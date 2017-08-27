Почему «Ростов» наверху даже без Бердыева

Три года назад, когда Ольга Смородская изнутри рушила хрупкий «Локомотив», Леонид Кучук стал для всех изгоем. От Кучука отвернулись и вместо адекватного разрыва поступили с ним, как с преступником: обвинили в прогулах тренировок, запретили въезжать в Баковку. Поддержку тренеру оказали только фанаты «Локомотива»… и Курбан Бердыев. «Он сам нашёл мой телефон, позвонил и поддержал. Я был крайне удивлён, потому что с Бердыевым мы никогда, кроме как на матчах, не общались. Искренне благодарен ему, не каждый так позвонит и скажет, что жизнь состоит не только из побед, но и из неудач», – вспоминал Кучук после отставки.

Они трепетно относятся друг к другу – Кучук отмечал, что против команд Бердыева сложнее всего выстраивать свою игру и тактику, – так что наверняка слово КББ после возвращения в «Рубин» помогло получить работу в Ростове-на-Дону именно Кучуку. После смены тренера «Ростову» пророчили конец света, однако у Кучука с заново сколоченной командой пока получается значительно лучше, чем у Бердыева с «Рубином».

Общекомандная тактика

Летом Леонид Кучук перестроил схему «Ростова» на 3-4-3 с первых же контрольных матчей. Если судить по цифрам, изображающим тактику, команда сохранила ту же систему, что была у Бердыева: 5-3-2 при обороне, 3-4-3 в атаке. Но тогда смысловое наполнение схемы было совсем другим – Ерохин поднимался на один фланг, Полоз занимал другой, и оба привязывали себя к поиску свободного пространства, часто уходя глубоко в край. Та расстановка была в первую очередь схемой 5-3-2, схема Кучука – именно 3-4-3, и это выражается в ряде деталей.

Два инсайда, обычно Зуев и Калачёв, гораздо чаще перемещаются в центре, принимают мяч в основном именно ближе к центральной зоне. Латерали Устинов и Паршивлюк активнее включаются в штрафную площадку и заполняют её – как на ближнюю штангу, так и на дальнюю. Калачёв работает одним из прессингующих в первой линии, но может садиться и чуть глубже, превращая 5-3-2 в 5-4-1.

Типичное включение латераля в атаку

В прошлом сезоне перестраиваться на 3-4-3 стало модным из-за Антонио Конте, но Леонида Кучука впечатлил другой итальянский алленаторе, к которому он ездил на стажировку. «Самым запоминающимся было знакомство с Джан Пьеро Гасперини. Очень глубокий, разноплановый специалист. Мне было очень интересно, как он строит игру команды. Представьте, человек за шесть туров играл с шестью разными тактическими схемами!» – вспоминал Кучук в интервью. Главная схема Гасперини – именно 3-4-3, и в некоторых деталях нынешней расстановки «Ростова» (например, активные включения латералей в штрафную, как в прошлом сезоне делали Спинаццола и Конти) заметно влияние Гасперини.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Гасп считает, что игрок должен быть разноплановым, то есть выполнять несколько ролей, и Кучук придерживается того же мнения. За 7 туров он перепробовал игроков на разных позициях, не жертвуя их сильными качествами. Гацкан побыл центральным защитником, Мевля – центральным и правым центральным, Ингасон – центральным и левым центральным (извините за тавтологию, это важно для понимания нюансов игры), Устинов поиграл латералем на обоих флангах, Байрамян успел исполнить и латераля, и инсайда, номинальный правый защитник Бобен стал ПЦЗ. И никто от ротации мест не пострадал.

На самом деле каждый из игроков заслуживает отдельного текста – нынешний «Ростов» с точки зрения тактики очень хорош. Но о Сверрире Ингасоне мы уже писали, а из остальных правильнее будет остановиться на троих, чьи возможности Кучук использует особенно качественно.

Сила севера. Лучший защитник старта сезона Премьер-Лиги Курбана Бердыева здесь уже нет, но лучшие оборонительные мастера по-прежнему в Ростове-на-Дону.

Юсупов – новый лидер центра «Ростова»

Леонид Кучук – по-хорошему двинутый на деталях тренер, способный объяснять тактику даже за завтраком на сосисках (в киевском «Арсенале» было именно так), и в «Ростове» он не только сам проявляет характер гика, но и заражает вниманием к деталям игроков. По моим сведениям, «Ростов» – первый клуб в русском футболе, дающий изучать статистику своим игрокам после матча, и ставка на числа пришла в «Ростов» именно с Кучуком. На изучении статистики больше всех двинулся Артур Юсупов. Он изучает скаутский отчёт после каждого матча, а после одного из них позвонил в компанию, поставляющую статистику, и пожаловался, что ему не засчитали два подката, в которых он вернул мяч «Ростову».

