175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Эвертон Фелипе
Текст: Анатолий Романов
Фото: instagram.com/e.felipeoficial/

Острый на поле, острый на язык. Новичок «Спартака» Эвертон Фелипе

«Спартак» покупает молодого бразильца Эвертона Фелипе, которому есть что сказать как на футбольном поле, так и за его пределами.
26 августа 2017, суббота. 21:00 Футбол
«Спартак» досрочно выйдет в плей-офф ЛЧ. Скриньте!
Егоров настаивает и готов бегать вокруг «Открытие Арены» в трусах, если у «Спартака» не получится.

Полузащитник «Спорт Ресифе» Эвертон Фелипе в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». По данным бразильских СМИ, московский клуб заплатит за 20-летнего игрока 3,5 млн евро. Знакомимся с новичком красно-белых.

Справка «Чемпионата»

Эвертон Фелипе

Родился 28 июня 1997 года в городе Лимуэйру (штат Пернамбуку)

Рост — 171 см

Позиция: атакующий полузащитник

Карьера: «Спорт Ресифе» (2014-2017), «Интернасионал» (2014-2015, аренда)

Видео игры Эвертона Фелипе

Впервые информация об интересе «Спартака» к Эвертону Фелипе появилась в начале августа. Но тогда стороны не перешли от слов к делу. Президент «Спорт Ресифи» Арнальдо Баррос рассказал, что покупатели сделали предложение ниже рыночной цены игрока и вдобавок просили подождать, чем завершатся переговоры по форварду «Гремио» Луану, поэтому получили отказ. Теперь же, когда трансферное окно вот-вот захлопнется, а Луан окончательно отказался ехать в Россию, «Спартак» готов потратить за талантливого полузащитника сумму, устраивающую продавца.

Эвертон Фелипе – атакующий полузащитник, правша. Как правило, он действует в роли правого вингера, однако по ходу нынешнего сезона играл и слева, и в центре, и в качестве «второго форварда». Техничный, лёгкий и резкий футболист, с очень быстрыми ногами. Наверное, в будущем его видят заменой Квинси Промесу, если «Спартаку» удастся продать голландца в Европу за хорошие деньги, а пока главной задачей Эвертона Фелипе будет как можно скорее адаптироваться к России и футболу в РФПЛ. Бразилец сможет подменять лидеров атаки красно-белых в условиях ротации, когда один за другим пойдут матчи Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка страны.

Воспитанник «Спорта Ресифи» дебютировал за родной клуб ещё в 2014-м, но в бразильской Серии А начал выступать с 2016-го. До этого он год играл на правах аренды за «Интернасионал», но пробиться в основу команды из Порту-Алегри не сумел. В январе 2017-го Эвертон Фелипе получил приглашение в молодёжную сборную Бразилии, в составе которой должен был принять участие в чемпионате Южной Америки U20. Однако в последний момент выбыл из заявки из-за травмы.

Зато в этом году Эвертон Фелипе выиграл с «львами» чемпионат штаба Пернамбуку. Более того, именно новичок «Спартака» стал автором победного гола в финале, состоявшем из двух матчей. Первая домашняя игра с «Салгейру» завершилась вничью — 1:1, а в гостях полузащитник забил дальним ударом. Это пока самый ценный трофей в карьере 20-летнего бразильца. Рассчитывать на победу в Серии А со «Спорт Ресифе» было бы слишком смело.

Статистика в чемпионате Бразилии показывает, что у Эвертона Фелипе достаточно высокая точность передач для атакующего игрока и эффективный дриблинг. Если сравнивать с прошлым сезоном, то он прибавил в количестве и точности пасов. По ключевым передачам вообще сейчас лучший в составе «львов», опережает даже не доехавшего до «Спартака» Луана. Острый игрок! Пожалуй, прогресс можно объяснить как ростом уровня Эвертона Фелипе, так и сменой позиций. Среди молодых атакующих футболистов Серии А полузащитник имеет наиболее высокие оценки наряду с Ришарлисоном, которого в августе купил «Уотфорд» за 12,5 млн евро. Кстати, сам Эвертон Фелипе был близок зимой к переходу в «Аякс». Писали, что он заменит проданного в «Лилль» Анвара Эль-Гази, тем не менее, трансфер сорвался.

