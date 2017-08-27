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«Зенит» – «Ростов» -– 0:0. 27 августа 2017
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА Новости

Мужики другие, сила – та же. «Ростов» увозит очки из Петербурга

А при Бердыеве такого не было!
27 августа 2017, воскресенье. 22:15 Футбол

С Курбаном Бердыевым «Ростов» настолько прокачал умение быть крутым всем назло, что продолжает добывать сильный результат даже без вождя прошлых лет. Сейчас у «Ростова» собрана другая банда игроков, где осталось лишь несколько вожаков (Мевля, Гацкан, Калачёв), и другой тренер, но в общих чертах команда сильна тем же – просто Леонид Кучук провёл косметический ремонт. Поменял 3-5-2 на 3-4-3, изменил и расширил роли конкретных игроков, того же неуёмного Калачёва, стал больше работать над тактикой на разборах, а не прямо на поле, двигая игроков за руки. Главная система осталась той же, Кучук «всего лишь» сделал несколько шагов, чтобы она добавила в качестве.

В Санкт-Петербург «Ростов» летел третьим в таблице Премьер-Лиги, нельзя было списать это на удобный календарь и обычный фарт, а матч с «Зенитом» лишний раз доказал тезис. Если считаете игру «Ростова» антифутболом, «автобусом», да хоть троллейбусом – ловите охлаждающую порцию статистики: 1-3 по ударам к перерыву, 2-3 по ударам в первой пятнадцатиминутке второго тайма, где «Зенит» по сезону забивал чаще всего, 1-1 в каждом из отрезков по ударам из штрафной. Цифры по владению мячом здесь не нужны – в футболе важно не то, сколько ты катаешь мяч, а то, как удачно ты двигаешь его вперёд и обостряешь.

Почему «Ростов» наверху даже без Бердыева
И почему он сегодня даст бой «Зениту».

«Ростов» Кучука крут именно тем, к чему команда приучила нас в два последних сезона. Во-первых, это запредельная самоотдача. Ростовчане верны себе – прессингуют по двое, летят в подкаты в самых безнадёжных ситуациях, вводят соперников в тупик. Лучшая иллюстрация – момент на 83-й минуте, когда уставший, подсдутый «Ростов» побежал впятером навязывать прессинг к углу чужой штрафной и заставил игрока «Зенита» упустить мяч за лицевую линию.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
27 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Во-вторых, «Ростов» силён именно системой. Вряд ли Сверрир Ингасон, однозначно лучший защитник Премьер-Лиги на старте чемпионата, был бы так хорош в оборонительной четвёрке, но в «Ростове» исландец косплеит Сесара Наваса, блокирует 4 удара в своей штрафной и страхует своих даже в тех случаях, когда «Зениту» удаётся разрывать зону крайнего центрального защитника. А удавалось это крайне редко. В системе хороши и другие защитники «Ростова», чья участь в более сильных командах – маршрут Новосельцева. Система помогает нивелировать проблемы, возникающие без севшего в запас Александра Гацкана. Система вынуждает «Зенит» постоянно откатывать атаку назад, а при потере мяча – бояться быстрого перехода в атаку и длинных передач. Обычно за них цепляется Владимир Дядюн, но на Крестовском острове бороться вышел Эльдор Шомуродов. И каши не испортил.

Именно система игры «Ростова», поставленная Бердыевым и заботливо причёсанная Кучуком, вынуждает «Зенит» заниматься самокопанием и думать о собственных проблемах. Уже не впервые выясняется, что против насыщенной обороны, с тройкой защиты, традиционный приём с проникающими передачами из глубины под скоростной рывок Кокорина, Дриусси или Полоза работает с выскакивающим «экраном смерти». Снова становится ясно, что Леандро Паредес, немилосердный в разрушении, оставляет за спиной свободные зоны, если его провоцировать на прессинг и кидать мяч в зону аргентинца.

Традиционные акценты «Зенита» не сработали, а «план Б» Роберто Манчини вышел скомканным. Перевод Кристиана Нобоа, впервые вышедшего в старте сине-бело-голубых в Премьер-Лиге, в глубину и подъём Ерохина на позицию «десятки» не добавил давления в чужой штрафной. Не оживил игру Себастьян Дриусси. Олег Шатов мог стать героем, но однажды мяч сняли у него с ноги, а в остальное время он играл по правилам «Ростова» – откатывал атаки без возможности ускориться в свободную зону.

Этот «Ростов» ничем не хуже команды Курбана Бердыева. На небольших отрезках игры он уставал, отдавал мяч «Зениту» и устало отбивался, но всё равно контролировал ситуацию, блокируя удары и подходы к штрафной. А потом – словно заливал в себя кофе и включался в новые энергичные отрезки, где удавался прессинг, чаще ошибался «Зенит», становилось больше подходов к чужим воротам. Если бы команда быстрее переходила в атаку и лучше принимала решения (особенно Мусса Думбия, часто выбиравший дальний удар вместо более интересных вариантов продолжения от Калачёва и Шомуродова), она могла бы увезти из Санкт-Петербурга и три очка.

Но увезла одно, и это тоже круто. При Курбане Бердыеве такого не было.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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