10 интриг последней недели трансферного окна в Европе

Изучаем пташек, которые ещё могут вылететь через него в новом для себя направлении.

Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона Сезон начался, а трансферные саги ещё не закончены. В ролях: «Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Барселона» и другие.

Интрига №10. Ублажат ли боссы «Интера» Лучано Спаллетти?

Китайские инвесторы «Интера», приглашая в клуб Лучано Спаллетти, обещали ему мощнейшую трансферную кампанию, выполнение всевозможных желаний. На этих условиях экс-наставник «Зенита» и принял решение покинуть «Рому». Но в понедельник начнётся последняя неделя августа, а нерадзурри приобрели лишь двух винг-бэков — Дальберта и Канселу, центрального защитника Шкриньяра и двух полузащитников из «Фиорентины» — Борху Валеро и Матиаса Весино. Мягко говоря, это не те люди, о которых мечтал Спаллетти. Ему обещали взять из «Ромы» Маноласа и Рюдигера, купить форварда экстра-класса, атакующего центрального полузащитника…

Брови синьора Лучано вздымаются, когда он наблюдает за покупками «Милана». По последней информации, китайцы всё-таки собираются ублажить главного тренера, выдавшего феноменальное межсезонье, поставив на колени кучу грандов. Главная трансферная цель «Интера» — Шкодран Мустафи. «Арсенал» готов уступить миланцам чемпиона мира. И Спаллетти наконец-то получит защитника, близкого к топ-уровню.



Но не мешало бы и форварда купить. И здесь две альтернативы — Бальде Кейта из «Лацио» и Патрик Шик из «Сампдории». От чеха отказался «Ювентус», но талант Шика сомнению не подлежит. Правда, он может дублировать Мауро Икарди, но и это не проблема. Чех просто блистательно умеет выходить на замену. Кейта более вариативен в действиях, но за ним выстроилась очередь — «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Милан».

Интрига №9. Где окажется главное открытие Евро-2016

Ренату Саншеш, блиставший на полях Франции прошлым летом, пока так и не может стать своим в «Баварии», но мюнхенцы не готовы с ним окончательно расстаться. Рассматриваются варианты с арендой. И вроде бы список желающих воскресить колоритного португальца включает в себя не менее восьми клубов. Лидером гонки считается «Ливерпуль», которому, возможно, придётся искать замену сразу и Эмре Джану, и Филиппе Коутиньо.

Интрига №8. На кого потратит деньги «Тоттенхэм»

Продав Кайла Уолкера и Набиля Бенталеба без малого за 70 млн евро, «шпоры» долгое время с интересом взирали, как конкуренты тратят баснословные суммы на усиление. Почти все потратили от 150 млн евро, включая «Эвертон». Неделю назад терпение лондонцев лопнуло, и они выложили 40 млн евро за одного из самых талантливых защитников в мире — Давинсона Санчеса. Но это приобретение в большей степени удивило и насторожило. Уж в центре обороны «Тоттенхэма» в последнее время не наблюдалось бардака: Вертонген, Алдервейрелд и Дайер к тому же не пенсионеры. Ну да ладно, купили и купили. Но этого мало. Все же помнят, чем закончилась европейская кампания для команды Почеттино год назад. Покупки просто необходимы.

У «шпор» есть отличный шанс заполучить Орье менее чем за 20 млн евро — копейки, по нынешним временам

Пока же «Тоттенхэм», похоже, нашёл замену Кайлу Уолкеру. Молодой Уолкер-Питерс — это прекрасно, и с ним контракт продлили, но нужна на фланг реальная боевая единица. Ею, по всей видимости, станет Серж Орье, который оказался резко не нужен «ПСЖ». В распоряжении Эмери — Менье и Алвес, а ивуариец слишком буйный, чтобы держать его в обойме. И у «шпор» отличный шанс заполучить Орье менее чем за 20 млн евро — копейки, по нынешним временам.



Что же до усиления атаки, то реальных целей, помимо Кейта, на горизонте пока не видно.

Интрига №7. Утрёт ли нос «Барселона» «Баварии»?

«Бавария» вознамерилась провести захват лидера «Шальке» — Леона Горецки. Мюнхенцы уже не раз переманивали ведущих футболистов Бундеслиги, не заплатив ни одного евро. Хавбек сверкнул на Кубке конфедераций, и флагман немецкого футбола тут же договорился с представителями Горецки, что следующим летом заберёт его к себе. Благо контракт Леона заканчивается в июне 2018-го.

Но «Барселона» также заинтересована в услугах немца и готова сейчас предложить 30 млн евро «Шальке». В Гельзенкирхене, конечно, очень хотят оставить Горецки, но законы рынка нужно соблюдать. Кто же откажется от такой компенсации? В противном случае можно и игрока потерять, и денег не получить.