Статистика Эвертона Фелипе в Серии А (в среднем за 90 минут игры)

ПоказательСезон-2016Сезон-2017
Матчи (минуты)36 (2487)17 (1239)
Голы11
Голевые передачи32
Ключевые передачи1,12,3
Короткие передачи32,5 (74% точности)39,5 (78%)
Длинные передачи2,5 (48%)4,0 (67%)
Кроссы1,3 (21%)2,3 (25%)
Удары по воротам1,4 (28% точности)2,1 (42%)
Дриблинг1,9 (50% успешных)1,6 (48%)
Потери мяча5,44,6
Заработанные фолы1,81,7
Совершённые фолы1,42,2
Отборы2,2 (70% успешных)1,2 (75%)
Перехваты0,70,9
Верховые единоборства0,3 (21% успешных)0,3 (33%)

Инстаграм Эвертона Фелипе

При всех плюсах Эвертона Фелипе, новичку «Спартака» есть в чём прибавлять. Прежде всего в стабильности и результативности. Пока за полсотни матчей в Серии А у него всего два гола и пять голевых передач. Бывший главный тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго, возглавивший в конце мая «Спорт Ресифе», даже покритиковал полузащитника в начале своей работы с «львами». «Если Эвертон Фелипе хочет чего-то добиться в футболе, он должен уметь правильно играть на разных позициях. Ему следует стать более нацеленным на борьбу. Чего он хочет добиться в карьере? Какие задачи он перед собой поставил? Может, он получил контракт на пять лет, рад этому и теперь успокоился?» – задавался вопросом Лушембурго, приводя в пример 20-летнему игроку выступающих в Европе бразильских звёзд.

Впрочем, Эвертон Фелипе самокритичный парень. В марте 2017-го он признался, что недоволен собой. «Моя цель – быть более успешным футболистом. Не могу оставаться просто ещё одним игроком в команде. Стараюсь совершенствоваться и исправлять недостатки. Нельзя допускать перепадов формы. В этом смысле пример для меня – наш защитник Роналдо Алвес. Он очень стабилен. Вот что мне нужно. Когда выхожу на поле, фанаты должны знать, что Эвертон действительно будет на поле, что не потеряю мяч, получив его, а распоряжусь им наилучшим образом», – рассуждал бразилец.

Поклонники «Спорт Ресифе» привыкли к откровениям молодого полузащитника. Эвертон Фелипе, вообще, в карман за словом не лезет. К примеру, любит подкалывать самых принципиальных соперников. Для «львов» таковым является другая команда из Ресифе – «Санта-Круз». В одном из интервью Эвертон Фелипе призывал игроков «Санта-Круз» не перебарщивать с радостью из-за удачного результата в матче штата Пернамбуку, напоминая, что, после вылета из элиты в 2016 году, их команда играет теперь в Серии В. А в прошлом сезоне полузащитник смело заявлял, что нападающий «Спорт Ресифе» Диего Соуза сильнее игравшего за «Санта-Круз» форварда Графите, когда эти двое вели борьбу за победу в гонке снайперов чемпионата Бразилии. Диего Соуза и вправду обогнал экс-игрока «Вольфсбурга» и «Ле Манна» на один мяч.

«Я не изменюсь. Уважаю фанатов «Санта-Круз», да и чирлидерша у них красивая. Прошу их не закипать от ярости после моих слов, но я всегда буду напоминать, что «Сант-Круз» – это Серия В. Намерен продолжать шутить на эту тему. Я парень, любящий играть, где-то провоцировать. Кому-то я по душе, кому-то – нет. Каждому не угодишь. Даже Иисус Христос не всем нравился», – смеётся полузащитник. Эвертона Фелипе не останавливают и угрозы, которые получал его отец. Новичок «Спартака» – фанат «Спорт Ресифе» с детства. По словам бразильца, у него красно-чёрная кровь. Теперь будет ещё и красно-белая. При удобном случае он не упустит возможности задеть чувства болельщиков ЦСКА и «Зенита».

