«Знаю Клоппа дольше, чем жену». Тренер, который уже «рвёт» АПЛ

Стюарт Уэббер, ставший спортивным директором «Хаддерсфилда» в 2015-м, сразу понял, что всю клубную «лестницу» надо перестроить заново. «Честно говоря, смотреть на «Хаддерсфилд» было невыносимо скучным. Никогда бы не заплатил 350 фунтов за сезонный абонемент на такую команду. Клубу нужен был культурный сдвиг, план и радикальный шаг с назначением нового тренера, который помог бы нам создать идентичность», – вспоминает Уэббер, уже нашедший новую работу и создавший новый немецкий блок, в «Норвиче». Нюх Стю проверен временем – будучи скаутом «Ливерпуля», он разглядел для красных Рахима Стерлинга.

Идентичность приехал создавать Дэвид Вагнер, ранее не работавший где-то выше третьей Бундеслиги. Безумие, да, но переговоры – ещё большее безумие. Уэббер болтал с Вагнером три часа, одновременно обсуждая тактику «Хаддерсфилда» и перекусывая. «На столе у него стояла миска с изюмом в шоколаде. Он расставил изюм по схеме 4-2-3-1, взял шоколадного правого центрального защитника и рассказал, что он должен делать. Я съел «десятку», но у меня было реальное ощущение: этот парень знает, чего хочет и как этого добиться», – вспоминает Уэббер.

Через день Вагнер рассказал жене о переезде и новом вызове, она только спросила: «А где вообще Хаддерсфилд?». До приглашения из клуба Дэвид и сам об этом не знал. Но через полтора года нанёс новую точку на карту АПЛ.

Всё началось с горшочка изюма в шоколаде, знайте.

Дэвид Вагнер

Кто: главный тренер «Хаддерсфилда»

За кого играл: «Майнц», «Шальке», «Дармштадт»

Кого тренировал: юноши «Хоффенхайма», «Боруссия II»

Пример: Юрген Клопп

Цитата: «Мы маленькие собаки, но агрессивные, никого не боимся. И у нас есть боевой дух». : главный тренер «Хаддерсфилда»: «Майнц», «Шальке», «Дармштадт»: юноши «Хоффенхайма», «Боруссия II»: «Мы маленькие собаки, но агрессивные, никого не боимся. И у нас есть боевой дух».

Игровая карьера Дэвида Вагнера вышла заурядной, с двухлетней вспышкой в «Шальке», кучкой немецкого андеграунда и идеальным вызовом в сборную США – тренер американцев Стив Сэмпсон позвал Вагнера по рекомендации его одноклубника, ни разу не посмотрев его игру. Однако благодаря футболу состоялось главное знакомство в жизни Дэвида – с Юргеном Клоппом.

Сейчас они похожи как две капли воды: щетина, очки, бейсболка, внешнее сходство такое, что даже дочь Вагнера путала папу с крёстным. А тогда, в 1990-х, они четыре сезона делили комнату на базе «Майнца». «Знаю Клоппа дольше, чем жену. Я четыре года воспитывал Клоппа, даже приучил его курить только в туалете, а не в комнате. Порой он всё равно дымил без конца и засыпал на кровати с окурком», – вспоминал Вагнер. Из-за соседа Юрген сменил позицию, проиграв конкуренцию в атаке. Но воспринял это без злобы – они сдружились настолько, что Клопп пригласил Вагнера шафером на свою свадьбу. Дэвид напился и не вспомнил ни слова из своей речи.

Когда Клопп стал главным тренером «Майнца», Вагнер подустал от профессионального футбола и пошёл учиться в университет Дармштадта на биолога. Тогда он просто решил удариться в науку, чтобы не сидеть без дела, и два года поигрывал за любительские команды, потом стало сложно совмещать. Работу по специальности Вагнер не получил, но опыт использовал: основываясь на научных законах, Дэвид совместно с диетологом «Хаддерсфилда» составил командное меню, а также заставил игроков искать жильё максимум в 15 километрах от клубной базы, чтобы восстанавливаться быстрее.

