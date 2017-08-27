175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Массимо Каррера
Текст: Анатолий Романов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Кто защитит «Спартак»? 10 интриг последней недели трансферного окна в РФПЛ

«Спартак» продолжает искать центрального защитника под ЛЧ, ЦСКА очень нужен нападающий, а «Зенит» готовит ещё два-три трансфера.
27 августа 2017, воскресенье. 09:00 Футбол
10 интриг последней недели трансферного окна в Европе
Изучаем пташек, которые ещё могут вылететь через него в новом для себя направлении.

Интрига №10. Бесплатный Тошич на рынке

Уже почти два месяца прошло, как Зоран Тошич попрощался с ЦСКА. С тех пор сербский полузащитник находится в статусе свободного агента. «Честно говоря, я был бы не прочь остаться в России, но не буду называть клубы, которые во мне заинтересованы. Переговоры – это непросто. Могу сказать, что у меня есть несколько интересных предложений из России, Турции и ОАЭ. Скоро всё будет известно», – говорил Тошич в конце июля. Тем не менее серб по-прежнему не нашёл лучший вариант для продолжения карьеры. Возможно, мы ещё увидим Тошича в РФПЛ.

Интрига №9. Возьмёт ли «Локомотив» Караваева?

Здорово стартовавший в чемпионате России «Локомотив» на днях усилил атаку победителем Евро-2016 Эдером, а перед закрытием летнего трансферного окна может добавить ещё одну боеспособную единицу в оборону. По информации чешских СМИ, «железнодорожники» ведут переговоры по поводу трансфера защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева. Ориентировочная сумма трансфера – 2,5 млн евро. На Караваева претендует также «Нант», однако сам игрок хочет вернуться на родину. Сильный игрок в оборону Юрию Сёмину точно не помешает.

Вариант на славу! 5 аргументов в пользу возвращения Караваева в Россию
Возможно, на свой первый сбор в национальную команду России Вячеслав Караваев приедет уже «железнодорожником».

Интрига №8. Кто покинет «Рубин»?

«Я не был готов к тому, что в «Рубине» такая непростая ситуация. Входит ли Магомед Оздоев в список футболистов, которые могут уйти из «Рубина»? Есть группа игроков, к которым существует большой интерес. И он туда входит. Всего там человек семь», – журналисты дождались откровения от Курбана Бердыева. Главный тренер «Рубина» дал понять, что до 1 сентября казанский клуб может попрощаться с целым рядом игроков. Помимо Оздоева в этом списке Карлос Самбрано, Эльмир Набиуллин, Алекс Сонг, Рубен Рочина, Максим Лестьенн и Максим Канунников. Интересно, каким будет «Рубин» осенью.

«Дрим тим» Курбана. Бердыеву – 65!
Наш презент Курбану Бекиевичу на юбилей – символическая сборная его славных подопечных, бывших и нынешних.

Интрига №7. Бердыев ждёт Бухарова

Если из «Рубина» уйдут сразу пять-семь человек, то кто-то должен занять их места. Едва ли казанский клуб возьмёт столько же новичков, но какую-то свежую кровь ждать стоит. К Бердыеву возвращается испанский защитник Сесар Навас, а линию атаки мог бы усилить Александр Бухаров. В августе уже проходила информация о желании «Рубина» приобрести нападающего «Ростова» и сборной России. Да и сам Бухаров наверняка с удовольствием вернётся к любимому тренеру в Казань. Возможно, этот трансфер приблизила продажа в «Ганновер» Жонатаса за 9 млн евро.

Интрига №6. Загадка от Лодыгина

«Что дальше?» – написал на днях на своей странице в «Инстаграме» Юрий Лодыгин. Загадочное сообщение от голкипера «Зенита» многие поняли как намёк со стороны Лодыгина на скорой уход из петербургского клуба. Юрию нужна практика, чтобы рассчитывать на возвращение в сборную России и участие в домашнем ЧМ-2018. Агент вратаря подтвердил, что зенитовец готов сменить команду. Правда, в РФПЛ практически все команды уже закрыли позицию первого номера. Одним из претендентов на Лодыгина называют итальянский «Лацио».

