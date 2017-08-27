Лапша от УЕФА. Как финансовый фэйр-плей стал посмешищем

В полудокументальной «Игре на понижении», одном из моих любимых фильмов последних лет, есть такая сцена. Финансист-скептик Марк Баум вместе со своей командой приезжает на форум по секьюритизации в Вегас, чтобы удостовериться в том, что мировой финансовый кризис неизбежен. Выступающий перед скучающими банкирами отчитывается: «Дамы и господа! Рынок на подъёме, доходы стабильны, ипотека — это тот основной принцип, на котором держится экономика страны. Да, у нас были потери в секторе субстандартов в прошлом году, но они не превысили даже пяти процентов…»

Баум прерывает самодовольного выступающего: «По вашему мнению, насколько вероятно, что убытки по ипотечным субстандартам остановятся на пяти процентах?» «Я бы сказал, что вероятность весьма высока», — со снисходительной улыбкой отвечает модератор. Марк Баум не собирается сдерживаться и кричит с места: «Ноль! Но-оль! Вероятность этого равна нулю!» Затем он отвечает на телефонный звонок и убегает из зала.



Спустя несколько месяцев рынок недвижимости США с грохотом рухнул, спровоцировав самый мощный финансовый кризис в послевоенной мировой истории.



Эта сцена иллюстрирует преступное пренебрежение очевидным. То есть все причастные к финансовой системе специалисты понимали, что система в ближайшее время рухнет (это подтверждается свидетельствами банкиров в другом, уже полностью документальном фильме «Инсайдеры» и множестве анонимных и неанонимных интервью после кризиса), но не только не признавали этого, но и с совершенно невозмутимыми лицами врали и широкой публике, и, что самое смешное и показательное, самим себе. На форуме по секьюритизации собрались только причастные к финансам топ-менеджеры, каждый из них понимал, чем всё закончится, но нашёлся всего один человек, который решился нарушить коллективное взаиморазвешивание лапши на уши.



Вы, конечно, уже уснули, подыскивая связь с футболом, но для тех заинтересованных, что всё ещё здесь, я раскрою свою мысль в сторону игры с мячом (хотя на самом деле — тоже с деньгами).



Послушайте, что говорит президент УЕФА Александер Чеферин. «УЕФА готов строго наказывать клубы, которые нарушают ФФП. Я серьёзно, вот увидите. Мы попробуем помочь клубам уважать правила. Попробуем их проконсультировать по правовым вопросам, касающимся ФФП, а если они продолжат не соблюдать правила, то строго их накажем. Я говорю не о «ПСЖ», а обо всех клубах Европы», — вот что мы слышим от главного человека в европейском футболе.

Прямо перед лицом господина Чеферина перекрывается вдвое трансферный рекорд, который был установлен всего-то год назад.

И это звучало бы грозно, если бы тоже не было лапшой на уши. Прямо перед лицом господина Чеферина перекрывается вдвое трансферный рекорд, который был установлен всего-то год назад. Прямо перед лицом господина Чеферина футболист фактически шантажом добивается перехода в другой клуб, отказываясь выходить на тренировки, — в итоге его, проведшего полтора сезона в карьере, продают за деньги, которые год назад тоже стали бы рекордными. Прямо перед лицом господина Чеферина финансовый фэйр-плей на раз обходится, когда спонсор команды заставляет работников купить майку клуба, обеспечивая ему тем самым доходы. Всё это происходит прямо перед лицом господина Чеферина, но он продолжает со спокойной улыбкой обещать, что всё будет хорошо: «Рынок на подъёме, доходы стабильны…»

Зачем закрывать трансферное окно до старта сезона Сезон начался, а трансферные саги ещё не закончены. В ролях: «Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Барселона» и другие.

Да к чёрту.

Не было ни одного лета, когда европейский футбол не приближался так близко не только к окончательному уничтожению идеи ФФП, но и к краху всей трансферной системы. Влияние агентов, благодаря которому клубам приходится собирать всю семью талантливого игрока в клубе, чтобы сохранить его (привет Мино Райоле и Джиджи Доннарумме!). Демарши игроков, которые почувствовали свою безнаказанность (привет Усману Дембеле!). Перегретый рынок молодёжи, при котором из некоторых стран футболистов скоро начнут забирать сразу с пелёнок — потому что они просто дешевле, чем в других лигах (соболезнования, Скандинавия, Балканы и Голландия). Всё говорит об одном — если показательные и жёсткие меры не будут приняты, крах случится очень скоро. Весьма вероятно, впрочем, что и меры уже не помогут, процесс необратим.

Не было ни одного лета, когда европейский футбол не приближался так близко не только к окончательному уничтожению идеи ФФП, но и к краху всей трансферной системы.

Идея финансового фэйр-плей была в своё время одобрена как мера поддержания трансферного и зарплатного рынка в норме, но сперва она оказалась просто бесполезной, а теперь и вовсе выглядит посмешищем. Против танка вы хотите выйти с саблей и доказать, что танк будет строго наказан. Есть хоть один человек в зале, кто верит главе УЕФА? Марк Баум, опустите руку, пожалуйста, мы знаем, что вы скажете.

Те самые парни с форума по секьюритизации, с удовольствием выслушивавшие враньё друг от друга, после кризиса оправдывались так: «Мы не врали людям и самим себе — мы просто не говорили всю правду». Возможно, однажды Александер Чеферин скажет то же самое о своей работе в УЕФА. Реально работающий ФФП тоже ведь может оказаться правдой — только работать он будет не против «ПСЖ», «Барселоны», «Реала», «Ман Сити» и прочих, а против тех, кто эти клубы по факту давно обслуживает — ресурсами, результатами, видимостью соперничества. Банкиры сочли виноватыми в крахе ипотечной системы иммигрантов и бедняков, ровно то же самое будет и после самоуничтожения существующего трансферного пузыря.

Готовьтесь, «Партизан», «Железничар», «Хайдук», «Хетафе» и прочие. Александер Чеферин врать людям не станет, но и сражаться против танков тоже не захочет. Со своей саблей он выйдет грозно сечь тех, кто после прохода танков остался даже без штанов.