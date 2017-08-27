Стопроцентный «Манчестер» с подачи Мхитаряна

«Локомотив» выиграл у «Урала» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков



«Локомотив» выиграл у «Урала» в матче восьмого тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



В середине первого тайма Мануэл Фернандеш выполнил подачу на линию вратарской со стандарта, Ярослав Годзюр ошибся на выходе, в итоге отскок подкараулил Джефферсон Фарфан, опередивший Грегора Балажица и открывший счёт в матче.

На 33-й минуте Эрик Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Маринато Гилерме неудачно отбил мяч в сторону, подбор был за Димитровым, который выполнил прострел во вратарскую, мяч задел ногу Гилерме и оказался в сетке.



На исходе часа игры Антон Миранчук пяткой выполнил передачу на брата — Алексея, и тот успел протолкнуть мяч мимо Годзюра.



«Локомотив» (19 очков) делит с «Зенитом» первое место в таблице, сыграв на матч больше. «Урал» (9) — девятый.

«Локо» догнал «Зенит». Как это было Ошибки вратарей, прирост зрителей и дух Дзюбы – репортаж с «РЖД Арены», где «Локо» переиграл «Урал».

«Рубин» выиграл у «Тосно» и догнал «Ростов» по количеству набранных очков



«Рубин» выиграл у «Тосно» в матче 8-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



В середине первого тайма Мориц Бауэр сделал длинный заброс к штрафной, мяч отскочил к Гёкденизу Караденизу, который выполнил передачу вразрез. Максим Канунников выскочил один на один и пробил мимо вратаря.

«Амкар» выиграл у «Арсенала» в Туле, одержав первую с 12 марта победу в РФПЛ



В матче восьмого тура российской Премьер-Лиги «Амкар» в Туле одержал победу с минимальным счётом над местным «Арсеналом».



Единственный гол был забит на 21-й минуте — Александр Рязанцев отличным ударом из-за пределов штрафной площади поразил ворота Владимира Габулова.



«Амкар» выиграл матч РФПЛ впервые с 12 марта (18 игр без побед) и в таблице располагается на последней строчке, набрав 5 очков.

Месси — второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб в одной из топ-5 лиг



Форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче второго тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:0). Аргентинец забил 350-й и 351-й голы за сине-гранатовых в Примере и стал вторым игроком в истории футбола, отметившимся более 350 мячами в одной из топ-5 лиг Европы, пишет Squawka.

Первым, кому удалось перешагнуть эту отметку, стал выступавший за «Баварию» Герд Мюллер. На его счету 365 голов за мюнхенский клуб в чемпионате Германии.



На счету 30-летнего Месси 510 голов за «Барселону» во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер»



«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер Сити» в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.



В начале второй половины игры Ромелу Лукаку мог отличиться в четвёртом подряд матче, но не реализовал пенальти. На 70-й минуте «МЮ» таки открыл счёт — Маркус Рашфорд отправил мяч в ворота после навеса Генриха Мхитаряна с углового. На 82-й минуте Маруан Феллайни подставил ногу под передачу Джесси Лингарда и закрепил победу хозяев.



«МЮ» набрал максимальные девять очков и идёт на первом месте в таблице АПЛ. «Лестер» (3) занимает 16-ю строчку.

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«Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди



«Интер» на выезде победил «Рому» в матче второго тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:3.

На 15-й минуте Раджа Найнгголан сделал резкий заброс в сторону Эдина Джеко, тот выскочил из-за спин защитников, обработал мяч и вонзил его в ближнюю девятку ворот Самира Хандановича. В середине второй половины игры «Интер» отыгрался — Антонио Кандрева через центр сделал передачу на Мауро Икарди, которого защитники «Ромы» не успели прикрыть вблизи своей штрафной. Аргентинец резко развернулся и пробил в правый нижний угол.



Спустя 10 минут Икарди оформил дубль — Мауро после передачи Ивана Перишича из-под Федерико Фасио расстрелял ворота Алисона Бекера. Ещё через 10 минут Жоау Мариу обокрал Найнгголана в середине поля, разогнал контратаку пасом налево на Перишича, и тот затем прострелил во вратарскую, где расторопнее всех был Матиас Весино.

«Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты



«Бавария» выиграла у «Вердера» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.



На 72-й минуте Кингсли Коман качнул защитника, после чего прострелил вдоль ворот, где Роберт Левандовски пяткой красиво подправил мяч мимо голкипера. Три минуты спустя Левандовски обыграл нескольких игроков «Вердера», а затем с левой ноги пробил между ногами и защитника, и голкипера.