Острый на поле, острый на язык. Новичок «Спартака» Эвертон Фелипе

«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте! Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

Полузащитник «Спорт Ресифе» Эвертон Фелипе в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». По данным бразильских СМИ, московский клуб заплатит за 20-летнего игрока 3,5 млн евро. Знакомимся с новичком красно-белых.

Справка «Чемпионата»



Эвертон Фелипе



Родился 28 июня 1997 года в городе Лимуэйру (штат Пернамбуку)



Рост — 171 см



Позиция: атакующий полузащитник



Карьера: «Спорт Ресифе» (2014-2017), «Интернасионал» (2014-2015, аренда)

Видео игры Эвертона Фелипе



Впервые информация об интересе «Спартака» к Эвертону Фелипе появилась в начале августа. Но тогда стороны не перешли от слов к делу. Президент «Спорт Ресифи» Арнальдо Баррос рассказал, что покупатели сделали предложение ниже рыночной цены игрока и вдобавок просили подождать, чем завершатся переговоры по форварду «Гремио» Луану, поэтому получили отказ. Теперь же, когда трансферное окно вот-вот захлопнется, а Луан окончательно отказался ехать в Россию, «Спартак» готов потратить за талантливого полузащитника сумму, устраивающую продавца.

Эвертон Фелипе – атакующий полузащитник, правша. Как правило, он действует в роли правого вингера, однако по ходу нынешнего сезона играл и слева, и в центре, и в качестве «второго форварда». Техничный, лёгкий и резкий футболист, с очень быстрыми ногами. Наверное, в будущем его видят заменой Квинси Промесу, если «Спартаку» удастся продать голландца в Европу за хорошие деньги, а пока главной задачей Эвертона Фелипе будет как можно скорее адаптироваться к России и футболу в РФПЛ. Бразилец сможет подменять лидеров атаки красно-белых в условиях ротации, когда один за другим пойдут матчи Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка страны.



Воспитанник «Спорта Ресифи» дебютировал за родной клуб ещё в 2014-м, но в бразильской Серии А начал выступать с 2016-го. До этого он год играл на правах аренды за «Интернасионал», но пробиться в основу команды из Порту-Алегри не сумел. В январе 2017-го Эвертон Фелипе получил приглашение в молодёжную сборную Бразилии, в составе которой должен был принять участие в чемпионате Южной Америки U20. Однако в последний момент выбыл из заявки из-за травмы.



Зато в этом году Эвертон Фелипе выиграл с «львами» чемпионат штаба Пернамбуку. Более того, именно новичок «Спартака» стал автором победного гола в финале, состоявшем из двух матчей. Первая домашняя игра с «Салгейру» завершилась вничью — 1:1, а в гостях полузащитник забил дальним ударом. Это пока самый ценный трофей в карьере 20-летнего бразильца. Рассчитывать на победу в Серии А со «Спорт Ресифе» было бы слишком смело.

Статистика в чемпионате Бразилии показывает, что у Эвертона Фелипе достаточно высокая точность передач для атакующего игрока и эффективный дриблинг. Если сравнивать с прошлым сезоном, то он прибавил в количестве и точности пасов. По ключевым передачам вообще сейчас лучший в составе «львов», опережает даже не доехавшего до «Спартака» Луана. Острый игрок! Пожалуй, прогресс можно объяснить как ростом уровня Эвертона Фелипе, так и сменой позиций. Среди молодых атакующих футболистов Серии А полузащитник имеет наиболее высокие оценки наряду с Ришарлисоном, которого в августе купил «Уотфорд» за 12,5 млн евро. Кстати, сам Эвертон Фелипе был близок зимой к переходу в «Аякс». Писали, что он заменит проданного в «Лилль» Анвара Эль-Гази, тем не менее, трансфер сорвался.

