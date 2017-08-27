Кто защитит «Спартак»? 10 интриг последней недели трансферного окна в РФПЛ

10 интриг последней недели трансферного окна в Европе Изучаем пташек, которые ещё могут вылететь через него в новом для себя направлении.

Интрига №10. Бесплатный Тошич на рынке

Уже почти два месяца прошло, как Зоран Тошич попрощался с ЦСКА. С тех пор сербский полузащитник находится в статусе свободного агента. «Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры – это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. Скоро всё будет известно», – говорил Тошич в конце июля. Тем не менее серб по-прежнему не нашёл лучший вариант для продолжения карьеры. Возможно, мы ещё увидим Тошича в РФПЛ.

Интрига №9. Возьмёт ли «Локомотив» Караваева?

Здорово стартовавший в чемпионате России «Локомотив» на днях усилил атаку победителем Евро-2016 Эдером, а перед закрытием летнего трансферного окна может добавить ещё одну боеспособную единицу в оборону. По информации чешских СМИ, «железнодорожники» ведут переговоры по поводу трансфера защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева. Ориентировочная сумма трансфера – 2,5 млн евро. На Караваева претендует также «Нант», однако сам игрок хочет вернуться на родину. Сильный игрок в оборону Юрию Сёмину точно не помешает.

Вариант на славу! 5 аргументов в пользу возвращения Караваева в Россию Возможно, на свой первый сбор в национальную команду России Вячеслав Караваев приедет уже «железнодорожником».

Интрига №8. Кто покинет «Рубин»?

«Я не был готов к тому, что в «Рубине» такая непростая ситуация. Входит ли Магомед Оздоев в список футболистов, которые могут уйти из «Рубина»? Есть группа игроков, к которым существует большой интерес. И он туда входит. Всего там человек семь», – журналисты дождались откровения от Курбана Бердыева. Главный тренер «Рубина» дал понять, что до 1 сентября казанский клуб может попрощаться с целым рядом игроков. Помимо Оздоева в этом списке Карлос Самбрано, Эльмир Набиуллин, Алекс Сонг, Рубен Рочина, Максим Лестьенн и Максим Канунников. Интересно, каким будет «Рубин» осенью.

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Интрига №7. Бердыев ждёт Бухарова

Если из «Рубина» уйдут сразу пять-семь человек, то кто-то должен занять их места. Едва ли казанский клуб возьмёт столько же новичков, но какую-то свежую кровь ждать стоит. К Бердыеву возвращается испанский защитник Сесар Навас, а линию атаки мог бы усилить Александр Бухаров. В августе уже проходила информация о желании «Рубина» приобрести нападающего «Ростова» и сборной России. Да и сам Бухаров наверняка с удовольствием вернётся к любимому тренеру в Казань. Возможно, этот трансфер приблизила продажа в «Ганновер» Жонатаса за 9 млн евро.

Интрига №6. Загадка от Лодыгина

«Что дальше?» – написал на днях на своей странице в «Инстаграме» Юрий Лодыгин. Загадочное сообщение от голкипера «Зенита» многие поняли как намёк со стороны Лодыгина на скорой уход из петербургского клуба. Юрию нужна практика, чтобы рассчитывать на возвращение в сборную России и участие в домашнем ЧМ-2018. Агент вратаря подтвердил, что зенитовец готов сменить команду. Правда, в РФПЛ практически все команды уже закрыли позицию первого номера. Одним из претендентов на Лодыгина называют итальянский «Лацио».

Интрига №5. Кого ещё возьмёт «Зенит»

Число новичков сине-бело-голубых поражает воображение, но и это не предел. До закрытия трансферного окна «Зенита» готов приобрести ещё двух-трёх новичков. Петербургский клуб продолжает поиски центрального защитника, который стал бы заменой Луишу Нету и использовался бы в ротации с Браниславом Ивановичем и Эмануэлем Мамманой. Похоже, этим защитником будет игрок «Валенсии» Аймен Абденнур. Кроме того, есть варианты с центральным полузащитником и нападающим. Не исключено, что в среднюю линию добавится молодой центрхав «ПСЖ» Лоренцо Кальегари. Он нравится Роберто Манчини, а парижане готовы отдать его в аренду.

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Интрига №4. Купит ли форварда ЦСКА?

Команда Виктора Гончаренко завоевала место на групповом этапе Лиги чемпионов, несмотря на проблемы в линии атаки. ЦСКА уже обеспечил себе солидный доход, часть которого можно потратить на приобретение нового нападающего. Вступать в сражение с лучшими клубами Европы, имея в составе только Фёдора Чалова и Аарона Оланаре, довольно легкомысленно. Свежий слух – интерес «армейцев» к 23-летнему эквадорскому форварду «Эмелека» Айртону Пресиадо, который в 2017 году дебютировал в национальной сборной. Впрочем, есть и другой кандидат…

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Интрига №3. Смолов у трёх дорог

Тема будущего лучшего бомбардира РФПЛ Фёдора Смолова не теряет актуальности, несмотря на то что нападающий чуть-чуть выпал из поля зрения из-за травмы и паузы в выступлениях. Разговоры об отъезде Смолова в топ-лиги Европы и «Спартак» как-то поутихли. По-видимому, теперь Фёдор либо останется в «Краснодаре», либо перейдёт в «Зенит» в обмен на Артёма Дзюбу, либо отправится в аренду в ЦСКА, чтобы засветиться в Лиге чемпионов. Краснодарский клуб вроде бы не против отпустить Смолова в ЦСКА, поскольку выбыл из еврокубков, проиграв «Црвене Звезде».

Интрига №2. Уйдёт ли Дзюба за практикой?

Дзюба может заменить Смолова в «Краснодаре» и в том случае, если Фёдор отправится в аренду в ЦСКА. Тогда и краснодарский клуб арендует Артёма у «Зенита». При любом развитии событий Дзюба, скорее всего, покинет Петербург, поскольку Роберто Манчини явно не рассчитывает на мощного нападающего. Киснуть на скамейке запасных сине-бело-голубых, когда впереди чемпионат мира, было бы преступлением против своей собственной карьеры. Если в сегодняшний скоростной футбол «Зенита» Дзюба не очень-то вписывается, то стремящемуся много комбинировать «Краснодару» способен реально помочь.

Интрига №1. Усилит ли «Спартак» оборону?

Главный вопрос последних дней дозаявочного периода касается того, укрепит ли линию обороны «Спартак». Под Лигу чемпионов красно-белым крайне необходим классный центральный защитник, настоящий вожак. На пути Эсекьеля Гарая в Россию встают лишняя пара миллионов евро и драгоценная супруга. Среди кандидатов на переход в «Спартак» в последнее время назывались Жуан Жезус из «Ромы» и Бенедикт Хёведес из «Шальке». Ранее сообщалось о стремление чемпиона России купить у «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Хотя спокойного Нойштедтера трудно представить боссом в обороне. Кого из них в итоге получит Массимо Каррера, узнаем совсем скоро.