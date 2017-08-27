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Квинси Промес, «Спартак»
Текст: Кирилл Хаит
Фото: spartak.com

А Кокорин бы забил. «Спартак» не дожал «СКА-Хабаровск»

30 ударов по воротам, 0 голов.
27 августа 2017, воскресенье. 13:16 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
27 августа 2017, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 0
Спартак М
Москва

В Хабаровске вечерело. Мяч медленно гулял по искусственному газону стадиона им. Ленина. Гуляли и футболисты. Массимо Каррера предупреждал, что «Спартак» готовился к матчу в обычном режиме. Ничего не говорящие слова, главная задача которых показать, что всё в порядке. Всё под контролем. И играть москвичи пытались соответственно: не спеша, как бы с осознанием того, что их гол никуда не денется.

Чемпион в режиме standby

К сожалению, даже невысокий темп не гарантия от травм. Сердар Таски дёрнул мышцу в борьбе и попросил замену. Что ж, по крайней мере, Каррера мог выпустить вместо него Илью Кутепова.
А вот глядя, как осторожно (нехотя?) идёт в борьбу Фернандо и как легко он её проигрывает, можно было начать испытывать противоречивые чувства. С одной стороны — почему он даёт себя обыгрывать? Но сквозь это очевидное недовольство пробивается другая нервная мысль: главное, чтобы не травмировался. Всё-таки искусственное поле. Неправильная мысль, конечно, но посмотрите на запас «Спартака», кто там может сыграть в опорной зоне? Кажется, в этом отдельно взятом компоненте состава Каррера был бы не против махнуться с Алексеем Поддубским.

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«Хабаровск» играл с максимально насыщенным центром поля. Не вступая в борьбу на чужой половине, хозяева обозначили условную красную линию метрах в десяти ниже центральной линии. Георгий Габулов и Венцислав Христов играли глубоко, а контратаки сводились к одному из двух вариантов: выносу на Мирослава Марковича и скидке на Габулова либо пробежке Христова/Савичева по флангу и прострелу в центр.

«Спартак» был к этому готов. В первом тайме атаки СКА завершались у ворот Селихова по праздникам: обычно всё заканчивалось раньше. Грамотная игра в центре поля тут ни при чём: хозяева просто шли вперёд очень, очень осторожно. Максимум втроём.

Но создавать голевые моменты у ворот Александр Довбни в таком размеренном темпе не получалось. Три дальних удара Дениса Глушакова и ещё парочка от Фернандо – это было интересно, бодро, но не прямо опасно. Вратарь справлялся. Экономящий силы, не сражающийся «Спартак» оказался недостаточно силён и не выиграл у «Хабаровска» первый тайм. И только на второй тайм вышел сражаться.

Чемпион в режиме «все наверх»

Забегал Марио Пашалич, пошёл в борьбу Фернандо – а потом ещё раз, и ещё. Уже не боясь искусственного газона. Дмитрий Комбаров и первый тайм провёл в среднем повыше Глушакова, а во втором участвовал в атаках ещё активнее. Стали проходить быстрые атаки.

Одну разогнал Пашалич, подключив Комбарова, другую целиком сделал Глушаков. Луис Адриано бил из центра штрафной после паса Комбарова: в противоход, как и положено, но Довбня потащил и этот удар. И вот это уже была заявка на сейв тура. Через две минуты он вытащил дальний удар Промеса под перекладину. Стадион зашумел – чуть ли не впервые за игру. Нервное напряжение буквально выплёскивалось с экрана.

Стычка между Боккетти и Коряном показала, до какого предела дошло напряжение. Итальянец, сидя на газоне и глядя в лицо судье, за спиной локтем ударил Руслана. Зачем, Сальваторе? Что это было? В ответ Корян пнул сидящего соперника ногой. Судья показал обоим по жёлтой, чтобы успокоить. Наверное, всем повезло.

К 75-й минуте обе команды ощутимо выдохлись, а счёт «Спартак» по-прежнему не устраивал. Штурм не прекращался, просто стал чуть более вымученным. За полчаса второго тайма гости восемь раз ударили по воротам из пределов штрафной. Промес бил в три раза чаще, чем весь «Хабаровск». При всём уважении, это перебор. А «финт Зидана», который он исполнил дважды за пять минут – один раз против своих же, – тем более.

Адриано имел просто невероятный момент после ошибки Пуцко и с трёх метров просто не попал толком по мячу. Мелькнула мысль: а Кокорин бы забил. «Зениту» здесь тоже было очень трудно, но свои голы команда Роберто Манчини если не забивает, то хотя бы вымучивает. «Спартак» пытался делать то же самое: устал, но продолжал создавать моменты. Последний был уже в добавленное время, Луис Адриано наконец как следует попал по мячу и ударил точно под штангу. Нет гола. Этот текст надо закончить двумя словами, которые решили всё в матче. Вот эти слова: Александр Довбня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
СКА-Хабаровск ФК Спартак Александр Довбня
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