Интрига №5. Кого ещё возьмёт «Зенит»

Число новичков сине-бело-голубых поражает воображение, но и это не предел. До закрытия трансферного окна «Зенита» готов приобрести ещё двух-трёх новичков. Петербургский клуб продолжает поиски центрального защитника, который стал бы заменой Луишу Нету и использовался бы в ротации с Браниславом Ивановичем и Эмануэлем Мамманой. Похоже, этим защитником будет игрок «Валенсии» Аймен Абденнур. Кроме того, есть варианты с центральным полузащитником и нападающим. Не исключено, что в среднюю линию добавится молодой центрхав «ПСЖ» Лоренцо Кальегари. Он нравится Роберто Манчини, а парижане готовы отдать его в аренду.

Кальегари и Абденнур – французский след в селекции Манчини
Роберто Манчини хочет видеть в «Зените» защитника «Валенсии» Аймена Абденнура и полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари.

Интрига №4. Купит ли форварда ЦСКА?

Команда Виктора Гончаренко завоевала место на групповом этапе Лиги чемпионов, несмотря на проблемы в линии атаки. ЦСКА уже обеспечил себе солидный доход, часть которого можно потратить на приобретение нового нападающего. Вступать в сражение с лучшими клубами Европы, имея в составе только Фёдора Чалова и Аарона Оланаре, довольно легкомысленно. Свежий слух – интерес «армейцев» к 23-летнему эквадорскому форварду «Эмелека» Айртону Пресиадо, который в 2017 году дебютировал в национальной сборной. Впрочем, есть и другой кандидат…

Опора для сборной. Как Гончаренко может услужить Черчесову
А не перенести ли Черчесову оборонительный блок ЦСКА в национальную команду?

Интрига №3. Смолов у трёх дорог

Тема будущего лучшего бомбардира РФПЛ Фёдора Смолова не теряет актуальности, несмотря на то что нападающий чуть-чуть выпал из поля зрения из-за травмы и паузы в выступлениях. Разговоры об отъезде Смолова в топ-лиги Европы и «Спартак» как-то поутихли. По-видимому, теперь Фёдор либо останется в «Краснодаре», либо перейдёт в «Зенит» в обмен на Артёма Дзюбу, либо отправится в аренду в ЦСКА, чтобы засветиться в Лиге чемпионов. Краснодарский клуб вроде бы не против отпустить Смолова в ЦСКА, поскольку выбыл из еврокубков, проиграв «Црвене Звезде».

Интрига №2. Уйдёт ли Дзюба за практикой?

Дзюба может заменить Смолова в «Краснодаре» и в том случае, если Фёдор отправится в аренду в ЦСКА. Тогда и краснодарский клуб арендует Артёма у «Зенита». При любом развитии событий Дзюба, скорее всего, покинет Петербург, поскольку Роберто Манчини явно не рассчитывает на мощного нападающего. Киснуть на скамейке запасных сине-бело-голубых, когда впереди чемпионат мира, было бы преступлением против своей собственной карьеры. Если в сегодняшний скоростной футбол «Зенита» Дзюба не очень-то вписывается, то стремящемуся много комбинировать «Краснодару» способен реально помочь.

Интрига №1. Усилит ли «Спартак» оборону?

Главный вопрос последних дней дозаявочного периода касается того, укрепит ли линию обороны «Спартак». Под Лигу чемпионов красно-белым крайне необходим классный центральный защитник, настоящий вожак. На пути Эсекьеля Гарая в Россию встают лишняя пара миллионов евро и драгоценная супруга. Среди кандидатов на переход в «Спартак» в последнее время назывались Жуан Жезус из «Ромы» и Бенедикт Хёведес из «Шальке». Ранее сообщалось о стремление чемпиона России купить у «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Хотя спокойного Нойштедтера трудно представить боссом в обороне. Кого из них в итоге получит Массимо Каррера, узнаем совсем скоро.