Статистика Эвертона Фелипе в Серии А (в среднем за 90 минут игры)

Показатель Сезон-2016 Сезон-2017 Матчи (минуты) 36 (2487) 17 (1239) Голы 1 1 Голевые передачи 3 2 Ключевые передачи 1,1 2,3 Короткие передачи 32,5 (74% точности) 39,5 (78%) Длинные передачи 2,5 (48%) 4,0 (67%) Кроссы 1,3 (21%) 2,3 (25%) Удары по воротам 1,4 (28% точности) 2,1 (42%) Дриблинг 1,9 (50% успешных) 1,6 (48%) Потери мяча 5,4 4,6 Заработанные фолы 1,8 1,7 Совершённые фолы 1,4 2,2 Отборы 2,2 (70% успешных) 1,2 (75%) Перехваты 0,7 0,9 Верховые единоборства 0,3 (21% успешных) 0,3 (33%)

Инстаграм Эвертона Фелипе

При всех плюсах Эвертона Фелипе, новичку «Спартака» есть в чём прибавлять. Прежде всего в стабильности и результативности. Пока за полсотни матчей в Серии А у него всего два гола и пять голевых передач. Бывший главный тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго, возглавивший в конце мая «Спорт Ресифе», даже покритиковал полузащитника в начале своей работы с «львами». «Если Эвертон Фелипе хочет чего-то добиться в футболе, он должен уметь правильно играть на разных позициях. Ему следует стать более нацеленным на борьбу. Чего он хочет добиться в карьере? Какие задачи он перед собой поставил? Может, он получил контракт на пять лет, рад этому и теперь успокоился?» – задавался вопросом Лушембурго, приводя в пример 20-летнему игроку выступающих в Европе бразильских звёзд.



Впрочем, Эвертон Фелипе самокритичный парень. В марте 2017-го он признался, что недоволен собой. «Моя цель – быть более успешным футболистом. Не могу оставаться просто ещё одним игроком в команде. Стараюсь совершенствоваться и исправлять недостатки. Нельзя допускать перепадов формы. В этом смысле пример для меня – наш защитник Роналдо Алвес. Он очень стабилен. Вот что мне нужно. Когда выхожу на поле, фанаты должны знать, что Эвертон действительно будет на поле, что не потеряю мяч, получив его, а распоряжусь им наилучшим образом», – рассуждал бразилец.

Поклонники «Спорт Ресифе» привыкли к откровениям молодого полузащитника. Эвертон Фелипе, вообще, в карман за словом не лезет. К примеру, любит подкалывать самых принципиальных соперников. Для «львов» таковым является другая команда из Ресифе – «Санта-Круз». В одном из интервью Эвертон Фелипе призывал игроков «Санта-Круз» не перебарщивать с радостью из-за удачного результата в матче штата Пернамбуку, напоминая, что, после вылета из элиты в 2016 году, их команда играет теперь в Серии В. А в прошлом сезоне полузащитник смело заявлял, что нападающий «Спорт Ресифе» Диего Соуза сильнее игравшего за «Санта-Круз» форварда Графите, когда эти двое вели борьбу за победу в гонке снайперов чемпионата Бразилии. Диего Соуза и вправду обогнал экс-игрока «Вольфсбурга» и «Ле Манна» на один мяч.



«Я не изменюсь. Уважаю фанатов «Санта-Круз», да и чирлидерша у них красивая. Прошу их не закипать от ярости после моих слов, но я всегда буду напоминать, что «Сант-Круз» – это Серия В. Намерен продолжать шутить на эту тему. Я парень, любящий играть, где-то провоцировать. Кому-то я по душе, кому-то – нет. Каждому не угодишь. Даже Иисус Христос не всем нравился», – смеётся полузащитник. Эвертона Фелипе не останавливают и угрозы, которые получал его отец. Новичок «Спартака» – фанат «Спорт Ресифе» с детства. По словам бразильца, у него красно-чёрная кровь. Теперь будет ещё и красно-белая. При удобном случае он не упустит возможности задеть чувства болельщиков ЦСКА и «Зенита».