Интрига №6. Поучаствует ли «МЮ» в разделе пирога под названием «Монако»?

После невероятного сезона гранды рвут «Монако» на лоскуты. Следующим на выданье стоит Тома Лемар. Он даже может опередить Мбаппе, потому как за него не нужно платить несусветные деньги — всего-то 40-50 млн евро.

Француз приглянулся Жозе Моуринью, и он планирует дополнить им состав «МЮ». «Сити» уже потратился на Менди и Силву, заплатив более 100 млн евро. Свой монегаск должен быть и у «дьяволов». На счастье!

Интрига №5. Отправит ли Неймар Дракслера на родину?

Зимой «ПСЖ» выкупил Юлиана Дракслера у «Вольфсбурга», и немец моментально влился в состав парижан, сразу начал забивать. Но сейчас его перспективы туманны. По сути, на его позицию куплен Неймар. Места в старте для чемпиона мира нет. Чтобы создать видимость соблюдения ФФП, «ПСЖ» собирается расстаться с Дракслером. Во главе списка претендентов конечно же «Бавария». Впрочем, подаёт голос и «Арсенал».

Интрига № 4. Обзаведутся ли новой звездой «галактикос»?

Донельзя скромно вёл себя этим летом мадридский «Реал». Сложно поверить, но «королевский клуб» заработал на трансферах на 80 млн евро больше, чем потратил. Флорентино Перес концентрировался на ангажировании юных талантов — Эрнандеса, Себальоса, а также на возвращении воспитанников из аренд.

Президент «сливочных» Флорентино Перес помешан на громких трансферах. По последним данным, ведётся серьёзная работа по приобретению Эдена Азара

Но мы же знаем, кто такой Флорентино Перес. Прозвище «галактикос» «Реал» получил именно при нём. Президент «сливочных» помешан на громких трансферах. По последним данным, ведётся серьёзная работа по приобретению Эдена Азара. Но и вопрос с Мбаппе окончательно не закрыт.

Интрига №3. «Ювентус» готовится к трансферному хет-трику

Вдоволь насмотревшись на кампанию «Милана», «Ювентус» решил не оставаться в стороне. Не намерены в Турине расставаться со скудетто. Наоборот, бьянконери планируют план по новому визиту в финал Лиги чемпионов. Для этого в ближайшую неделю туринцы намерены провести спецоперацию по захвату чемпиона мира — Бенедикта Хёведеса из «Шальке», хавбека «Барселоны» Андре Гомеша и Эмре Джана из «Ливерпуля».

А ведь «Юве» потратил более 100 млн евро на Бернардески, Де Шильо, Матюиди, Куадрадо, Бенатия, Щенсны и Бентанкура.

Интрига №2. Сбежит ли Коутиньо в «Барселону»?

Об этой истории наслышаны все, кто мало-мальски интересуется футболом. Позиция «Ливерпуля» — не продадим Коутиньо ни за какие деньги. Позиция игрока — отпустите, а то устрою забастовку. Позиция «Барселоны» — готовы дать почти 130 млн евро. Безусловно, сине-гранатовые предлагают мерсисайдцам хорошие деньги. Но дело в том, что, если красные расстаются с бразильцем, то практически ставят крест на своих амбициях в сезоне. Коутиньо — лидер, от него многое зависит в атаке, особенно при вскрытии плотной обороны. Найти ему замену в кратчайшие сроки невозможно. Тут никакие деньги не помогут.



Устоит «Ливерпуль» или настрой футболиста заставит клуб прогнуться — узнаем совсем скоро.

Позиция «Ливерпуля» — не продадим Коутиньо ни за какие деньги. Позиция игрока — отпустите, а то устрою забастовку. Позиция «Барселоны» — готовы дать почти 130 млн евро

Трансфер на 100+ миллионов. Как «Барселона» пытается переманить Коутиньо «Барселона», получив солидные отступные за Неймара, спешно пытается укрепить состав. Одна из главных трансферных целей — Филиппе Коутиньо.

Интрига №1. Куда переедет Мбаппе

Всех интересует, где же окажется Киллиан Мбаппе в сентябре. Самый реальный вариант — «ПСЖ». Уж не знаю, как подшефные Нассера Аль-Хелаифи собираются расправляться с границами ФФП, но, видимо, у них есть чёткий план и президент УЕФА Александер Чеферин им не страшен.



Французский форвард не выдержал давления со всех сторон, поддался настрою своего окружения и собрал чемоданы. «Реал» вроде бы отошёл в сторону. Но, полагаю, никого не удивит, если лучший в мире клуб в последний момент перехватит Мбаппе.