«Севилья», «Ливерпуль» и «Марибор»: главное о соперниках «Спартака» в ЛЧ
Все, что надо знать о лигочемпионском жребии красно-белых, — в одном тексте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Спорт Ресифи ФК Спартак
Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
21:53 «Локомотив» выиграл у «Урала» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков
21:44 «Антальяспор» не смог победить «Йети», несмотря на гол Насри с передачи Это'О
21:32 Роджерс: если «ПСЖ» купит Мбаппе, то финансовый фэйр-плей можно хоронить
21:22 «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер»
21:21 Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» благодаря голам Обамейянга и Шахина
21:10 Мхитарян повторил рекорд АПЛ по голевым передачам в трёх первых матчах сезона
21:06 «Алавес» — «Барселона» — 0:2. Месси оформил дубль и не реализовал пенальти
21:03 Хет-трик Дибалы помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Дженоа»
21:02 Полузащитник «Црвены Звезды» Канга может перейти в «Спартак»
20:57 «Рубин» — «Тосно» — 1:0. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
20:53 «Рома» — «Интер»: стали известны стартовые составы на матч второго тура Серии А
20:50 Ермакович: первая реакция на жеребьёвку — а БАТЭ точно в Лиге Европы выступает?
20:43 Аршавин: в России можно зарабатывать хорошие деньги, в РФПЛ хороший уровень
20:36 Нойер: рад, что вернулся на поле, а «Бавария» победила
20:33 Оздоев: у меня «Рубин» в сердце с тех пор, как я перешёл сюда
20:32 Аршавин: для меня лучшее время — это то, которое я провёл в «Зените»
20:26 Билич: нужно признать, что «Ньюкасл» был лучше «Вест Хэма» во всём
20:18 Анчелотти: у «Баварии» в течение часа были проблемы с поиском свободных зон
20:07 Аршавин — о покере на «Энфилде»: обычный матч, просто так получилось
20:04 «Лион» на выезде не сумел победить «Нант»
19:59 Бердыев: может, будем делать ставку на молодых ребят, которые есть у «Рубина»
19:55 Парфёнов: о чём в «Тосно» говорили, на том «Рубину» и попались
19:50 Бенитес: думаю, у меня есть друзья на трибунах стадиона «Ньюкасла»
19:39 Парфёнов: если будем играть с таким желанием, как во 2-м тайме, будет результат
19:36 Бердыев: есть суета с трансферами — не поймём, кто приходит, а кто уходит
19:31 Маротта: Джану нравится «Ювентус», но пока мы можем лишь восхищаться им издалека
19:24 «Рубин» выиграл у «Тосно» и догнал «Ростов» по количеству набранных очков
19:20 Аршавин назвал самый запоминающийся матч сборной России с его участием
19:19 Гаджиев: разница между «Амкаром» и тульским «Арсеналом» — плюс-минус две копейки
19:09 Божович: в первом тайме тульский «Арсенал» играл так же, как «Амкар»
18:59 Аршавин: думаю, уже сейчас можно сказать, что «Зенит» будет чемпионом
18:58 «Локомотив» — «Урал»: стали известны стартовые составы
18:56 «Ньюкасл» разгромил «Вест Хэм», одержав первую победу после возвращения в АПЛ
18:52 Гаджиев: Гасилину должно хватить недели на восстановление
18:49 Леброн Джеймс попросил владельцев «Ливерпуля» отпустить Коутиньо в «Барселону»
18:40 «МЮ» — «Лестер»: стали известны стартовые составы
18:34 Саншеш попросил Анчелотти не включать его в заявку на матч с «Вердером»
18:24 «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом», «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт»
18:24 «Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты
18:15 «Арсенал» (Тула) — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
18:05 С. Индзаги: «Лацио» нужно усиление, рассчитываю хотя бы на двух новичков
18:04 Компани: это безумие, сказал Менди и Бернарду Силве — «Добро пожаловать в АПЛ»
17:55 И. Попов: колено немного воспалилось, но серьёзного повреждения нет
17:48 Гвардиола: не понимаю, за что Стерлинг был удалён, надеюсь, кто-то объяснит мне
17:41 «Торпедо» проведёт матч с «Зенитом» (Пенза) на стадионе им. Стрельцова
Все новости RSS
Партнерский контент