Вариант на славу! 5 аргументов в пользу возвращения Караваева в Россию

Наш старый добрый знакомый Радослав Ковач подтвердил: Вячеслав Караваев близок к возвращению на родину, конкретно в «Локомотив». Когда такое говорит приближённый к футболисту человек, предположим агент, подобного рода информация может вызвать известного рода скепсис. Это, в конце концов, его работа – подогревать интерес к собственному клиенту. Но Ковач – лицо в этой истории нейтральное. Он как тренер «Спарты», скорее, должен быть против трансфера одного из лучших игроков своей команды. Коль скоро он подтвердил вероятность перехода, значит, она действительно есть. Предпосылок на самом деле немало. Вот только основные.

Чехия – пройденный этап

После переезда в Чехию нигде больше одного сезона воспитанник ЦСКА не задерживался. Что характерно (и похвально), защитник из года в год шёл на повышение: из «Дуклы» — в «Яблонец», из «Яблонеца» — в «Спарту». Следующим этапом, по идее, должна была стать Бундеслига или Англия, к которым Вячеслав питает симпатии. Но коль скоро в ведущих континентальных лигах предметный интерес к талантливому русскому защитнику ещё не возник, есть смысл попасть туда другим маршрутом – через РФПЛ.

Положение в клубе

Если в прошлом сезоне позиции единственного россиянина в «Спарте» были незыблемыми, то в новом они несколько пошатнулись. После двух поражений пражан от «Црвены Звезды» в Лиге Европы Караваев выпал из основы, а последние два тура национального чемпионата и вовсе целиком отсидел в запасе. А прямой конкурент Вячеслава, 26-летний Онджей Загустел, напротив, обеими руками вцепился в свой шанс. Оснований для обратной замены у нового тренера красно-белых Андреа Страмаччони пока нет: с Загустелом на правой бровке команда привезла ничью из Либереца и всухую обыграла дома «Словацко». Если уж Караваева не устраивала роль запасного в родном ЦСКА, в Чехии он тем более вряд ли станет мириться с таким положением дел. Вариантов два: отвоёвывать место в старте или уходить.

Побег из царства мёртвых снов. Почему я уважаю наших легионеров Если хотите сразу убежать в комментарии, то вот коротко: деньги – это, конечно, круто, но мечта – намного круче.

Чемпионат мира

Пока Караваев феерил в Чехии, забивал и отдавал голевые пасы, сборная в нём не нуждалась. Как только присел на скамеечку – получил вызов. Понятно, что это всего лишь просмотровый сбор, своего рода кастинг для ближайшего резерва, но совпадение, согласитесь, занятное. Разумеется, тренерский штаб национальной команды держит в поле зрения всех кандидатов, но выступающих дома видит чаще, знает лучше. В Премьер-Лиге у Караваева будет объективно больше шансов попасть в заявку на ЧМ-2018. Очно доказать своё превосходство над Смольниковым или Фернандесом, наверное, всё-таки проще, чем дистанционно. Получится ли – от самого Караваева зависит.

«Чужой» Караваев. Почему лучший русский легионер не востребован сборной «Армейский» воспитанник Караваев вошёл в тройку лучших легионеров Чехии, но никак не войдёт в список сборной России. Даже расширенный.

Лига Европы

Тут и расписывать что-то излишне. «Локомотив» будет осенью в Европе, «Спарта» — нет. Шагом назад для амбициозного игрока этот трансфер уж точно не станет.

Заинтересованность «Локомотива»

После ухода Шишкина с Янбаевым «Локомотив» определённо нуждается в усилении правого фланга. Маргасов с Ротенбергом доверием Юрия Сёмина не пользуются. Похоже, просто не тянут, проигрывая конкуренцию на своей основной позиции представителям других амплуа. Начинал сезон правым латералем нападающий Фарфан, но после травмы Ари он потребовался «Локомотиву» в атаке. В последних матчах проблемную позицию прикрывал номинальный хавбек Игнатьев, но навыков игры в обороне ему ощутимо не хватает.



Приобретение Караваева сбалансирует игру «железнодорожников» и добавит ей надёжности. Вячеслав представляет собой современный типаж флангового бека: силён в защите, предприимчив в наступлении. 14 очков по системе «гол + пас» в прошлом сезоне говорят сами за себя.



Не забудем в этой истории и об интересе «Спарты». Сугубо меркантильном. Неудивительно, что клуб, истративший за одно лето около 10 млн евро на усиление состава (огромные деньги по меркам Чехии!), хочет хотя бы часть расходов отбить. А Караваев на данный момент является одним из самых ценных «активов». Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в € 3 млн. Если «Спарте» удастся «сбить» столько с «Локомотива», это будет безоговорочной удачей – ей самой игрок стоил втрое дешевле.