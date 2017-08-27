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27 августа 2017. РФПЛ. 8 тур. ЦСКА — «Ахмат — 0:1
Текст: Данила Игнатов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Где же видеоповторы?! ЦСКА проигрывает «Ахмату» из-за ошибки судьи

Результативная ошибка арбитра Михаила Вилкова стоила «армейцам» как минимум ничьей.
27 августа 2017, воскресенье. 19:50 Футбол

На «Ахмате» — второй рекорд посещаемости

Посещаемость «ВЭБ Арены» — одно из немногих слабых мест ЦСКА. Не считая матча-открытия, аншлаг на «армейском» стадионе не был зафиксирован ни разу. В день рождения клуба — 27 августа ему исполнилось 106 лет — руководство ЦСКА снизило цены на билеты.

Помогло ли это? Аншлага снова не получилось, но трибуны выглядели чуть более заполненными, чем обычно. 16 400 зрителей — это даже больше, чем на дерби с «Локомотивом».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
27 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Садаев – 45

Натхо в основе, Вернблум — в атаке

После тяжёлого матча с «Янг Бойз» и выхода в группу Лиги чемпионов Виктор Гончаренко снова провёл ротацию состава. Вместо Алексея Березуцкого в основе появился Сергей Игнашевич, в опорную зону вышел Бибрас Натхо, а в нападение поднялся… Понтус Вернблум.

При позиционных атаках швед играл выше всех и пытался скинуть мяч головой в штрафной «Ахмата». При этом у Вернблума было и два шанса выйти один на один, но оба раза он просто не успел к мячу. Будь на его месте Фёдор Чалов (или другой форвард по имени Фёдор, которого слухи отправляют в ЦСКА), команда Гончаренко могла бы повести в счёте.

Ещё один супермомент не реализовал Георгий Щенников, оказавшийся перед воротами «Ахмата». А до этого Витиньо попал в стенку, исполняя стандарт прямо с линии штрафной.

Владение «Барсы», ошибки Васина и судьи

В первом тайме ЦСКА владел мячом 75% времени. Но всё равно пропустил. Виктор Васин промахнулся по мячу, который отскочил к лицевой. К нему успел Магомед Митришев — сделал пас на Заура Садаева, и тот протолкнул мяч в ворота. На самом деле, судья Михаил Вилков грубо ошибся — мяч успел выйти за пределы поля.

Лиге не нужны видеоповторы?!

Первая победа Кононова за пять туров

После перерыва ЦСКА при Гончаренко впервые перестроился на четыре защитника. Соавтор гола Виктор Васин был заменён на Фёдора Чалова. Для своей команды молодой нападающий заработал два голевых момента: сначала угловой, с которого Василий Березуцкий «расстрелял» вратаря «Ахмата», а потом пас на Головина, который чуть подрезал мяч мимо Городова, но не защитников.

В контратаках грозненская команда создала ещё пару моментов, но оба раза по воротам Акинфеева не попал вышедший на замену Аблайе Мбенге. Но большую часть времени футболисты «Ахмата» занимались затяжкой времени. Олегу Кононову пришлось даже менять капитана команды Ризвана Уциева, который получил жёлтую карточку за затяжку времени при выбрасывании аута. А в самой концовке вратарь «Ахмата» сам подтолкнул своего игрока на поле, чтобы дождаться носилок и врачей.

Так «Ахмат» одержал первую за пять туров победу. До этого команда Кононова проигрывала «Уфе», «Краснодару», «Зениту» и тульскому «Арсеналу». Сейчас — победила ЦСКА на «ВЭБ Арене» благодаря ошибке судьи Вилкова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко Олег Кононов
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
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