В футбол Вагнера вернул именно Клопп. Незадолго до получения Дэвидом диплома биолога они сидели на веранде с пивом, как делают сейчас в Англии, и Юрген сказал другу: «Ты был профессиональным футболистом. Сдай экзамен и иди получать тренерскую лицензию. Тогда тебе будут открыты все дороги обратно в футбол». Вагнер послушался, пошёл учиться на тренера и угадал с первым местом работы – «Хоффенхаймом» Ральфа Рангника. Там он учил 17-летних и 19-летних, а потом попал к Клоппу в Дортмунд. Никакого кумовства: сначала Вагнеру позвонил спортдир «Боруссии» Михаэль Цорк, а потом сам Дэвид рассказал Клоппу о хороших новостях.

Клопп не лез в работу Вагнера в «Боруссии II», только забирал лучших игроков – Эрика Дурма и Йонаса Хоффмана. Дурма тренер откопал, работая с юношами «Хоффенхайма» и заметив игрока в одном из матчей за «Майнц»… на позиции нападающего. Вагнер отмечал в первую очередь его беговые качества – выносливость, скорость рывков, целеустремлённость, – и, когда помог Дурму перейти в «Боруссию», стал лепить из Эрика левого защитника. 10 августа 2013-го, через год после переезда в Дортмунд, Дурм сыграл первый матч в главной Бундеслиге, а летом следующего года стал чемпионом мира. В качестве левого защитника.

***

Они переехали в Англию почти одновременно, с разницей в месяц. Клопп — первым, а забирать Вагнера в «Ливерпуль» даже не собирался, так как Дэвид твёрдо решил, что хочет попробовать себя главным. Клопп помог другу освоиться, предложил ему взять в аренду молодых игроков «Ливерпуля» (так на подъёмный сезон был одолжен вратарь Дэнни Уорд) и устроил в «Хаддерсфилд» покинувшего тренерский штаб Майка Марша.

Вагнер сразу провозгласил генеральную линию – играть, как Дортмунд – и изменил порядки в команде: заезд в гостиницу в ночь перед матчем был отменён, зато тренировок стало больше, по две двухразовых в неделю. Для гегенпрессинга, которым славилась «Боруссия» Клоппа, это было необходимо. Сам Вагнер, правда, отказывается от традиционного прессинг-термина, называя стиль «Хаддерсфилда» «стилем терьера»: «Мы маленькие собаки, но агрессивные, никого не боимся. Мы готовы конкурировать с большими собаками. Мы быстрые, выносливые, и у нас есть боевой дух».

«Гегенпрессинг-терьеру» пришлось немножко мутировать – английский футбол заставил Вагнера пересмотреть стиль. В Чемпионшипе больше дают бороться, свистков там меньше, интенсивность игры очень высока, чистое время матчей близится к 70 минутам, и при мощном прессинге команда может раньше выдохнуться. «Иногда нам нужно контролировать мяч и выдыхать, а не ломиться вперёд, даже если мы только что пропустили гол», – рассказывал Вагнер. Однако на уровне Чемпионшипа его прессинг работал идеально.

Изобретённая в 2014-м методика измерения эффективности прессинга, PPDA, то есть соотношение передач соперника и своих оборонительных действий, отборов, перехватов и т.д., в середине промоушн-сезона иллюстрировала крутость «Хаддерсфилда». Более свежих данных нет, но к январю PPDA «терьеров» составляла 8.78, и это был лучший результат в лиге (чем меньше передач позволяется на одно оборонительное действие, тем лучше). Даже у «Ливерпуля» Клоппа прессинг был выстроен чуть хуже – PPDA к тому же моменту составлял 8.80. Такие мощные числа – следствие работы не только Вагнера, но и тактических аналитиков с сайта Spielverlagerung (да, если его нет в ваших закладках, внесите сейчас же). Самые успешные аналитики разбирали матчи «Хаддерсфилда» и подсказывали Вагнеру, что и как нужно отладить.

