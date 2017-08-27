Блуждающий форвард. Дзюба в «Краснодаре» — это интересно

Артём Дзюба обещает трансферные новости и готовится сбежать хоть куда-то – Роберто Манчини продолжает вешать публике спагетти на уши, отмечая шансы Дзюбы сыграть за «Зенит», но в голове уже не видит Артёма в составе. Как не видел когда-то Эдина Джеко, тоже нападающего, обладающего незаурядным багажом умений, но играющего банально не в футбол Манчини.

В Пермь Дзюба не полетел из-за травмы (возможно, мифической), с «Утрехтом» сыграл считанные минуты, единственный матч за сезон в старте начал против никому не нужного клуба «Бней Иегуда», когда играл даже Нобоа. Конкуренция проиграна, кажется, не только Кокорину и Дриусси, отвечающим запросам Манчини к нападающим и обеспечивающим интенсивность, но даже Андрею Панюкову — тоже лёгкому, более быстрому. И даже потеря вариативности атаки, угрожающая «Зениту», не смущает Манчини.

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Дзюбу видели у офиса «Локомотива»: Юрий Сёмин очень заинтересован в аренде Артёма, а «Зенит» даже готов идти на финансовые уступки и платить Дзюбе половину зарплаты. Но пазл уже не складывается: Илья Геркус подписался на страничку в «Инстаграме» другого форварда, Эдера, и привёз португальца в Москву. Клуб с финансовыми трудностями, оставшийся без одного травмированного нападающего, вряд ли станет подписывать ему на замену сразу двух – или Эдер, или Дзюба прикуётся к лавке, а ведь позже выздоровеет Ари.

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Так что остаётся лишь один осязаемый вариант.

«Краснодар» интересовался Артёмом Дзюбой ещё в начале лета, а теперь интерес только увеличился. Тренер и сам нехотя это подтверждает: Игорь Шалимов слишком неловко отмахивается от вопросов о Дзюбе – так пытаются пудрить мозги налоговым инспекторам, сжигая все бумаги перед его приходом. Принято стереотипно мыслить, что «Краснодар» – оазис игры в короткий пас, а Дзюба слишком нескладный для такого футбола, но это совсем не так.

Стиль развития атак «Краснодара» часто подразумевает смещение нападающего в глубину как «ложной девятки». Изначально форвардом такого склада был и Фёдор Смолов, однако «Краснодар» его испортил – Смолов практически перестал играть спиной к чужим воротам, ставка стала делаться на скорость Фёдора, передачи ему на ход, индивидуальное мастерство в завершении. Он стал чистым наконечником, нечасто помогавшим команде в комбинационных атаках, и статистика голевых атак «Краснодара» в прошлом сезоне сильнее всего кричит об изменениях в манере игры Смолова. Фёдор поучаствовал в 19 голевых атаках, но всего в одной – не как завершитель (18+0+0+1+0).

Нужда «Краснодара» в форварде, играющем спиной к чужим воротам, проявилась в начале нынешнего сезона, когда Смолов пропускал старт из-за травмы. Шалимов использовал на острие трёх игроков – Игнатьева и Лаборде, делавших ставку на скорость отрыва от защитников и реже принимавших мяч спиной к воротам, и Классона, преуспевающего как раз в игре спиной. Лаборде забил два проблемному «Рубину», а Игнатьев засветился голом в Грозном, но как командный игрок ярче других себя проявил именно Виктор Классон. Швед здорово работал именно спиной к воротам, под него забегали другие игроки «Краснодара», и Классон делал симпатичные передачи на ход забегающим. Гол «быков» в ворота «Тосно» родился примерно так: Классон далековато отпустил мяч после приёма, но получилось так, что на мяч выскочил Маурисио Перейра.

Как результат – ни один форвард «Краснодара» не был так вовлечён в командную игру, как Виктор Классон. Своими передачами швед отрезал 10,67 соперника за 90 минут и 6,33 защитника за то же время (Игнатьев – меньше одного, у Лаборде здесь гордый ноль). Принимая мяч из глубины, Классон отрезал 84,7 оппонента за 90 минут.

«Краснодар» играл лучше именно с форвардом, чаще принимавшим мяч спиной к воротам, и эту информацию тренерский штаб может обработать двумя способами. Либо возвращать плеймейкерские качества Смолова, не ограничивая его только ударной работой (в этом плане идеал – игра Смолова в атаке сборной России на Кубке конфедераций: Фёдор много принимал мяч в глубине, а потом сам пасовал на Полоза/Бухарова/кого-то из латералей). Либо приглашать Артёма Дзюбу, отлично действующего именно спиной. За сезон РФПЛ Дзюба провёл жалкие 200 минут, но на приёме передач из глубины отрезал 276 оппонентов, в пересчёте на 90 минут – 124,2 за матч. Лишь три игрока, выходившие на острие в текущем сезоне – Классон, «армеец» Чалов и Вандерсон из «Динамо», – переплыли хотя бы отметку 80.

Дзюба сильнее Смолова в подыгрыше, и в этом его козырь (не зря Унаи Эмери и Валерий Карпин пробовали его в «Спартаке» оттянутым форвардом). Три сезона кряду Дзюба лучше по качеству передач, два сезона – по ожидаемым голевым передачам: если Смолов в «Краснодаре» сделал 5,07 xA (ожидаемых голевых), то Дзюба – 9,51 xA. Более того, Артём даже недобрал в соотношении реальных голевых передач и ожидаемых, что намекает на его потенциально сильную статистику ассистента.

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Участие Дзюбы в голевых атаках «Зенита» Луческу – ещё одна порция чисел, объясняющая большую пользу Артёма для командной игры, чем у Смолова: Дзюба сделал 6 голевых, 7 предголевых передач и разделил первое место по количеству участий в голевых атаках за прошлый сезон с Квинси Промесом и Ману Фернандешем. Потенциально вариативность игры «Краснодара» может возрасти: с грамотными открываниями инсайдов под Дзюбу, в первую очередь Классона, должна вырасти их результативность. Если вписать Артёма в командную игру и не так затачивать её под нападающего, как под Смолова, выгоду получат и клуб, и форвард.

Переход Дзюбы в «Краснодар» интересен, но только в одном случае – если уедет Фёдор Смолов, грезящий не то Европой, не то «Спартаком». Два медведя в одной берлоге не уживутся: Дзюба плохо переносит острую конкуренцию за место в составе (ой, не говорите, что узнали это только сейчас), а Смолов – ссылки на фланг. В краснодарских 4-2-3-1 можно создать условия для того, чтобы из центра атаковали и Дзюба, и Смолов, но Фёдор всё равно уйдёт на второй план, чего он точно не захочет.

Есть и ещё один недостаток перехода в «Краснодар» – Дзюба сам лишает себя шанса выиграть трофей, даже сидя на скамейке запасных. «Зенит» сейчас значительно мощнее конкурентов по Премьер-Лиге и уверенно побеждает даже с игровыми проблемами, а мотив переезда Дзюбы в Санкт-Петербург мы отлично помним.

Трофеи – хорошо, однако возможность сыграть на домашнем чемпионате мира – намного лучше.

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