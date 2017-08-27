«Тут все способы хороши!» Футболисты – о матче ЦСКА – «Ахмат»

ЦСКА с минимальным счетом проиграл дома «Ахмату». В этом матче было три ключевых темы:

1. Ошибка Васина

2. Ошибка судьи

3. Затяжка времени со стороны гостей.

Именно об этом и говорили футболисты после встречи. Бразилец Витиньо отвечал на вопросы тихо и не скрывал разочарования.



– Мы были обязаны побеждать, но к перерыву уступали. Ужасно проигрывать. Тем более дома.

– Показалось, что футболистов ЦСКА раздражало, как «Ахмат» заканчивал матч.

– Обидно, когда соперники падают на ровном месте, а голкипер ударяется о штангу, чтобы тянуть время. Мы не все можем контролировать в игре, хотя такие моменты сильно влияют.

– Как-то поддержали Васина?

– Он может ошибиться, как и любой из нас. Васин очень важный для нас футболист. Мы знаем, что он не нарочно допускает недочёты. В моем понимании это не была такая уж прям ошибка, хоть потом мы и пропустили. Нужно работать дальше. Нет других вариантов.



Из состава «Ахмата» первым к журналистам вышел Олег Иванов, который появился на поле во втором тайме вместо Садаева.



– Давно вашей команде не удавалось победить ЦСКА.

– С «армейцами» всегда было тяжело. Мы прервали неудачную серию. Помню, как последний раз ещё при Красножане побеждали ЦСКА.

– Единственный мяч был забит после того, как судья не увидел, что мяч вышел за пределы поля.

– Такое случается. Кому-то за симуляции дают жёлтые карточки, кому-то – нет. Судья сегодня не увидел вышедший мяч. Для ЦСКА это плохо. Для всего футбола тоже.

– Напрашивается введение видеоповторов?

– Я не сторонник. С ними футбол потеряет свою драматичность.

– Сегодня «Ахмат» изрядно тянул время.

– Недавно видел матч «Рубина». Там тоже у кого-то ноги сводило. Вчера смотрел еще чемпионат Италии – то же самое. Это спорт. Для достижения результата все способы хороши.

– Вы про Исмаэла?

– Он вернулся с реабилитации. У него была мышечная травма. Видимо, в том же месте случился спазм. Я не думаю, что у нас кто-то симулирует. У нас команда не расположена к такому.



На вопросы «Чемпионата» ответил и тот самый Исмаэл, который дважды оказывался на газоне в конце матча. Сначала он долго лежал на поле, пока атаковал ЦСКА. Спустя время и несколько атак он нашёл в себе силы встать. И все же, когда мяч ушел за пределы поля, то Исмаэл снова лег на газон. При этом полузащитника толкнул на землю партнер по команде – вратарь Городов.

– Какое повреждение вы получили в конце матча? – вопрос к Исмаэлу.

– Почувствовал сильный спазм. Никакой травмы, но на ногах стоять уже не мог.

– Не помню, чтобы футболист так долго лежал на поле, пока встреча продолжается.

– Я не знаю, почему ЦСКА не останавливал игру. Видимо, потому что уступал со счетом 0:1.

– Кажется, «армейцы» не верили, что у вас сводило ноги.

– Да, похоже, именно так, но у меня действительно была судорога.

– В какой-то момент Городов толкнул вас, чтобы вы легли на землю.

– Мне было больно, а ЦСКА не останавливался. Когда мяч ушел за пределы поля, вратарь сказал лечь. Он просто хотел мне помочь.

Гончаренко: о нас позволяют вытирать ноги Эмоции главных тренеров после матча ЦСКА — «Ахмат».