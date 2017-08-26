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«Локомотив» — «Урал» — 2:1. 26 августа 2017 года. Обзор матча, видео
Текст: Григорий Телингатер
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Локо» догнал «Зенит». Как это было

Ошибки вратарей, прирост зрителей и дух Дзюбы – репортаж с «РЖД Арены», где «Локо» переиграл «Урал».
26 августа 2017, суббота. 23:50 Футбол

Болельщики «Локо» усложняют себе жизнь

Есть вещи, которые не совсем укладываются в голове. Вот матч «Локомотив» – «Урал». Стадион даже не полупустой, а, скорее, даже пустой на две трети. При этом в кассах мощная очередь даже после стартового свистка! Самое удивительное, в «Локо» еще при Смородской была интегрирована система электронных билетов.

Это значит, кассы вообще не нужны. Разве только тем, кто не умеет пользоваться Интернетом. Полагаю, подавляющее большинство поклонников «Локо» вполне в состоянии купить билет онлайн. А дальше можно смело шагать мимо касс прямо на стадион и подниматься на сектор с помощью QR-кода. Это действительно удобно. Вопрос только в том, когда люди это поймут. Возможно, руководству «Локо» стоит активнее подталкивать людей к такой инициативе.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
26 августа 2017, суббота. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
2 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 – Фарфан – 21, 1:1 – Гилерме – 32 (автогол), 2:1 – Миранчук – 56

У вратарей что-то пошло не так

В матче «Локо» – «Урал» все три гола получились какие-то странные. В каждом из них не обошлось без ошибки голкипера.

21-я минута. Годзюр неудачно сыграл кулаком на выходе – мяч отлетел Фарфану, который караулил у штанги.

32-я минута. Грубая ошибка Гилерме обернулась автоголом. Голкипер заранее дёрнулся перехватывать прострел и открыл ближний угол.

56-я минута. Годзюр пошёл на перехват и даже был первый на мяче, однако каким-то чудом мяч оказался у Алексея Миранчука.

Это поражение стало первым для «Урала» в РФПЛ за 8 туров. Команда Тарханова выстояла даже против «Краснодара» (4-й тур), «Зенита» (5-й тур) и ЦСКА (7-й тур). Что касается «Локомотива», у команды наметилась явная тенденция. Если «железнодорожники» ведут в счёте, их игра раскрепощается. На кураже «Локо» выглядит действительно играющей командой. Теперь уже оба Миранчука демонстрируют уровень РФПЛ, а Фернандеш со своими финтами стал настоящим лидером команды.

И ещё. Пять из шести побед «Локо» одержал с минимальным счётом. И близко нет 5:1 и 4:0, которых добивался «Зенит». С одной стороны, Питер явно показывает больший запас прочности. С другой — именно победы в один мяч позволили «Спартаку» стать чемпионом в прошлом сезоне.

У «Локо» нашлось несколько новых тысяч поклонников

Впервые в этом сезоне РФПЛ на домашнем матче «Локо» число зрителей перевалило за 10 тысяч зрителей. Точнее, 11 477 человек. Хотя «Урал» не то чтобы более именитая команда, чем «Арсенал» Тула, «Анжи», «СКА-Хабаровск» или «Тосно».

Примечательный факт. В прошлом году матч с таким же названием собрал здесь же 6114 зрителей. И это еще цифры, которые, вероятно, не совсем соответствовали действительности. По крайней мере, Геркус говорил, что при предыдущем руководстве посещаемость игр завышалась. Хотя, справедливости ради, прошлый матч между этими командами проходил почти зимой – 26 ноября.

Сёмин не отказался бы от покупки ещё одного нападающего

Недавно Сёмин уповал, что нехватка форварда видна невооружённым глазом. Теперь на эту позицию пришёл португалец Эдер. Он не попал в заявку «Локо» на матч с «Уралом», потому что ещё не прилетел в Россию. На после матчевой пресс-конференции мы спросили у Сёмина про нападающих.

– После покупки Эдера нужен ли «Локомотиву» ещё и Дзюба?
– У меня к нему потрясающее отношение. Замечательный футболист, который должен играть на ЧМ-2018. Хотя я не имею права говорить про Дзюбу. Он игрок «Зенита».

– А если забыть фамилию Дзюбы, «Локо» нужен еще один форвард?
– Хороший нападающий? Было бы замечательно. Сильный игрок всегда приносит пользу. Будь то любая позиция.

– А Эдер – сильный игрок?
– Одно дело, когда ты был сильным вчера. Другое — когда ты приезжаешь в новую страну: есть адаптация, есть определённые требования, есть другие жизненные условия. Как это будет выглядеть? Надеюсь, хорошо.

«Не злите шерифа». Главное о соперниках «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ
«Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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