Юсупов – очень специфический игрок для нашего чемпионата. Он видит футбол трёхмерным, много вертит головой, придумывает умные решения и правильно двигает мяч, но, с другой стороны, плохо переносит давление (не только на поле) и затягивает с принятием решений. Для скоростей и уровня конкуренции «Зенита» Юсупов не подходил, зато для продвижения мяча в центре поля «Ростова» Артур – золотой игрок с рядом ключевых функций.

Во-первых, он обеспечивает «Ростову» выход из-под прессинга. Как и многие команды при расстановке в три центральных защитника (например, «Хоффенхайм»), ростовчане начинают атаку в построении 3-1, и Юсупов – тот самый полузащитник, опускающийся в глубину для выхода из-под прессинга. Он грамотно находит зону, где не накрывают прессингом, и отдаёт передачу туда.

Во-вторых, на Юсупове завязано конструирование атак из глубины. Он третий игрок «Ростова» по количеству атак, завершившихся ударами по воротам (38,3%), и лучший по количеству «подготовительных» передач в таких атаках, то есть передач, после которых следует ещё один пас под удар (в хоккее это тоже считается второй голевой) – таких передач у Юсупова 9. Другое доказательство умения Юсупова продвигать мяч – один из лучших Packing среди игроков «Ростова». Своими передачами Артур отрезал 243 соперников. Больше только у Мевли (254), но Юсупов меньше играет лонг-боллами, чем словенец.

Плюс Юсупов может разогнать атаку и сам, если замечает перед собой свободную зону. Лучшая иллюстрация – матч с «Краснодаром», где Юсупов за счёт движения Зуева, выдернувшего Илью Жигулёва, полетел на ворота сам и создал опасный момент. Чувство зон у Юсупова на топ-уровне, не хватает лишь скорости мышления, чтобы такие ситуации возникали чаще.

Широкая роль Калачёва

У Кучука Тимофей Калачёв делает то, что не мог позволить себе у Бердыева. Даже самовольный уход в раздевалку, но это вообще вторично. Важнее долгожданные голы, а у Бердыева Калачёв не забивал в Премьер-Лиге ни разу, и изменённая роль. Если раньше Калачёв играл флангового челнока и нечасто смещался в центр, то у Кучука Тимофей играет полноценного инсайда с расширенными функциями. Типичный Калачёв образца нынешнего сезона – на скриншоте ниже: получить мяч на одном полуфланге, отдать, ускориться в другой фланг и получить мяч там.

С Калачёвым работает тот же принцип Гасперини: игрок должен быть универсалом и закрыть несколько позиций. Так Тимофей, уже знакомый с позициями правого латераля и центрального хавбека, стал регулярно двигаться и на место левого инсайда. В игре Калачёва стало гораздо больше динамики, он начал совмещать сразу несколько ролей. Без мяча Тимофей часто остаётся на одной линии с Дядюном, формируя расстановку 5-3-2, при резком переходе в контратаку и длинных передачах – тоже: когда Калачёв забивал с игры «Уфе», он открывался как раз рядом с Дядюном. Смещения налево и смена позиций с Зуевым стали привычными, но тоже применяются под конкретного соперника: например, с «Анжи» Калачёв весь матч обострял только справа, чтобы взламывать более слабый фланг, с Полуяхтовым.

Увеличенная нагрузка на Калачёва рождает более крутые числа, чем при Бердыеве, – конечно, в первую очередь в атаке. Тимофей – лучший игрок «Ростова» по Pack+Rec, отрезавший своими передачами и приёмом передач 503 соперников, и самый активный по участию в голевых атаках: белорус возникал в 53,3% атак, причём в 23 как завершитель или ассистент. Теперь Калачёв реже подаёт в штрафную, чаще он или играет в короткий пас, или использует «закидушки» за спину защитникам, располагаясь ближе к центру (как на скриншоте). В порядке и «физика» Калачёва: против «Краснодара» он пробежал 11,3 км и, судя по впечатлению от матча, сделал достаточно рывков в атаке.

