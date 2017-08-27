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Виктор Гончаренко
Текст: Полина Куимова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гончаренко: о нас позволяют вытирать ноги

Эмоции главных тренеров после матча ЦСКА — «Ахмат».
27 августа 2017, воскресенье. 20:35 Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов, несмотря на победу, был сдержан и спокоен.

— Очень важные три очка, тем более мы первый раз в сезоне играли в Москве. После продолжительной серии неудач нам эта победа была нужна. Я поблагодарил ребят за собранность и самоотдачу во время всего матча.

— Качеством игры довольны?
— С той тактикой, которая у нас сегодня была, да. Если бы ещё использовали контратаки, которые у нас были острее, чем у ЦСКА, счёт был бы другим.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
27 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 – Садаев – 45

— Согласны, что гол в ворота ЦСКА был засчитан неверно?
— Я не смотрел повтор с моментом нашего гола. Ничего сказать не могу.

— Почему Семёнов и Иванов остались в запасе?
— Потому что была выбрана такая тактика. Мы решили, что они помогут нам уже в процессе игры.

— Что думаете по поводу того, что ваши игроки тянули время?
— У Исмаэла Силвы травма. Он недавно к нам приехал, до конца функционально не готов. У него была судорога.

Виктор Гончаренко внешне сохранял спокойствие, но было понятно, что главный тренер ЦСКА очень зол. О неправильно засчитанном голе не пришлось даже спрашивать.

— Полярные эмоции со средой. Не хотелось проигрывать третью игру дома, но судейские ошибки сегодня были против нас. То, что сегодня творил судья… Когда игроки соперника валяются, а арбитр этому способствует, мне тяжело это понять. Плюс, конечно, гол был засчитан с явным нарушением. Мы делали всё, чтобы победить, несмотря на то что находимся в тяжёлом графике, но не вышло. И ещё раз скажу, против нас приезжают команды обороняться по системе «девять-ноль», а судейский корпус способствует тому, чтобы нас остановить.

Мы почему-то не видим, чтобы такие грубые ошибки совершались против других команд. Более того, им во многих играх способствуют, а о нас позволяют вытирать ноги. Мне, по большому счёту, всё равно из-за какой-то дисквалификации, но когда соперник глубоко обороняется, а судья ему всячески помогает, играть тяжело. Тем более в таком графике.

— Чего не хватает ЦСКА?
— Креатива в атаке, но ещё раз скажу, когда каждый удар от ворот или ввод стандартного положения сопровождается затяжкой времени, а судья никак не реагирует, игра разбивается на отрезки. И чем больше отрезков, тем больше способствует обороняющейся команде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Ахмат ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко Олег Кононов
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27 августа 2017, воскресенье
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