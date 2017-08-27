Гончаренко: о нас позволяют вытирать ноги

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов, несмотря на победу, был сдержан и спокоен.



— Очень важные три очка, тем более мы первый раз в сезоне играли в Москве. После продолжительной серии неудач нам эта победа была нужна. Я поблагодарил ребят за собранность и самоотдачу во время всего матча.

— Качеством игры довольны?

— С той тактикой, которая у нас сегодня была, да. Если бы ещё использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счёт был бы другим.

— Согласны, что гол в ворота ЦСКА был засчитан неверно?

— Я не смотрел повтор с моментом нашего гола. Ничего сказать не могу.

— Почему Семёнов и Иванов остались в запасе?

— Потому что была выбрана такая тактика. Мы решили, что они помогут нам уже в процессе игры.



— Что думаете по поводу того, что ваши игроки тянули время?

— У Исмаэла Силвы травма. Он недавно к нам приехал, до конца функционально не готов. У него была судорога.



Виктор Гончаренко внешне сохранял спокойствие, но было понятно, что главный тренер ЦСКА очень зол. О неправильно засчитанном голе не пришлось даже спрашивать.

— Полярные эмоции со средой. Не хотелось проигрывать третью игру дома, но судейские ошибки сегодня были против нас. То, что сегодня творил судья… Когда игроки соперника валяются, а арбитр этому способствует, мне тяжело это понять. Плюс, конечно, гол был засчитан с явным нарушением. Мы делали всё, чтобы победить, несмотря на то что находимся в тяжёлом графике, но не вышло. И ещё раз скажу, против нас приезжают команды обороняться по системе «девять-ноль», а судейский корпус способствует тому, чтобы нас остановить.

Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют вытирать ноги. Мне, по большому счёту, всё равно из-за какой-то дисквалификации, но когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть тяжело. Тем более в таком графике.



— Чего не хватает ЦСКА?

— Креатива в атаке, но ещё раз скажу, когда каждый удар от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никак не реагирует, игра разбивается на отрезки. И чем больше отрезков, тем больше способствует обороняющейся команде.