***

И всё же главное, что сделал Дэвид Вагнер, случилось прошлым летом. «У нас было много новичков, а мы – традиционный английский клуб, где никогда не было так много иностранцев. Поэтому мы подумали: как можно заставить игроков максимально быстро сработаться?» – вспоминает Вагнер. Заметьте: когда дело касается клубных дел, он говорит только «мы», даже если говорит о себе.

Вагнер сделал косплей на Юргена Клоппа и увёз команду на маленький необитаемый остров у берегов Швеции. Никакой телефонной связи, никаких гаджетов – настолько глухо, что Вагнер и его игроки даже не знали, кто вышел в полуфинал Евро. Никаких мячей. «Мы были в Швеции четыре дня и три ночи. Мы жили в дикой природе, без электричества, без туалета, без кровати, без мобильных телефонов и Интернета. Если ты голоден, возьмёшь удочку и вытащишь рыбу. Если захочешь пить, пойдёшь к озеру и наберёшь воду в бутылку. Если тебе холодно, ты разведёшь огонь», – вспоминал Вагнер.

Игроки жили в двухместных палатках, в которых ежедневно менялся сосед. Плавали по восемь часов на каноэ, где были развёрнуты друг к другу и болтали обо всём. «В такой обстановке ты должен разговаривать, у тебя нет другого выбора. Ты должен говорить не только о футболе, но и о своей семье, мировоззрении. Я убеждён: чем лучше ты знаешь своего партнёра за пределами поля, тем сильнее сможешь работать вместе с ним в стрессовой ситуации», – объясняет Вагнер.

Сам Вагнер исполнял роль шеф-повара и готовил рыбу, а главным рыболовом был Джонатан Хогг, выловивший громадную щуку. Видимо, на радостях в начале сезона Хогг забил за «Хаддерсфилд» в ворота «Барнсли», и тут не поймёшь, какой улов круче – гол стал для Хогга первым в карьере. К 27 годам.

Вернувшись домой, сплочённая команда рванула навстречу Премьер-лиге, а Вагнер делал всё, чтобы сплачивать её дальше и ближе контактировать с болельщиками. Все тренировки «Хаддерсфилда» стали открытыми, а в клубной столовой за копейки могут питаться вместе с игроками болельщики и рабочие химзавода, стоящего рядом с тренировочной базой. Главная иллюстрация сплочения – серия пенальти в матче, где «Хаддерсфилд» обеспечил себе промоушн, против «Рединга». Пятым пошёл бить Кристофер Шиндлер, никогда ранее не пробивавший пенальти. Забил. После матча его встретил слегка пьяный владелец «Хаддерсфилда» Дин Хойл: «Крис, зачем ты пошёл к точке?». Шиндлер ответил: «Вы заплатили за меня больше денег, чем за кого-либо ещё, так что я обязан был немного отплатить за ваше доверие».

***

В прошлом сезоне «Хаддерсфилд» сделал невозможное дважды – пробился в Премьер-лигу и обошёл в турнирной таблице ненавистный «Лидс», чего не случалось с 1962 года. Стиль «Хаддерсфилда» заставил людей раскупать абонементы так, как никогда раньше: только перед стартом прошлого сезона продали 15 тысяч.

Но лучшая иллюстрация работы Дэвида Вагнера – прямо сейчас в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд» – редкая команда, набравшая максимум очков в двух стартовых турах: выше «Сити», «Арсенала», «Челси», «Тоттенхэма», выше дружественной команды Юргена Клоппа.

Раньше Клопп помогал советами Вагнеру, а теперь британские журналисты говорят, что Клопп спросил у Вагнера совета, как победить «Кристал Пэлас». В стартовом туре новичок АПЛ слишком легко расколол соперника, с которым спустя неделю играл «Ливерпуль».

Пока Дэвид Вагнер – это Юрген Клопп на минималках. Но так будет недолго.

Вагнер уже крут и без Клоппа.