Почему болеть за клубы глупо, а за игроков – умно

В футболе есть то, что раздражает. Иногда кажется, что весь мир сошёл с ума.

«За кого ты болеешь? Не может быть, чтобы ни за одну команду не топил!» – стандартная примитивная позиция. Почему-то принято сопереживать клубам, а не конкретным футболистам. Только вот фанатеть от игроков куда логичнее.



Основное лицо клуба – футболисты и тренер. Именно о них говорят чаще всего. И тут бесспорный факт: практически любой игрок/тренер может оказаться в любом клубе. Вот возьмём условного болельщика «Спартака». Он сначала любил Самедова, потом долго его освистывал, а теперь снова за него. И таких примеров миллион. Это никому не кажется странным? Сначала гнобить «Ах, ты ***!» — а потом этому же человеку кричать: «Ну, красавчик же!».

Спортивные журналисты едва ли не каждый день общаются с футболистами. С кем-то — для печати, с кем-то — не под запись. И я много раз убеждался: в каждом клубе достаточно как адекватных игроков, так и менее приятных. Я не болею за клубы – ни за «Спартак», ни за ЦСКА, ни за кого-то ещё. При этом в нашем футболе немало людей, которыми я восхищаюсь. К примеру, Зобнин и Семак. Мнения могут быть разными. Я основываюсь на своём опыте общения. На мой взгляд, это достойные люди, с которых хочется брать пример. Абсолютно неиспорченные деньгами и славой. Наверное, в случае с Зобниным стоит ещё подождать, чтобы что-то утверждать. Хотя пока смотришь на человека и видишь простого хорошего парня.

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Именно поэтому за конкретных футболистов/тренеров болеть логичнее и проще. Лично я буду сопереживать тому же Семаку всегда. И плевать, кого он там тренирует. Хоть «Зюлте-Варегем».

Мой папа болеет за «Динамо». И мы с ним часто спорим. У меня есть ощущение, что если бы в матче «Спартак» – «Динамо» футболисты поменялись футболками, то он бы не сразу заметил разницу. Или вообще не заметил. Что такое динамовский футбол? Со спартаковцем Зотовым (ужас!!!)? Или кто-то действительно считает, что красно-белые взяли чемпионство благодаря спартаковскому футболу со «стеночками» и забеганиями?

Это какой-то фетиш. Клубы меняются постоянно. Футболисты и тренеры приходят и уходят более-менее рандомно. Самоидентификация с клубом – устаревшее заблуждение. Увы, достаточно живучее. Почему-то с кино так не происходит. Никто не говорит: «Я только за Кристофера Нолана. На остальных не хожу». Вам может нравится Леонид Гайдай и советские фильмы других режиссеров. В музыке всё тоже по-человечески: можешь слушать разных исполнителей и никто не будет считать тебя предателем.

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Культивируя клубную раздробленность, фанаты стирают все границы. Если ты за «Барсу», то лучший игрок в мире – Месси. Если ты за «Реал», то у тебя номер один – Роналду. Никто не пытается трезво оценивать. Просто слепая вера в своих. Если Дзюба у нас в команде, то молодец. Если ушёл к конкуренту – иуда. Хотя каким был человек, таким и остался. Болельщики готовы порвать за эмблему на майке, но порой не знают о клубе даже базовые вещи, вроде даты его основания или имени лучшего бомбардира в истории команды.

Печально, когда клубные симпатии проявляются у журналистов в текстах или у комментаторов в репортажах. Я бы не сказал, что это массовое явление, но случается. Недавно на матче ЦСКА – «Спартак» я вообще столкнулся с дикими плясками в ложе-прессы. Люди просто танцевали на столах и показывали средний палец тем, кто его точно не мог разглядеть.

Понимаю, что у меня весьма спорная точка зрения, и в комментариях напишут: «Телингатер – баран». Но если людей с противоположными взглядами 99%, а я – один, это ещё не доказательство правоты. Тысячелетиями считалось, что Солнце крутится вокруг Земли. Людей, которые утверждали обратное, сжигали на кострах. Так что, если никто не сможет понять, о чём я пишу, хоть гореть не придётся.