Острый на поле, острый на язык. Новичок «Спартака» Эвертон Фелипе
«Спартак» покупает молодого бразильца Эвертона Фелипе, которому есть что сказать как на футбольном поле, так и за его пределами.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Локомотив ФК Рубин ФК Спартак Артём Дзюба Фёдор Смолов Трансферы
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
08:34 Фарфан: я нашёл свой футбол, поэтому и получил вызов в сборную Перу
07:43 Мюллер: кажется, мои игровые качества не востребованы тренером на 100%
07:23 Сын Михаила Осинова дебютировал в составе молодёжной команды «Ростова»
06:53 «Партизан» ведёт переговоры со «Сток Сити» о переходе Кркича
06:34 «Шериф»: смогли избежать команд уровня «Арсенала», «Милана», «Зенита» и «Лиона»
06:10 «Спартак» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве
05:41 Президент «Арарата» рассказал, сколько зарабатывают Павлюченко и Измайлов
05:08 Калачёв: «Ростов» летит в Санкт-Петербург, ничего не боясь, и даст бой «Зениту»
04:37 Видеообзор матча «Алавес» — «Барселона»
04:12 Юноши России уступили Украине и финишировали шестыми на турнире в Чехии
04:03 Оганесян: из-за понтов Галицкого за Мовсисяна попросили на € 300 тыс. больше
03:57 Бывшая подруга Балотелли стала возлюбленной габонского хавбека Лемина
03:38 Вальверде: у «Барселоны» были трудности, но мы их преодолели. У нас шесть очков
03:22 Оганесян: в своё время от Мхитаряна отказались ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив»
03:17 Икарди: победа над «Ромой» — на самом деле хороший знак для «Интера»
02:42 Фердинанд эмоционально отреагировал на гол «МЮ» в ворота «Лестера»
02:40 Президент «Арарата»: Григорян может стать топ-тренером. Карпин — средний тренер
02:30 Буффон: частое использование видеоповторов превращает футбол в водное поло
02:14 Президент «Арарата»: Гинер – как Вагнер Лав, Федун – как Кирилл Комбаров
02:14 Болт поддержал «МЮ» в матче с «Лестером» и встретился с Фергюсоном
02:01 Симеоне одержал 200-ю победу в качестве тренера «Атлетико» во всех турнирах
01:50 Промес пожелал удачи Мейвезеру перед боем с Макгрегором
01:37 Фарфан: в «Локомотиве» все друг за друга бьются и помогают при потере мяча
01:21 «Атлетико» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Лас-Пальмас» в гостях
01:13 Тульский «Арсенал» объявил о переходе замбийского нападающего Кангва
00:53 Девич: возможно, гол «Ливерпулю» на «Энфилде» был лучшим в моей карьере
00:52 Руководители «Вест Хэма» рассматривают возможность увольнения Билича
00:39 Фабиньо и Мбаппе готовы помочь «Монако» в матче с «Марселем»
00:26 Моуринью: очень доволен первым месяцем сезона, «МЮ» играет солидно
00:26 Ближайший соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» впервые потеряла очки в Примейре
00:12 Фернандеш: мне нравится футбол братьев Миранчуков
00:04 Нападающий «Реала Сосьедад»: честно говоря, я знаю только имена соперников по ЛЕ
00:02 Стюард утверждает, что Агуэро ударил его во время празднования гола «МС»
26 августа 2017, суббота
23:46 Карлос Мартинес: «Зенит» — самая сильная команда из группы «Реала Сосьедад»
23:40 «Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди
23:35 Цаллагов: деньги «Зенитом» потрачены принципиально иные, чем в прошлом сезоне
23:31 «Локомотив» проведёт недельный сбор в Австрии во время паузы на игры сборных
23:31 Гримаса от попавшего в лицо мяча — в фотообзоре «Локомотив» – «Урал»
23:25 Цаллагов: футбол переменчив — может, завтра я вновь отдам голевой пас на Дзюбу
23:24 Булыкин: наблюдать за такой игрой «Локомотива» очень приятно
23:23 Месси — второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб в одной из топ-5 лиг
23:10 Цаллагов: Манчини не дал мне шанса. Можно было всё сказать мне в глаза
23:09 Гаджиев — о ритуале: сотрудники «Амкара» поводили по полю барана и зарезали
23:07 «Жирона» одолела «Малагу», одержав первую в истории победу в Примере
23:01 Ал. Миранчук: я не люблю приписывать себя к лидерам «Локомотива»
Все новости RSS
Партнерский контент