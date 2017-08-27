«Не то». 5 главных причин провала «Спартака»

31 удар! 15 в створ! Тотальный контроль! Виртуально «Спартак» выносил «СКА-Хабаровск». Реально же команда Карреры забила ноль мячей и к 8 туру потеряла чуть ли не столько же очков, сколько за весь золотой сезон. Это глубокий провал. И перед паузой в чемпионате нужно ещё раз закрепить пять причин, почему все рухнуло.

А Кокорин бы забил. «Спартак» не дожал «СКА-Хабаровск» 30 ударов по воротам, 0 голов.

1. Усталость

Чемпионский сезон «Спартак» вытянул ограниченным составом. Глушаков, Промес, Зе Луиш и многие другие играли с довольно серьёзными повреждениями. Команда находилась в состоянии плей-офф, когда цель всей карьеры была важнее любых проблем. Летом часть чемпионского состава разъехалась по сборным, из-за чего и так небольшой перерыв между кругами стал минимальным.

«Спартак» просто не смог перезагрузиться, игроки не успели вылечиться, отдохнуть от футбола, партнеров и себя самих. Здоровой атмосферы в таких условиях быть уже не могло.

2. Контракты

«Спартак» до сих пор не продлил контракт с лучшим игроком России прошлого сезона Денисом Глушаковым.

Лишь перед матчем с «Локо» был переподписан вице-капитан Дмитрий Комбаров.

До сих пор непонятна ситуация с одним из сильнейших защитников РФПЛ Сердаром Такси. Когда лидеры на поле и в раздевалке не понимают, рассчитывает ли на них клуб, — это тоже сказывается на результатах и тех самых вымученных голах на последних минутах.

3. Неопытность Карреры

«Спартак» страдает и от возвеличивания Массимо. «Он — один из нас». И культ мы тоже создавали совместно: с участием прессы, фанатов, игроков и руководства клуба.

Русский футбол слишком просто принял, что начинающий главный тренер, без помощников, толком не знающий своих и, тем более, чужих игроков, сумел собрать команду, поставить игру в обороне, решить вопросы с мотивацией футболистов, найти позицию для Глушакова, научить не ошибаться Комбарова, заставить забивать Зе Луиша и устроить прогресс каждому игроку. Даже в тех самых голах на 90-х минутах, промахах оппонентов — во всем этом находили гений Карреры. Показалось, что в какой-то момент Массимо и сам в это поверил. По нашей информации он стал реже общаться с игроками и персоналом, из-за чего началось недоверие.

Опять же, есть основания полагать, что Массимо вернулся к прежнему состоянию, но процесс пока не закончен.

4. Трансферы

Сказалось на тренере и внутреннее столкновение интересов в клубе, из-за которого «Спартак» толком никого не купил. История эта сильно надоела, но факт в том, что в какой-то момент ситуация в клубе стала неопределённой, что также сказывалось на настроении и результатах.

Кто защитит «Спартак»? 10 интриг последней недели трансферного окна в РФПЛ «Спартак» продолжает искать центрального защитника под ЛЧ, ЦСКА очень нужен нападающий, а «Зенит» готовит ещё два-три трансфера.

5. Исчезновение Федуна

В момент, когда вокруг клуба сгущалась негативная информация, опровергнуть её могли два человека — гендиректор и по совместительству спортивный директор Сергей Родионов, а также Леонид Федун. Но первый всегда молчит, будто не понимая своих представительских функций. И второй, как сообщается, должен приехать в Москву и плотно заняться всеми проблемами уже в ближайшие дни.

И с учётом паузы у «Спартака» есть хороший шанс справиться со всеми проблемами до старта ЛЧ.

