матчами против Комбарова и Петковича. «Ливерпуль» и «Арсенал» всегда забивают друг другу много — любителям ставок можно смело брать «верх».

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ
Все, что надо знать о лигочемпионском жребии красно-белых, — в одном тексте.

«Реал» — «Валенсия»

27 августа, 23:15

Прогноз: 3:0

Ещё 23 августа триумфаторы Лиги чемпионов были в Монако, где получали награду от УЕФА и участвовали в жеребьёвке, а 27-го все, кроме удалённых Серхио Рамоса и Криштиану Роналду, сыграют на «Сантьяго Бернабеу». В матче против мадридцев могут выйти два потенциальных новичка РФПЛ. Во-первых, по слухам «Спартак» не оставляет попыток вернуть в Россию Гарая. Во-вторых, другой защитник, Абденнур, может усилить «Зенит», несмотря на отсутствие аргентинского паспорта. Интересно, смогут ли они остановить Карима Бензема и Луку Модрича?

Ещё одно доказательство, что «Реал» становится «Барселоной»
И другие мысли о старте испанской Ла Лиги.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Арсенал Лондон Интер Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рома ФК Валенсия ФК Реал Мадрид ФК Эвертон Челси
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
11:46 В Италии утверждают, что Джан пообещал перейти в «Ювентус» бесплатно через год
11:44 «Арсенал» — «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00
11:21 Анчелотти не будет препятствовать уходу Саншеша из «Баварии»
11:16 Глава УЕФА: готовы строго наказывать за нарушения ФФП. Я серьёзно, вот увидите
11:15 «Торино» сделает новое предложение «Милану» по Ньянгу
10:46 Гамула — о Панове: лично мне непонятно такое переодевание
10:41 Вилья – о возвращении в сборную Испании: у меня нет слов, это воплощение мечты
10:05 Наставник «Реал Сосьедад»: «Зенит» станет нашим главным соперником в группе ЛЕ
10:04 «Алавес» — «Барселона»: Андре Гомеш пропустит матч из-за гастроэнтерита
09:47 Хакеры взломали аккаунты «Реала» и опубликовали: «Добро пожаловать, Месси»
09:41 Дриусси: мы с Кокориным действительно хорошо понимаем друг друга
09:24 Наставник «Астон Виллы» сообщил, что хотел бы приобрести Уилшира
09:23 Дети в возрасте до 13 лет смогут бесплатно посещать матчи ЧР на «Ростов Арене»
08:15 Президент «Торино»: у нас не было никаких контактов с «Монако» по Белотти
07:50 Райола: я не против Бонуччи, но «Милан» обещал капитанскую повязку Доннарумме
07:35 Мустафи дал согласие на переход в «Интер»
07:10 «Наполи» не продаст Рейну в «ПСЖ» менее чем за € 15 млн
07:00 Травма Сычёва и яркие чирлидеры — в фотообзоре матча «Казанка» — «Псков-747»
06:50 Бубнов: ЦСКА вряд ли будет беспомощным в группе Лиги чемпионов
06:22 Карри: между нашей с Неймаром игрой есть много общего
06:05 Нури: должны сыграть с «Баварией» смело и постараться прыгнуть выше головы
05:43 «Ренн» получит не менее € 25 млн за переход Дембеле из «Боруссии» в «Барселону»
05:30 Рефери игры «Кёльн» — «Гамбург» получил травму и был заменён на четвёртого судью
05:21 Джорджевич: Манчини сказал, что мне лучше уйти из «Зенита» в аренду
04:53 Президент «Интера» Тохир в интервью перепутал свой клуб с «Миланом»
04:04 Найнгголан: нет смысла продолжать выступать за сборную Бельгии, с меня хватит
03:32 Эмери: матч с «Сент-Этьеном» дал пищу для размышлений, как улучшить игру Неймара
03:15 Вместо киевского «Динамо» в Мариуполе сыграют легенды украинского футбола
02:57 Паредес: Кокорин — лучший российский игрок, других до перехода в «Зенит» не знал
02:42 Тухель: после эпохи Месси и Роналду Дембеле будет претендовать на «Золотой мяч»
02:04 Вратарь «Нанси» пнул мяч в фан-сектор «Бреста», спровоцировав беспорядки на поле
01:40 Коутиньо сообщил «Ливерпулю», что не хочет играть за красных в Лиге чемпионов
01:29 Паредес: в Кубке Либертадорес наш клуб назывался бы «Зенит Хуниорс»
01:25 Дьяков не помог «Сивасспору» избежать разгрома от «Галатасарая» в Стамбуле
01:17 Слуцкий: это мой первый матч, в котором «Халл» не пропустил. Хорошая игра
01:04 Президент «Ниццы» счёл поведение руководства «Барселоны» некорректным
00:54 «Бетис» с Хави Гарсией в составе обыграл «Сельту»
00:48 Пареха: будет приятно вернуться в мой российский дом!
00:45 В Аргентине утверждают, что «Зенит» готов отдать $ 20 млн за 18-летнего хавбека
00:32 Гвардиола: «Наполи» показывает лучший футбол в Италии
00:11 Хали Тиам: впервые услышал о «Динамо» ещё в детстве, когда жил в Сенегале
25 августа 2017, пятница
23:42 Анчелотти: Нойер готов, в матче с «Вердером» он сможет выйти на поле
23:40 Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»
23:39 «Халл» разгромил «Болтон», одержав вторую победу в Чемпионшипе при Слуцком
23:34 «Гамбург» на выезде переиграл «Кёльн»
Все новости RSS
Партнерский контент