Плюс не стоит забывать о стандартах Калачёва. «Краснодар», возможно, нашёл оружие против резаных подач Тимофея с правой ноги, поставив на 9-метровой отметке Мамаева, которому лидер атаки «Ростова» дважды попал в голову. Однако уже в концовке, когда роль отвлекающего фонарного столба играл Жоаозиньо, Калачёв дважды подавал через голову бразильца и создавал опасные моменты для Ингасона. Король навесов в Калачёве не умер – подачей попадёт даже с суши на лодку.

Просто навешивать теперь нужно чуть реже.

Он удивил даже Моуринью. Путь легенды «Ростова» Теперь уже можно не бояться громких слов: 35-летний Калачёв, делающий голевую передачу в матче с «МЮ», – настоящая легенда «Ростова».

Дядюн – главный таргетмен РФПЛ прямо сейчас

Задание Дядюна – ещё одна отсылка к «Аталанте» Гасперини. В прошлом сезоне её лучшим снайпером стал Алехандро Гомес, фантазист без привязки к конкретной позиции, но самым полезным игроком атаки был Андреа Петанья. Он цеплялся за передачи из глубины как верхом, так и низом, а полузащита «Аталанты» (Гомес, Кесси, Фройлер) собирала мяч вокруг него. Дядюн нацелен именно на такую черновую работу, и Кучук ещё в начале августа сказал об этом фактически прямым текстом: «Очень хорошо проявляет себя Володя Дядюн. Он навязывает соперникам борьбу, создает для партнёров опасные ситуации».

Тактика перехода «Ростова» в атаку часто завязана на Дядюне – защитники заряжают длинные передачи на форварда, а под его скидку или на подбор подстраиваются остальные игроки. Когда на поле Калачёв, Дядюн предпочитает скидывать мяч в его зону. Когда Калачёва нет – оба инсайда подстраиваются под скидки форварда за его спиной, как на скриншоте ниже.

Числа подтверждают пользу Дядюна как таргетмена. Он самый активный игрок Премьер-Лиги в плане верховых единоборств (9,3 за матч) и один из лучших нападающих РФПЛ по приёму передач. Принимая мяч, Дядюн отрезает 74,8 соперника за матч – среди нападающих, отыгравших не менее 300 минут, лучше отрезают только Кокорин (что объяснимо, учитывая тактику «Зенита» с лонг-боллами) и Зе Луиш. 14 раз за старт сезона Дядюн делал передачи под удар, и в большинстве случаев он вёл себя одинаково – принимал мяч спиной к воротам и скидывал на Калачёва, Зуева или Юсупова.

Владимира Дядюна называли бесполезным, но ему всего лишь стоило попасть к тренеру, умеющему правильно раскрыть даже такого «дубоватого» нападающего.

В чём шанс «Ростова» сегодня

Ах да, я забыл о самом главном. Защита «Ростова» по-прежнему лучшая в Премьер-Лиге: ростовчане пропустили всего 3 мяча, допустили крошечные 3,99 xGA у своих ворот (то есть если и наиграли на лишние голы в свои ворота, то только на один), а каждый игрок в конструкции выглядит скалой. Организация защиты «Ростова» осталась прежней, сменились только методики и лица. Кучук не водит игроков по полю за руку, как Бердыев, а кормит их информацией на тактических занятиях, но итог тот же – Ингасон, Мевля и Бобен смотрятся, как тройка защитников «Ювентуса» все последние годы.

«Зениту» же тяжело даётся взлом таких грамотно играющих сзади команд, как «Ростов» (пример «Рубина» – в помощь). Против команд с четвёркой защитников система «Зенита» с длинными передачами за спину крайнему защитнику под скоростной рывок Кокорина и Дриусси работает качественно, против команд с тройкой – нет: у соперника на одного страхующего больше, что даёт ему преимущество. К тому же атакующая игра «Зенита» по-прежнему дробится на эпизоды. По созданию явных голевых моментов сине-бело-голубые – лучшие в РФПЛ, но сама доводка атак до моментов часто выглядит натужно.

«Ростов» даст бой «Зениту». Мы летим в Петербург, ничего не боясь. Наша задача – добиться положительного результата! Главное – настрой и предельная самоотдача», – сказал перед выездом в Санкт-Петербург один из вожаков «Ростова» Тимофей Калачёв.

Не совсем так – настрой, самоотдача и очень неудобная для «Зенита» тактика.

В материале использованы данные Wyscout, Understat.com и паблика «Пыльный чердак».

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