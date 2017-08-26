Кольцевая линия. Главный вопрос к самому стильному клубу страны

«Краснодар» не сыграет в еврокубках в этом сезоне. И сейчас самое время поговорить об одной важной вещи. Оставим немного в стороне полемику по поводу главного тренера или отдельных игроков, пройдёмся по касательной через имена к сути.

Итак. У любого проекта должна быть некая конечная цель — спорта это касается в первую очередь. Конечная цель может меняться и разрастись в целую сеть, и здесь интересно, что очень часто создатели проекта сами не контролируют, насколько далеко всё может зайти. Известно, например, что проектировщики Московского метрополитена не задумывались о необходимости создания кольцевой линии — они планировали обойтись связкой пересадочных станций. Это хороший пример того, как объективные факторы (нагрузку связка пересадочных станций выдержать не могла) и побочные (после войны город стал быстро расти) в сумме заставляют корректировать планы в сторону увеличения станций. Тем не менее конечная станция по-прежнему есть у каждой линии. Кроме одной, и о ней позже.

Известно, например, что проектировщики Московского метрополитена не задумывались о необходимости создания кольцевой линии — они планировали обойтись связкой пересадочных станций.

Пока о том, как это связано с «Краснодаром». Я несколько лет наблюдаю за этим проектом, потому что для России всё в него вложенное действительно является уникальным. Но чем дольше я следил, тем больше меня мучил один вопрос. Окончательно сформулировать его мне помогли две цитаты после вылета из Лиги Европы.



Первая — от главного тренера Игоря Шалимова по поводу поражения в Белграде: «К сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру».



Вторая — от генерального директора Владимира Хашига по поводу работы главного тренера: «Единственное, на что мы просим нашего тренера обратить внимание, – это работа с молодыми игроками, особенно с теми, кто пришёл из нашей академии».

Это был не «Краснодар». Как Россия потеряла команду в Лиге Европы Команда Шалимова приехала в Сербию, но не вышла на поле. И проиграла.

Ничего нового эти цитаты нам не говорят, но одно дело, когда речь идёт о целях в идеале, и другое — в стрессовой ситуации (а вылет из Европы для «Краснодара» — это стрессовая ситуация, давайте говорить прямо, новичками «быков» уже не назвать). В стрессовой ситуации эти цитаты подтверждают: главное для «Краснодара» — футбол жёстко определённого стиля и те самые 11 воспитанников академии в составе. И та, и другая цель давно сформированы владельцем Сергеем Галицким.



Но я утверждаю, что обе цели вспомогательные, а не позволяющие расширять сеть целей и продвигать «конечные станции». Единственная линия метро, на которой нет конечных — кольцевая, и выполняет она те самые вспомогательные функции, связывая между собой остальные ветки и железнодорожные вокзалы. Перенося это на футбол, можно сказать, что и философия игры, и воспитанники в основе — это кольцевая линия, которая не имеет смысла без радиальных веток.

Рассмотрим подробнее каждую из декларируемых клубом на данный момент целей. Вот она, философия игры. А вот — вылет от «Црвены Звезды», случайным который не назовёшь, потому что и в Краснодаре, и в Белграде соперник заставил «быков» играть так, как удобно ему, тренер это подтверждает. А раньше это удалось «Ростову». А еще раньше — «Сельте» и «Спарте».

Стиль становится идеей фикс для «Краснодара». И это плохо Иногда даже что-то самое светлое в нашем футболе заслуживает критики.

Без хотя бы одной радиальной ветки вариативности упор на бесспорно симпатичную и вызывающую желание болеть за команду философию бессмыслен — «Краснодар» становится предсказуемым для соперников, как одинокая кольцевая линия. Можно сделать станции на ней самыми красивыми в Европе, но больше толку от этого не будет — вспомогательная функция останется вспомогательной, результат не достигнут. Новых конечных не появится, потому что если не готовится к слабым сторонам соперника и не пересаживаться на них с кольцевой на радиальную, не будет и трофеев.

Теперь о воспитанниках. Существуют две противоположных точки зрения на эту цель-мечту Сергея Галицкого. Некоторые считают её несбыточной, некоторые же (например, работавший в академии «Краснодара» Рикардо Лаго) уверены, что всё возможно. И то, и другое убеждение, а ещё в большей степени их противоречие, говорят о вспомогательности цели относительно воспитанников.

Развивать своих парней до основы — безумно крутая затея, но она выполняет только одну (и крайне важную!) функцию — разгонять кровь радиальных линий, пересаживать на каждой станции с кольца новых и новых людей.

Доказать это довольно просто. Предположим, что уже на матч следующего тура чемпионата России выйдут 11 футболистов из академии «Краснодара», и даже не проиграют. Цель достигнута, но где конечная? Что дальше, куда двигать сеть целей? Поезд ведь так и будет гнать по кругу, любая надстройка («Вся заявка из воспитанников», «Половина сезона из основного состава, составленного из воспитанников») будет казаться ненатуральной. Развивать своих парней до основы — безумно крутая затея, но она выполняет только одну (и крайне важную!) функцию — разгонять кровь радиальных линий, пересаживать на каждой станции с кольца новых и новых людей.

Но «Краснодар» не строит радиальных станций. Проходит год, другой, а команда не делает шаг вперёд, не разветвляет свои цели — и это становится всё более ироничным, учитывая, что её владелец создал одну из крупнейших торговых СЕТЕЙ в стране. Естественно, я в этом случае не могу ничему учить Сергея Николаевича Галицкого, но просто делюсь наблюдениями со стороны: станции на кольце крутые, но что дальше? Складывается ощущение, что в «Краснодаре» над этим не слишком задумываются, удовлетворяясь самим процессом перегонки поезда по кругу. И вот к чему эту приводит: люди в клубе и команде устают друг от друга и бесконечной дороги по кольцу. Устают по одной причине: их объединяет не цель, а идея. В таком конкурентном и жадном до успеха и славы деле, как спорт, идея без цели всегда будет проигрывать просто цели.



В отличие от умирающего в душераздирающих пробках города, вынесенного в название клуба, «Краснодар» серьёзно продвинулся в вопросе строительства метро. Но рано или поздно в клубе придут к очевидному выводу: надо двигаться дальше.